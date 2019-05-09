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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 2849285028512852 Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.5 5 133 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 27% 36 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 33% 44 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 7% 9 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 30% 40 Інший варіант 3% 4 Всього голосів : 133 Додано: П'ят 10 тра, 2019 09:23 Libo написав: ЛАД написав: Украина не существовала как самостоятельное государство, а Израиля просто не было - там почти не было людей. Украина не существовала какгосударство, а Израиля просто- там почти не было людей.



Не знаешь истории...

Немецкий фашизм победила коалиция государств - т.н. Объединенные Нации.

В 1945 г. Украина и Беларусь, помимо СССР, были признаны членами Объединенных Наций, т.е. участниками коалиции и победителями.

И если бы не США во 2-й мировой войне, ты б сейчас не ходил с портретами с пьяной русской ватой, а стоял раком на немецких плантациях.

Америка внесла наибольший вклад в победу. СССР просто уничтожил больше всего собственных людей. В три раза больше, чем погибло немцев. Не количеством погибших вклад измеряется. Не знаешь истории...Немецкий фашизм победила коалиция государств - т.н. Объединенные Нации.В 1945 г. Украина и Беларусь, помимо СССР, были признаны членами Объединенных Наций, т.е. участниками коалиции и победителями.И если бы не США во 2-й мировой войне, ты б сейчас не ходил с портретами с пьяной русской ватой, а стоял раком на немецких плантациях.СССР просто уничтожил больше всего собственных людей. В три раза больше, чем погибло немцев. Не количеством погибших вклад измеряется.

+100000% +100000% vetka Повідомлень: 5960 З нами з: 04.03.14 Подякував: 360 раз. Подякували: 997 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 тра, 2019 09:25 budivelnik написав: Шановні прихильники пана Порошенко , ситуація складається таким чином , що дрейф пана Зеленського в правильному напрямку - може створити для нас великі проблеми..

при чому ці проблеми не перетікання електорату Порошенко до Зеленського(стійкі порохоботи не перетворяться в зеленофілів) , а перетікання електорату (орієнтованого на росію) від Зеленського до Бойка-Вілкула.

Нам вигідно , щоб Зеленський забрав голоси від 100% ворожого табору русофілів

Таким чином треба як можна менше до парламентських виборів змушувати пана Зеленського виголошувати проУкраїнські тези...нехай він спочатку забере голоси в промоскаликів...

Переживати про те що провівши велику фракцію в Парламент пан Зеленський перетвориться в русофоба а-ля Бойко - не треба

Вже багато років тому пан Кучма сказав

Точка зрения-определяєтся местом сидения...

Український президент буде за Україну



Відхилення

памятаєте в 00-тих роках була модна фішка створювати спільні підприємства , де використовувалась своєрідна пірамідальність..

Створюємо перше підприємство з нашим внеском в 100 одиниць і залучаємо когось з внеском в 99 одиниць-отримаємо 199 одиниць і 100% контролю

Тепер цим з 199 створюємо спільне з їх внеском в 198 - отримуємо 397 , де наших 100 - і знову ж повний контроль на 397....

так само і з виборцями Зеленського ( які сповідують проросійський курс) нехай вони віддадуть голос Зеленському і заберуть його в Бойко-вілкула-Рабіновича-Медведчука - нам же від цього буде тільки краще. Шановні прихильники пана Порошенко , ситуація складається таким чином , що дрейф пана Зеленського в правильному напрямку - може створити для нас великі проблеми..при чому ці проблеми не перетікання електорату Порошенко до Зеленського(стійкі порохоботи не перетворяться в зеленофілів) , а перетікання електорату (орієнтованого на росію) від Зеленського до Бойка-Вілкула.Нам вигідно , щоб Зеленський забрав голоси від 100% ворожого табору русофілівТаким чином треба як можна менше до парламентських виборів змушувати пана Зеленського виголошувати проУкраїнські тези...нехай він спочатку забере голоси в промоскаликів...Переживати про те що провівши велику фракцію в Парламент пан Зеленський перетвориться в русофоба а-ля Бойко - не требаВже багато років тому пан Кучма сказавТочка зрения-определяєтся местом сидения...Український президент буде за УкраїнуВідхиленняпамятаєте в 00-тих роках була модна фішка створювати спільні підприємства , де використовувалась своєрідна пірамідальність..Створюємо перше підприємство з нашим внеском в 100 одиниць і залучаємо когось з внеском в 99 одиниць-отримаємо 199 одиниць і 100% контролюТепер цим з 199 створюємо спільне з їх внеском в 198 - отримуємо 397 , де наших 100 - і знову ж повний контроль на 397....так само і з виборцями Зеленського ( які сповідують проросійський курс) нехай вони віддадуть голос Зеленському і заберуть його в Бойко-вілкула-Рабіновича-Медведчука - нам же від цього буде тільки краще.

Стадия отрицания перешла в стадию принятия Стадия отрицания перешла в стадию принятия Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 8305 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6046 раз. Подякували: 2327 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 тра, 2019 09:26 Libo написав: ...

Америка внесла наибольший вклад в победу. СССР просто уничтожил больше всего собственных людей. В три раза больше, чем погибло немцев. Не количеством погибших вклад измеряется. ...Америка. СССР просто уничтожил больше всего собственных людей. В три раза больше, чем погибло немцев. Не количеством погибших вклад измеряется.

Вы, часом, не с тех краев? Америка? Наибольший вклад - это вам на канале Fox сказали? Или в Голливуде показали.

Америка внесла огромный, неоценимый вклад техникой, топливом и сырьем, что шло по Ленд-Лизу. В войну с Рейхом США вступили, когда все было ясно - войска СССР стояли практически на довоенных позициях.

Если вы такой умник и считаете все по потерям, ОК - гляньте статистику потерь Рейха на Восточном фронте и на всех остальных и прекратите распространять фейки Вы, часом, не с тех краев? Америка? Наибольший вклад - это вам на канале Fox сказали? Или в Голливуде показали.Америка внесла огромный, неоценимый вклад техникой, топливом и сырьем, что шло по Ленд-Лизу. В войну с Рейхом США вступили, когда все было ясно - войска СССР стояли практически на довоенных позициях.Если вы такой умник и считаете все по потерям, ОК - гляньте статистику потерь Рейха на Восточном фронте и на всех остальных и прекратите распространять фейки sequence Повідомлень: 2218 З нами з: 29.12.15 Подякував: 264 раз. Подякували: 639 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 тра, 2019 09:36 Вкладчик1234 написав: budivelnik написав: Шановні прихильники пана Порошенко , ситуація складається таким чином , що дрейф пана Зеленського в правильному напрямку - може створити для нас великі проблеми..

при чому ці проблеми не перетікання електорату Порошенко до Зеленського(стійкі порохоботи не перетворяться в зеленофілів) , а перетікання електорату (орієнтованого на росію) від Зеленського до Бойка-Вілкула.

Нам вигідно , щоб Зеленський забрав голоси від 100% ворожого табору русофілів

Таким чином треба як можна менше до парламентських виборів змушувати пана Зеленського виголошувати проУкраїнські тези...нехай він спочатку забере голоси в промоскаликів...

Переживати про те що провівши велику фракцію в Парламент пан Зеленський перетвориться в русофоба а-ля Бойко - не треба

Вже багато років тому пан Кучма сказав

Точка зрения-определяєтся местом сидения...

Український президент буде за Україну



Відхилення

памятаєте в 00-тих роках була модна фішка створювати спільні підприємства , де використовувалась своєрідна пірамідальність..

Створюємо перше підприємство з нашим внеском в 100 одиниць і залучаємо когось з внеском в 99 одиниць-отримаємо 199 одиниць і 100% контролю

Тепер цим з 199 створюємо спільне з їх внеском в 198 - отримуємо 397 , де наших 100 - і знову ж повний контроль на 397....

так само і з виборцями Зеленського ( які сповідують проросійський курс) нехай вони віддадуть голос Зеленському і заберуть його в Бойко-вілкула-Рабіновича-Медведчука - нам же від цього буде тільки краще. Шановні прихильники пана Порошенко , ситуація складається таким чином , що дрейф пана Зеленського в правильному напрямку - може створити для нас великі проблеми..при чому ці проблеми не перетікання електорату Порошенко до Зеленського(стійкі порохоботи не перетворяться в зеленофілів) , а перетікання електорату (орієнтованого на росію) від Зеленського до Бойка-Вілкула.Нам вигідно , щоб Зеленський забрав голоси від 100% ворожого табору русофілівТаким чином треба як можна менше до парламентських виборів змушувати пана Зеленського виголошувати проУкраїнські тези...нехай він спочатку забере голоси в промоскаликів...Переживати про те що провівши велику фракцію в Парламент пан Зеленський перетвориться в русофоба а-ля Бойко - не требаВже багато років тому пан Кучма сказавТочка зрения-определяєтся местом сидения...Український президент буде за УкраїнуВідхиленняпамятаєте в 00-тих роках була модна фішка створювати спільні підприємства , де використовувалась своєрідна пірамідальність..Створюємо перше підприємство з нашим внеском в 100 одиниць і залучаємо когось з внеском в 99 одиниць-отримаємо 199 одиниць і 100% контролюТепер цим з 199 створюємо спільне з їх внеском в 198 - отримуємо 397 , де наших 100 - і знову ж повний контроль на 397....так само і з виборцями Зеленського ( які сповідують проросійський курс) нехай вони віддадуть голос Зеленському і заберуть його в Бойко-вілкула-Рабіновича-Медведчука - нам же від цього буде тільки краще. Стадия отрицания перешла в стадию принятия Стадия отрицания перешла в стадию принятия Порохоботи - не ведіться на примітивні вкиди - слабо....

1 Я ніде не закликав сприймати Зеленського як лідера україни,який поведе її шляхом Порошенко з ефективністю Порошенко

2 Моя пропозиція простіша... але ефективніша

а - так як Зеленському не вдасться всю каденцію мовчати - то його рейтинг здується максимально швидко

б - станом на зараз його рейтинг тримається і на голосах явних промосковітів,які вже пустили ворога в свої оселі , але при цьому Зеленський не промосковіт , дві третіх його електорату-проукраїнськи настроєний.

Тому проходження слуги народу в Парламент за рахунок відбору голосів від Бойко-Рабіновіча-Медведчука-Вілкула - для патріотів України ( і для всіх інших мешканців також) більш підходящий варіант

3 Таким чином станом на зараз ( і так пів року) не потрібно підштовхувати Зеленського до озвучення його бачення України - ці озвучування будуть приємні для нас і збільшать кількість прямих ворогів України в Українському Парламенті. Порохоботи - не ведіться на примітивні вкиди - слабо....1 Я ніде не закликав сприймати Зеленського як лідера україни,який поведе її шляхом Порошенко з ефективністю Порошенко2 Моя пропозиція простіша... але ефективнішаа - так як Зеленському не вдасться всю каденцію мовчати - то його рейтинг здується максимально швидкоб - станом на зараз його рейтинг тримаєтьсяголосах явних промосковітів,які вже пустили ворога в свої оселі , але при цьому Зеленський не промосковіт , дві третіх його електорату-проукраїнськи настроєний.Тому проходження слуги народу в Парламент за рахунок відбору голосів від Бойко-Рабіновіча-Медведчука-Вілкула - для патріотів України ( і для всіх інших мешканців також) більш підходящий варіант3 Таким чином станом на зараз ( і так пів року) не потрібно підштовхувати Зеленського до озвучення його бачення України - ці озвучування будуть приємні для нас і збільшать кількість прямих ворогів України в Українському Парламенті. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 20853 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2088 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 тра, 2019 09:45 budivelnik написав: Тому проходження слуги народу в Парламент за рахунок відбору голосів від Бойко-Рабіновіча-Медведчука-Вілкула - для патріотів України ( і для всіх інших мешканців також) більш підходящий варіант Тому проходження слуги народу в Парламент за рахунок відбору голосів від Бойко-Рабіновіча-Медведчука-Вілкула - для патріотів України ( і для всіх інших мешканців також) більш підходящий варіант

Так ведь выбор был между Порошенко и Типуном.

Порошенко проиграл. Получается, Вы топите за бывшего кандидата от Кремля? Так ведь выбор был между Порошенко и Типуном.Порошенко проиграл. Получается, Вы топите за бывшего кандидата от Кремля? Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 8305 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6046 раз. Подякували: 2327 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 тра, 2019 10:14 ruvex написав: Faceless написав: Ну если объективно, то 9 мая в этом списке "последний в рейтинге". "Реально народный" он уже с натяжкой - и это, в общем-то, нормально. 74 года прошло, реальных ветеранов давно не осталось в живых, массовые празднества уже не насаждаются сверху. Постепенно дата станет формальностью. Ну если объективно, то 9 мая в этом списке "последний в рейтинге". "Реально народный" он уже с натяжкой - и это, в общем-то, нормально. 74 года прошло, реальных ветеранов давно не осталось в живых, массовые празднества уже не насаждаются сверху. Постепенно дата станет формальностью.

Уважение и память самое основное в подобном освещении таких дат.

Нужно уважать людей, помнить о них и о том, для чего все это было. Без этого нет истории, без этого нет продолжения. Не стоит мерить все своим аршином, иначе когда то придут другие и могут также на свой аршин считать формальностью теперешнюю войну и верю, что будущую победу.

Уважение и еще раз уважение. Уважение и память самое основное в подобном освещении таких дат.Нужно уважать людей, помнить о них и о том, для чего все это было. Без этого нет истории, без этого нет продолжения. Не стоит мерить все своим аршином, иначе когда то придут другие и могут также на свой аршин считать формальностью теперешнюю войну и верю, что будущую победу.Уважение и еще раз уважение.

Уже достаточно скоро Вторая Мировая станет в тот же ряд, что и Первая и сотни других воен. И все они заслуживают на толику уважения и памяти. Тем более, объективно, Вторая Мировая закончилась вообще не в мае. Уже достаточно скоро Вторая Мировая станет в тот же ряд, что и Первая и сотни других воен. И все они заслуживают на толику уважения и памяти. Тем более, объективно, Вторая Мировая закончилась вообще не в мае. Faceless

Модератор Повідомлень: 24668 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1120 раз. Подякували: 5813 раз. Профіль 7 1 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 тра, 2019 10:26 V2 написав: zРадио написав: Интересное мировосприятие - Западная Украина до 1939-го пребывала (преимущественно) в составе Польши, и против нее ваши деды не боролись, Интересное мировосприятие - Западная Украина до 1939-го пребывала (преимущественно) в составе Польши, и против нее ваши деды не боролись,



Рашистський троляка ще ніколи не був такий близький до провалу .



Бо інтерпретує тут російську версію української історії



Але що ми хочемо від радіо - що написали, те воно й видало в ефір! Рашистський троляка ще ніколи не був такий близький до провалуБо інтерпретує тут російську версію української історіїАле що ми хочемо від радіо - що написали, те воно й видало в ефір!



радио-приверженец русского мира...их больше 30-35% на юго-востоке страны



им осенью придется делать выбор между:

-Зеленский (Слуга Народа)

-Бойко-Вилкул

-Відроженняя (Кернес -Коломойский)

http://www.dsnews.ua/politics/kolomoysk ... 2019151500



Беня исполнил только половину программы по смене власти(помог Зе стать президентом), но это не будет иметь значения, если у того в парламенте не будет большинства. Теперь архисложная задача под любым соусом провести в парламент 230-240 штыков

Потому как на Солидарность и Народный Фронт(с фронтом не ясно вообще, пройдут ли 5% барьер) рассчитывать не придется, потом в "союзниках" только Самопомощь



Батьківщина, Радикальна Партія пока в оппозиции...но у нас в стране со всеми можно "договориться" просто оппозиция будет дороже стоить.

Поєтому, чтобы потом не тратить лишнее надо начинать возрождать "мертвые" проекты типа Відродження

Удар Кличка- еще не решили нужен ли самостоятельно или в блоке идти на выборы радио-приверженец русского мира...их больше 30-35% на юго-востоке страныим осенью придется делать выбор между:-Зеленский (Слуга Народа)-Бойко-Вилкул-Відроженняя (Кернес -Коломойский)Беня исполнил только половину программы по смене власти(помог Зе стать президентом), но это не будет иметь значения, если у того в парламенте не будет большинства. Теперь архисложная задача под любым соусом провести в парламент 230-240 штыковПотому как на Солидарность и Народный Фронт(с фронтом не ясно вообще, пройдут ли 5% барьер) рассчитывать не придется, потом в "союзниках" только СамопомощьБатьківщина, Радикальна Партія пока в оппозиции...но у нас в стране со всеми можно "договориться" просто оппозиция будет дороже стоить.Поєтому, чтобы потом не тратить лишнее надо начинать возрождать "мертвые" проекты типа ВідродженняУдар Кличка- еще не решили нужен ли самостоятельно или в блоке идти на выборы Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера. prodigy Повідомлень: 5470 З нами з: 03.12.13 Подякував: 2274 раз. Подякували: 1553 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2849285028512852 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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