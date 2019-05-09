Додано: П'ят 10 тра, 2019 11:56

ЛАД написав: Faceless написав: ......

Уже достаточно скоро Вторая Мировая станет в тот же ряд, что и Первая и сотни других воен. И все они заслуживают на толику уважения и памяти. Тем более, объективно, Вторая Мировая закончилась вообще не в мае. ......Уже достаточно скоро Вторая Мировая станет в тот же ряд, что и Первая и сотни других воен. И все они заслуживают на толику уважения и памяти. Тем более, объективно, Вторая Мировая закончилась вообще не в мае.

1. Вот когда станет, тогда и поговорим. А спешить не стоит.

2. А мы в мае и не отмечаем окончание Второй мировой. 9 Мая - День Победы над нацистской Германией. 1. Вот когда станет, тогда и поговорим. А спешить не стоит.2. А мы в мае и не отмечаем окончание Второй мировой. 9 Мая - День Победы над нацистской Германией.

По п. 1.Я и не призываю ничего торопить и куда-то спешить. Хотя категорически против маразма и "победобесия", и вообще превращения этой даты в фарс и банальную пьянку.В рашке как всегда отличились:По п. 2. Я в принципе считаю выделение "ВОВ" во ВМВ - банальной фальсификацией со стороны СССР. СССР начал ВМВ агрессором и союзником Германии в 39 году, закончиласть ВМВ капитуляцией Японии 2 сентября, и для СССР война не заканчивалась в мае. И то, что реальная дата окончания ВМВ фактически игнорируется, это тоже часть фальсификации истории со стороны СССР в виде подмены ВМВ, где СССР является агрессором, зачинщиком, разжигателем, союзником нацистов, на "освободительную ВОВ", где СССР подается в совсем другом свете.При всем этом, я конечно ни в коем случае не умаляю значимости факта капитуляции Германии.Вдобавок ко всему прочему, "победа над нацизмом" случится только после победы над нацистской РФ, потому считаю что называть 8 или 9 мая "днем победы над нацизмом" неуместно.