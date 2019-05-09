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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2849285028512852

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 133
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
27%
36
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
44
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
9
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
30%
40
Інший варіант
3%
4
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 11:55

  Tegularius написав:.......
Не совсем коректно сравнивать УПА с такими явными коллаборантами как Квислинг или Петен. Здесь отношения были неоднозначными, менялись в разные периоды войны, и нюрнбергский трибунал не признал УПА коллаборантами.
Но формулировка "день примирения" режет уши. Кого и с кем собираются примирять 8-9 мая? УПА к этой дате вообще не имеет отношения. Коммунистов с нацистами что-ли примирять? Или наших с немцами (но там и так уже давно примирились)? Не понятно вообще.

Не берусь судить, почему УПА в Нюрнберге не признали коллаборантами, не интересовался вопросом и не знаю. Но Квислинг на суде тоже оправдывался тем, что заботился исключительно о благе Норвегии.
А о примирении у нас говорить всё же можно. Да, с немцами мы давно примирились. Примирение с нацистами невозможно и недопустимо.
Но о примирении бойцов Красной армии и, главное, их потомков с потомками УПА говорить вполне можно и нужно. Пример - фото Зе с двумя ветеранами.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 11:56

  ЛАД написав:
  Faceless написав:......
Уже достаточно скоро Вторая Мировая станет в тот же ряд, что и Первая и сотни других воен. И все они заслуживают на толику уважения и памяти. Тем более, объективно, Вторая Мировая закончилась вообще не в мае.

1. Вот когда станет, тогда и поговорим. А спешить не стоит.
2. А мы в мае и не отмечаем окончание Второй мировой. 9 Мая - День Победы над нацистской Германией.

По п. 1.
Я и не призываю ничего торопить и куда-то спешить. Хотя категорически против маразма и "победобесия", и вообще превращения этой даты в фарс и банальную пьянку.
В рашке как всегда отличились:
https://fakty.ua/304722-gde-shtany-ross ... lone-video
https://fakty.ua/304666-v-rossii-lyubit ... maya-video
https://www.znak.com/2019-05-09/po_cent ... i_sobakami
По п. 2. Я в принципе считаю выделение "ВОВ" во ВМВ - банальной фальсификацией со стороны СССР. СССР начал ВМВ агрессором и союзником Германии в 39 году, закончиласть ВМВ капитуляцией Японии 2 сентября, и для СССР война не заканчивалась в мае. И то, что реальная дата окончания ВМВ фактически игнорируется, это тоже часть фальсификации истории со стороны СССР в виде подмены ВМВ, где СССР является агрессором, зачинщиком, разжигателем, союзником нацистов, на "освободительную ВОВ", где СССР подается в совсем другом свете.
При всем этом, я конечно ни в коем случае не умаляю значимости факта капитуляции Германии.

Вдобавок ко всему прочему, "победа над нацизмом" случится только после победы над нацистской РФ, потому считаю что называть 8 или 9 мая "днем победы над нацизмом" неуместно.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 12:05

  budivelnik написав:Підсумовуємо
.........

Уже писал арифметика - не вершина математики. А Вы дальше арифметики не пошли.
Ест,ь например, такой раздел как математическая логика. Когда-то давно её даже учили в школе. Вам было бы полезно.
Потому что пока Ваши изложения от логичности весьма далеки, выводы совершенно не следуют из исходных положений и больше похожи на демагогию и подгонку под желаемое.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 12:06

  prodigy написав:им осенью придется делать выбор между:
-Зеленский (Слуга Народа)
-Бойко-Вилкул
-Відроженняя (Кернес -Коломойский)
http://www.dsnews.ua/politics/kolomoysk ... 2019151500


Рискну предположить, что если невнятная позиция, противоречащая обещаниям Зеленского, точнее не обещаниям, все же знают, что ничего не обещал, скажем так намёкам Зеленского, продолжится и после инаугурации, то в осеннем парламенте фракция Бойко будет самая большая по размерам.

Произойдет консолидации бело-голубого электората, а другой электорат будет расколот на десяток партиек, причем многие голоса этого лагеря потеряются из-за непрохождения этих мелких партий 5-процентного барьера.

И получится так, что в силу особенностей подведения итогов идеологические противники Бойко проголосовавшие за Садового, Гриценко, Вакарчука, Кличко, Гройсмана, в случае не набирания 5-процентов, по факту будут набивать количество депутатов для Бойко.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 12:12

  Faceless написав:
  ЛАД написав:
  Faceless написав:......
Уже достаточно скоро Вторая Мировая станет в тот же ряд, что и Первая и сотни других воен. И все они заслуживают на толику уважения и памяти. Тем более, объективно, Вторая Мировая закончилась вообще не в мае.

1. Вот когда станет, тогда и поговорим. А спешить не стоит.
2. А мы в мае и не отмечаем окончание Второй мировой. 9 Мая - День Победы над нацистской Германией.

По п. 1.
Я и не призываю ничего торопить и куда-то спешить. Хотя категорически против маразма и "победобесия", и вообще превращения этой даты в фарс и банальную пьянку.
В рашке как всегда отличились:
https://fakty.ua/304722-gde-shtany-ross ... lone-video
https://fakty.ua/304666-v-rossii-lyubit ... maya-video
https://www.znak.com/2019-05-09/po_cent ... i_sobakami
По п. 2. Я в принципе считаю выделение "ВОВ" во ВМВ - банальной фальсификацией со стороны СССР. СССР начал ВМВ агрессором и союзником Германии в 39 году, закончиласть ВМВ капитуляцией Японии 2 сентября, и для СССР война не заканчивалась в мае. И то, что реальная дата окончания ВМВ фактически игнорируется, это тоже часть фальсификации истории со стороны СССР в виде подмены ВМВ, где СССР является агрессором, зачинщиком, разжигателем, союзником нацистов, на "освободительную ВОВ", где СССР подается в совсем другом свете.
При всем этом, я конечно ни в коем случае не умаляю значимости факта капитуляции Германии.

Вдобавок ко всему прочему, "победа над нацизмом" случится только после победы над нацистской РФ, потому считаю что называть 8 или 9 мая "днем победы над нацизмом" неуместно.

Не хочу разворачивать здесь длительную дискуссию о Второй мировой.
Но говорить о "нацистской РФ" это, мягко говоря, передёргивание и, по большому счёту, попытка оправдания нацизма. Сомневаюсь, что Вы ничего не знаете о национал-социалистической идеологии.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 12:15

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:Но говорить о "нацистской РФ" это, мягко говоря, передёргивание и, по большому счёту, попытка оправдания нацизма. Сомневаюсь, что Вы ничего не знаете о национал-социалистической идеологии.

Не передергивание, если глубже поинтересоваться темами роспропаганды и отдельными заявлениями офлиц. Все, конечно, не настолько прямолинейно, но современная РФ с ее "русским миром" - это эволюция нацизма.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 12:20

  Faceless написав:Вдобавок ко всему прочему, "победа над нацизмом" случится только после победы над нацистской РФ, потому считаю что называть 8 или 9 мая "днем победы над нацизмом" неуместно.


А где вы видите расовое чистое государство в РФ, где у власти интернационал евреев, русских, украинцев, тувинцев, бурятов и тд ? И экономика там олигархическая, тяжело эту экономику притянуть к национал-социализму.
Скорее просто милитаристское государство.
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