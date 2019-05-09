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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2849285028512852

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 133
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
27%
36
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
44
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
9
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
30%
40
Інший варіант
3%
4
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 09:23

  Libo написав:
  ЛАД написав:Украина не существовала как самостоятельное государство, а Израиля просто не было - там почти не было людей.


Не знаешь истории...
Немецкий фашизм победила коалиция государств - т.н. Объединенные Нации.
В 1945 г. Украина и Беларусь, помимо СССР, были признаны членами Объединенных Наций, т.е. участниками коалиции и победителями.
И если бы не США во 2-й мировой войне, ты б сейчас не ходил с портретами с пьяной русской ватой, а стоял раком на немецких плантациях.
Америка внесла наибольший вклад в победу. СССР просто уничтожил больше всего собственных людей. В три раза больше, чем погибло немцев. Не количеством погибших вклад измеряется.

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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 09:25

  budivelnik написав:Шановні прихильники пана Порошенко , ситуація складається таким чином , що дрейф пана Зеленського в правильному напрямку - може створити для нас великі проблеми..
при чому ці проблеми не перетікання електорату Порошенко до Зеленського(стійкі порохоботи не перетворяться в зеленофілів) , а перетікання електорату (орієнтованого на росію) від Зеленського до Бойка-Вілкула.
Нам вигідно , щоб Зеленський забрав голоси від 100% ворожого табору русофілів
Таким чином треба як можна менше до парламентських виборів змушувати пана Зеленського виголошувати проУкраїнські тези...нехай він спочатку забере голоси в промоскаликів...
Переживати про те що провівши велику фракцію в Парламент пан Зеленський перетвориться в русофоба а-ля Бойко - не треба
Вже багато років тому пан Кучма сказав
Точка зрения-определяєтся местом сидения...
Український президент буде за Україну

Відхилення
памятаєте в 00-тих роках була модна фішка створювати спільні підприємства , де використовувалась своєрідна пірамідальність..
Створюємо перше підприємство з нашим внеском в 100 одиниць і залучаємо когось з внеском в 99 одиниць-отримаємо 199 одиниць і 100% контролю
Тепер цим з 199 створюємо спільне з їх внеском в 198 - отримуємо 397 , де наших 100 - і знову ж повний контроль на 397....
так само і з виборцями Зеленського ( які сповідують проросійський курс) нехай вони віддадуть голос Зеленському і заберуть його в Бойко-вілкула-Рабіновича-Медведчука - нам же від цього буде тільки краще.

Стадия отрицания перешла в стадию принятия :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 09:26

  Libo написав:...
Америка внесла наибольший вклад в победу. СССР просто уничтожил больше всего собственных людей. В три раза больше, чем погибло немцев. Не количеством погибших вклад измеряется.

Вы, часом, не с тех краев? Америка? Наибольший вклад - это вам на канале Fox сказали? Или в Голливуде показали.
Америка внесла огромный, неоценимый вклад техникой, топливом и сырьем, что шло по Ленд-Лизу. В войну с Рейхом США вступили, когда все было ясно - войска СССР стояли практически на довоенных позициях.
Если вы такой умник и считаете все по потерям, ОК - гляньте статистику потерь Рейха на Восточном фронте и на всех остальных и прекратите распространять фейки
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 09:36

  Вкладчик1234 написав:
  budivelnik написав:Шановні прихильники пана Порошенко , ситуація складається таким чином , що дрейф пана Зеленського в правильному напрямку - може створити для нас великі проблеми..
при чому ці проблеми не перетікання електорату Порошенко до Зеленського(стійкі порохоботи не перетворяться в зеленофілів) , а перетікання електорату (орієнтованого на росію) від Зеленського до Бойка-Вілкула.
Нам вигідно , щоб Зеленський забрав голоси від 100% ворожого табору русофілів
Таким чином треба як можна менше до парламентських виборів змушувати пана Зеленського виголошувати проУкраїнські тези...нехай він спочатку забере голоси в промоскаликів...
Переживати про те що провівши велику фракцію в Парламент пан Зеленський перетвориться в русофоба а-ля Бойко - не треба
Вже багато років тому пан Кучма сказав
Точка зрения-определяєтся местом сидения...
Український президент буде за Україну

Відхилення
памятаєте в 00-тих роках була модна фішка створювати спільні підприємства , де використовувалась своєрідна пірамідальність..
Створюємо перше підприємство з нашим внеском в 100 одиниць і залучаємо когось з внеском в 99 одиниць-отримаємо 199 одиниць і 100% контролю
Тепер цим з 199 створюємо спільне з їх внеском в 198 - отримуємо 397 , де наших 100 - і знову ж повний контроль на 397....
так само і з виборцями Зеленського ( які сповідують проросійський курс) нехай вони віддадуть голос Зеленському і заберуть його в Бойко-вілкула-Рабіновича-Медведчука - нам же від цього буде тільки краще.
Стадия отрицания перешла в стадию принятия :)
Порохоботи - не ведіться на примітивні вкиди - слабо....
1 Я ніде не закликав сприймати Зеленського як лідера україни,який поведе її шляхом Порошенко з ефективністю Порошенко
2 Моя пропозиція простіша... але ефективніша
а - так як Зеленському не вдасться всю каденцію мовчати - то його рейтинг здується максимально швидко
б - станом на зараз його рейтинг тримається і на голосах явних промосковітів,які вже пустили ворога в свої оселі , але при цьому Зеленський не промосковіт , дві третіх його електорату-проукраїнськи настроєний.
Тому проходження слуги народу в Парламент за рахунок відбору голосів від Бойко-Рабіновіча-Медведчука-Вілкула - для патріотів України ( і для всіх інших мешканців також) більш підходящий варіант
3 Таким чином станом на зараз ( і так пів року) не потрібно підштовхувати Зеленського до озвучення його бачення України - ці озвучування будуть приємні для нас і збільшать кількість прямих ворогів України в Українському Парламенті.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 09:45

  budivelnik написав:Тому проходження слуги народу в Парламент за рахунок відбору голосів від Бойко-Рабіновіча-Медведчука-Вілкула - для патріотів України ( і для всіх інших мешканців також) більш підходящий варіант

Так ведь выбор был между Порошенко и Типуном.
Порошенко проиграл. Получается, Вы топите за бывшего кандидата от Кремля?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 10:14

  ruvex написав:
  Faceless написав:Ну если объективно, то 9 мая в этом списке "последний в рейтинге". "Реально народный" он уже с натяжкой - и это, в общем-то, нормально. 74 года прошло, реальных ветеранов давно не осталось в живых, массовые празднества уже не насаждаются сверху. Постепенно дата станет формальностью.

Уважение и память самое основное в подобном освещении таких дат.
Нужно уважать людей, помнить о них и о том, для чего все это было. Без этого нет истории, без этого нет продолжения. Не стоит мерить все своим аршином, иначе когда то придут другие и могут также на свой аршин считать формальностью теперешнюю войну и верю, что будущую победу.
Уважение и еще раз уважение.

Уже достаточно скоро Вторая Мировая станет в тот же ряд, что и Первая и сотни других воен. И все они заслуживают на толику уважения и памяти. Тем более, объективно, Вторая Мировая закончилась вообще не в мае.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 10:26

  V2 написав:
  zРадио написав:Интересное мировосприятие - Западная Украина до 1939-го пребывала (преимущественно) в составе Польши, и против нее ваши деды не боролись,


Рашистський троляка ще ніколи не був такий близький до провалу :).

Бо інтерпретує тут російську версію української історії :idea:

Але що ми хочемо від радіо - що написали, те воно й видало в ефір!


радио-приверженец русского мира...их больше 30-35% на юго-востоке страны

им осенью придется делать выбор между:
-Зеленский (Слуга Народа)
-Бойко-Вилкул
-Відроженняя (Кернес -Коломойский)
http://www.dsnews.ua/politics/kolomoysk ... 2019151500

Беня исполнил только половину программы по смене власти(помог Зе стать президентом), но это не будет иметь значения, если у того в парламенте не будет большинства. Теперь архисложная задача под любым соусом провести в парламент 230-240 штыков
Потому как на Солидарность и Народный Фронт(с фронтом не ясно вообще, пройдут ли 5% барьер) рассчитывать не придется, потом в "союзниках" только Самопомощь

Батьківщина, Радикальна Партія пока в оппозиции...но у нас в стране со всеми можно "договориться" просто оппозиция будет дороже стоить.
Поєтому, чтобы потом не тратить лишнее надо начинать возрождать "мертвые" проекты типа Відродження
Удар Кличка- еще не решили нужен ли самостоятельно или в блоке идти на выборы
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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