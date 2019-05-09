RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2849285028512852>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 133
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
27%
36
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
44
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
9
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
30%
40
Інший варіант
3%
4
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 10:14

  ruvex написав:
  Faceless написав:Ну если объективно, то 9 мая в этом списке "последний в рейтинге". "Реально народный" он уже с натяжкой - и это, в общем-то, нормально. 74 года прошло, реальных ветеранов давно не осталось в живых, массовые празднества уже не насаждаются сверху. Постепенно дата станет формальностью.

Уважение и память самое основное в подобном освещении таких дат.
Нужно уважать людей, помнить о них и о том, для чего все это было. Без этого нет истории, без этого нет продолжения. Не стоит мерить все своим аршином, иначе когда то придут другие и могут также на свой аршин считать формальностью теперешнюю войну и верю, что будущую победу.
Уважение и еще раз уважение.

Уже достаточно скоро Вторая Мировая станет в тот же ряд, что и Первая и сотни других воен. И все они заслуживают на толику уважения и памяти. Тем более, объективно, Вторая Мировая закончилась вообще не в мае.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 24670
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1120 раз.
Подякували: 5813 раз.
 
Профіль
7
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 10:26

  V2 написав:
  zРадио написав:Интересное мировосприятие - Западная Украина до 1939-го пребывала (преимущественно) в составе Польши, и против нее ваши деды не боролись,


Рашистський троляка ще ніколи не був такий близький до провалу :).

Бо інтерпретує тут російську версію української історії :idea:

Але що ми хочемо від радіо - що написали, те воно й видало в ефір!


радио-приверженец русского мира...их больше 30-35% на юго-востоке страны

им осенью придется делать выбор между:
-Зеленский (Слуга Народа)
-Бойко-Вилкул
-Відроженняя (Кернес -Коломойский)
http://www.dsnews.ua/politics/kolomoysk ... 2019151500

Беня исполнил только половину программы по смене власти(помог Зе стать президентом), но это не будет иметь значения, если у того в парламенте не будет большинства. Теперь архисложная задача под любым соусом провести в парламент 230-240 штыков
Потому как на Солидарность и Народный Фронт(с фронтом не ясно вообще, пройдут ли 5% барьер) рассчитывать не придется, потом в "союзниках" только Самопомощь

Батьківщина, Радикальна Партія пока в оппозиции...но у нас в стране со всеми можно "договориться" просто оппозиция будет дороже стоить.
Поєтому, чтобы потом не тратить лишнее надо начинать возрождать "мертвые" проекты типа Відродження
Удар Кличка- еще не решили нужен ли самостоятельно или в блоке идти на выборы


Коломойский спрогнозував склад коаліції в Раді після виборів і додав, що партія обраного президента Володимира Зеленського "Слуга народу" не піде на союз з колишніми регіоналами. "З нормальними людьми, а не зі зрадниками, які до Москви за консультаціями їздять. Тут без компромісів. Якщо не вийде, тоді підемо на ще одні вибори. Все буде жорстко", - підкреслив він

Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/economics/finance/ ... banku.html
Востаннє редагувалось prodigy в П'ят 10 тра, 2019 11:15, всього редагувалось 1 раз.
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
Повідомлень: 5470
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2274 раз.
Подякували: 1553 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 10:32

Зображення
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8308
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6046 раз.
Подякували: 2327 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 10:36

Re: ставки

  antey1969 написав:В большинстве районных больниц дикая нехватка узких специалистов, а по медсестрам паника даже в некоторых отделениях столичных больниц - студентов берут на пол-ставки, аж гай шумит.

в Киеве давно наблюдается отсутствие/нехватка узких специалистов на раб.местах.
sal
 
Повідомлень: 3338
З нами з: 25.03.16
Подякував: 623 раз.
Подякували: 268 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 11:19

  vetka написав:
  Libo написав:
  ЛАД написав:Украина не существовала как самостоятельное государство, а Израиля просто не было - там почти не было людей.

........
И если бы не США во 2-й мировой войне, ты б сейчас не ходил с портретами с пьяной русской ватой, а стоял раком на немецких плантациях.
Америка внесла наибольший вклад в победу. СССР просто уничтожил больше всего собственных людей. В три раза больше, чем погибло немцев. Не количеством погибших вклад измеряется.

+100000%

Я нигде ни разу не отрицал огромную роль США в победе, но писать такое и ставить +100000% может либо человек, свалившийся с Луны, либо человек злонамеренный.
К какой категории относитесь Вы, Веточка?
У нас законом запретили отрицание Голодомора, но почему-то не запрещено плевать на миллионы погибших.
Да, США сыграли огромную роль в вложении антигитлеровской коалиции, но при этом вышли из кризиса и хорошо нажились на войне, а в СССР была полная разруха. Сегодняшний Донбасс - рай по сравнению с тем, что было тогда.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 13031
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4208 раз.
Подякували: 3852 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 11:27

  Faceless написав:......
Уже достаточно скоро Вторая Мировая станет в тот же ряд, что и Первая и сотни других воен. И все они заслуживают на толику уважения и памяти. Тем более, объективно, Вторая Мировая закончилась вообще не в мае.

1. Вот когда станет, тогда и поговорим. А спешить не стоит.
2. А мы в мае и не отмечаем окончание Второй мировой. 9 Мая - День Победы над нацистской Германией.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 13031
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4208 раз.
Подякували: 3852 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 11:33

  19yuriy91 написав:.........
да и война, именно, между германией и ссср была более жестокой, чем между германией и россией в 1мир.
жестокой не в последнюю очередь "благодаря" сталину.

Что Вы имеете ввиду?
Я до сих пор считал, что война была более жестокой "благодаря" идеологии нацизма и более мощному оружию.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 13031
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4208 раз.
Подякували: 3852 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 11:33

Каких Свинарчуков Вам ещё не хватает!?

Став фігурантом розслідування? Не привід залишати посаду!

Засекречені контракти + великі гроші = захмарні статки чиновників Укроборонпрому. І Укрспецекспорт - одне з "найжирніших" місць концерну.

Як живуть оборонні чиновники - дивіться у повній версії:

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8308
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6046 раз.
Подякували: 2327 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 11:45

  V2 написав:
  zРадио написав:Интересное мировосприятие - Западная Украина до 1939-го пребывала (преимущественно) в составе Польши, и против нее ваши деды не боролись,


Рашистський троляка ще ніколи не був такий близький до провалу :).

Бо інтерпретує тут російську версію української історії :idea:

Але що ми хочемо від радіо - що написали, те воно й видало в ефір!

Вы всё же не ... (не буду перечислять ники) и от Вас я ожидал бы аргументов, а не ярлыков и набросов на вентилятор. :(

И по "Священной войне" по Вашей же ссылке на укр. Вики есть и другая версия авторства. Но в общем, это не важно. Важны и музыка, и слова, и исполнение, и историческая ситуация.
В результате "Священную войну" знают все, а тот вариант, о кот. Вы написали, - только знатоки
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 10 тра, 2019 12:16, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 13031
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4208 раз.
Подякували: 3852 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 11:45

Чем больше складов оружия сгорело, тем выше звания и звезд героя

Порошенко повысил в звании начальника вооружения ВСУ Шевцова, при котором произошли взрывы на складах
Посмотрел на розданные Порошенко сегодня награды и звания. Особенно порадовало то, что генерал-майор, начальник вооружения украинской армии Николай Шевцов стал генерал-лейтенантом в соответствии с указом президента Петра Порошенко. Напомню, что в октябре 2015 года он стал генералом-майором и главой Вооружений Вооруженных сил Украины, и он отвечает за безопасность арсеналов и военных складов. И во всех отчетах о проверке безопасности арсеналов именно Шевцова обвиняют в невыполнении распоряжений и срыве планов. А так же надо помнить, что это при его руководстве произошли катастрофы на складах ВСУ в Балаклее, Ичне и Калиновке, взрыв склада сектора в Сватово. Так что повышение в звании — это абсолютно логичная награда.

https://inforesist.org/poroshenko-povysil-v-zvanii-nachalnika-vooruzheniya-vsu-shevczova/
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8308
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6046 раз.
Подякували: 2327 раз.
 
Профіль
3
1
3
  #<1 ... 2849285028512852>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.