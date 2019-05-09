Додано: П'ят 10 тра, 2019 10:26

V2 написав: zРадио написав: Интересное мировосприятие - Западная Украина до 1939-го пребывала (преимущественно) в составе Польши, и против нее ваши деды не боролись, Интересное мировосприятие - Западная Украина до 1939-го пребывала (преимущественно) в составе Польши, и против нее ваши деды не боролись,



Рашистський троляка ще ніколи не був такий близький до провалу .



Бо інтерпретує тут російську версію української історії



Але що ми хочемо від радіо - що написали, те воно й видало в ефір! Рашистський троляка ще ніколи не був такий близький до провалуБо інтерпретує тут російську версію української історіїАле що ми хочемо від радіо - що написали, те воно й видало в ефір!

радио-приверженец русского мира...их больше 30-35% на юго-востоке страныим осенью придется делать выбор между:-Зеленский (Слуга Народа)-Бойко-Вилкул-Відроженняя (Кернес -Коломойский)Беня исполнил только половину программы по смене власти(помог Зе стать президентом), но это не будет иметь значения, если у того в парламенте не будет большинства. Теперь архисложная задача под любым соусом провести в парламент 230-240 штыковПотому как на Солидарность и Народный Фронт(с фронтом не ясно вообще, пройдут ли 5% барьер) рассчитывать не придется, потом в "союзниках" только СамопомощьБатьківщина, Радикальна Партія пока в оппозиции...но у нас в стране со всеми можно "договориться" просто оппозиция будет дороже стоить.Поєтому, чтобы потом не тратить лишнее надо начинать возрождать "мертвые" проекты типа ВідродженняУдар Кличка- еще не решили нужен ли самостоятельно или в блоке идти на выборыКоломойский спрогнозував склад коаліції в Раді після виборів і додав, що партія обраного президента Володимира Зеленського "Слуга народу" не піде на союз з колишніми регіоналами. "З нормальними людьми, а не зі зрадниками, які до Москви за консультаціями їздять. Тут без компромісів. Якщо не вийде, тоді підемо на ще одні вибори. Все буде жорстко", - підкреслив вінДетальніше читайте на УНІАН: