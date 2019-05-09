Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Faceless написав:Ну если объективно, то 9 мая в этом списке "последний в рейтинге". "Реально народный" он уже с натяжкой - и это, в общем-то, нормально. 74 года прошло, реальных ветеранов давно не осталось в живых, массовые празднества уже не насаждаются сверху. Постепенно дата станет формальностью.
Уважение и память самое основное в подобном освещении таких дат. Нужно уважать людей, помнить о них и о том, для чего все это было. Без этого нет истории, без этого нет продолжения. Не стоит мерить все своим аршином, иначе когда то придут другие и могут также на свой аршин считать формальностью теперешнюю войну и верю, что будущую победу. Уважение и еще раз уважение.
Уже достаточно скоро Вторая Мировая станет в тот же ряд, что и Первая и сотни других воен. И все они заслуживают на толику уважения и памяти. Тем более, объективно, Вторая Мировая закончилась вообще не в мае.
Беня исполнил только половину программы по смене власти(помог Зе стать президентом), но это не будет иметь значения, если у того в парламенте не будет большинства. Теперь архисложная задача под любым соусом провести в парламент 230-240 штыков Потому как на Солидарность и Народный Фронт(с фронтом не ясно вообще, пройдут ли 5% барьер) рассчитывать не придется, потом в "союзниках" только Самопомощь
Батьківщина, Радикальна Партія пока в оппозиции...но у нас в стране со всеми можно "договориться" просто оппозиция будет дороже стоить. Поєтому, чтобы потом не тратить лишнее надо начинать возрождать "мертвые" проекты типа Відродження Удар Кличка- еще не решили нужен ли самостоятельно или в блоке идти на выборы
Коломойский спрогнозував склад коаліції в Раді після виборів і додав, що партія обраного президента Володимира Зеленського "Слуга народу" не піде на союз з колишніми регіоналами. "З нормальними людьми, а не зі зрадниками, які до Москви за консультаціями їздять. Тут без компромісів. Якщо не вийде, тоді підемо на ще одні вибори. Все буде жорстко", - підкреслив він
ЛАД написав:Украина не существовала как самостоятельное государство, а Израиля просто не было - там почти не было людей.
........ И если бы не США во 2-й мировой войне, ты б сейчас не ходил с портретами с пьяной русской ватой, а стоял раком на немецких плантациях. Америка внесла наибольший вклад в победу. СССР просто уничтожил больше всего собственных людей. В три раза больше, чем погибло немцев. Не количеством погибших вклад измеряется.
+100000%
Я нигде ни разу не отрицал огромную роль США в победе, но писать такое и ставить +100000% может либо человек, свалившийся с Луны, либо человек злонамеренный. К какой категории относитесь Вы, Веточка? У нас законом запретили отрицание Голодомора, но почему-то не запрещено плевать на миллионы погибших. Да, США сыграли огромную роль в вложении антигитлеровской коалиции, но при этом вышли из кризиса и хорошо нажились на войне, а в СССР была полная разруха. Сегодняшний Донбасс - рай по сравнению с тем, что было тогда.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T, Вася - бан.
Faceless написав:...... Уже достаточно скоро Вторая Мировая станет в тот же ряд, что и Первая и сотни других воен. И все они заслуживают на толику уважения и памяти. Тем более, объективно, Вторая Мировая закончилась вообще не в мае.
1. Вот когда станет, тогда и поговорим. А спешить не стоит. 2. А мы в мае и не отмечаем окончание Второй мировой. 9 Мая - День Победы над нацистской Германией.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T, Вася - бан.
zРадио написав:Интересное мировосприятие - Западная Украина до 1939-го пребывала (преимущественно) в составе Польши, и против нее ваши деды не боролись,
Рашистський троляка ще ніколи не був такий близький до провалу .
Бо інтерпретує тут російську версію української історії
Але що ми хочемо від радіо - що написали, те воно й видало в ефір!
Вы всё же не ... (не буду перечислять ники) и от Вас я ожидал бы аргументов, а не ярлыков и набросов на вентилятор.
И по "Священной войне" по Вашей же ссылке на укр. Вики есть и другая версия авторства. Но в общем, это не важно. Важны и музыка, и слова, и исполнение, и историческая ситуация. В результате "Священную войну" знают все, а тот вариант, о кот. Вы написали, - только знатоки
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 10 тра, 2019 12:16, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T, Вася - бан.
Чем больше складов оружия сгорело, тем выше звания и звезд героя
Порошенко повысил в звании начальника вооружения ВСУ Шевцова, при котором произошли взрывы на складах
Посмотрел на розданные Порошенко сегодня награды и звания. Особенно порадовало то, что генерал-майор, начальник вооружения украинской армии Николай Шевцов стал генерал-лейтенантом в соответствии с указом президента Петра Порошенко. Напомню, что в октябре 2015 года он стал генералом-майором и главой Вооружений Вооруженных сил Украины, и он отвечает за безопасность арсеналов и военных складов. И во всех отчетах о проверке безопасности арсеналов именно Шевцова обвиняют в невыполнении распоряжений и срыве планов. А так же надо помнить, что это при его руководстве произошли катастрофы на складах ВСУ в Балаклее, Ичне и Калиновке, взрыв склада сектора в Сватово. Так что повышение в звании — это абсолютно логичная награда.