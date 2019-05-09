Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Tegularius написав:....... Не совсем коректно сравнивать УПА с такими явными коллаборантами как Квислинг или Петен. Здесь отношения были неоднозначными, менялись в разные периоды войны, и нюрнбергский трибунал не признал УПА коллаборантами. Но формулировка "день примирения" режет уши. Кого и с кем собираются примирять 8-9 мая? УПА к этой дате вообще не имеет отношения. Коммунистов с нацистами что-ли примирять? Или наших с немцами (но там и так уже давно примирились)? Не понятно вообще.
Не берусь судить, почему УПА в Нюрнберге не признали коллаборантами, не интересовался вопросом и не знаю. Но Квислинг на суде тоже оправдывался тем, что заботился исключительно о благе Норвегии. А о примирении у нас говорить всё же можно. Да, с немцами мы давно примирились. Примирение с нацистами невозможно и недопустимо. Но о примирении бойцов Красной армии и, главное, их потомков с потомками УПА говорить вполне можно и нужно. Пример - фото Зе с двумя ветеранами.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T, Вася - бан.
Faceless написав:...... Уже достаточно скоро Вторая Мировая станет в тот же ряд, что и Первая и сотни других воен. И все они заслуживают на толику уважения и памяти. Тем более, объективно, Вторая Мировая закончилась вообще не в мае.
1. Вот когда станет, тогда и поговорим. А спешить не стоит. 2. А мы в мае и не отмечаем окончание Второй мировой. 9 Мая - День Победы над нацистской Германией.
По п. 1. Я и не призываю ничего торопить и куда-то спешить. Хотя категорически против маразма и "победобесия", и вообще превращения этой даты в фарс и банальную пьянку. В рашке как всегда отличились: https://fakty.ua/304722-gde-shtany-ross ... lone-video https://fakty.ua/304666-v-rossii-lyubit ... maya-video https://www.znak.com/2019-05-09/po_cent ... i_sobakami По п. 2. Я в принципе считаю выделение "ВОВ" во ВМВ - банальной фальсификацией со стороны СССР. СССР начал ВМВ агрессором и союзником Германии в 39 году, закончиласть ВМВ капитуляцией Японии 2 сентября, и для СССР война не заканчивалась в мае. И то, что реальная дата окончания ВМВ фактически игнорируется, это тоже часть фальсификации истории со стороны СССР в виде подмены ВМВ, где СССР является агрессором, зачинщиком, разжигателем, союзником нацистов, на "освободительную ВОВ", где СССР подается в совсем другом свете. При всем этом, я конечно ни в коем случае не умаляю значимости факта капитуляции Германии.
Вдобавок ко всему прочему, "победа над нацизмом" случится только после победы над нацистской РФ, потому считаю что называть 8 или 9 мая "днем победы над нацизмом" неуместно.
Уже писал арифметика - не вершина математики. А Вы дальше арифметики не пошли. Ест,ь например, такой раздел как математическая логика. Когда-то давно её даже учили в школе. Вам было бы полезно. Потому что пока Ваши изложения от логичности весьма далеки, выводы совершенно не следуют из исходных положений и больше похожи на демагогию и подгонку под желаемое.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T, Вася - бан.
Рискну предположить, что если невнятная позиция, противоречащая обещаниям Зеленского, точнее не обещаниям, все же знают, что ничего не обещал, скажем так намёкам Зеленского, продолжится и после инаугурации, то в осеннем парламенте фракция Бойко будет самая большая по размерам.
Произойдет консолидации бело-голубого электората, а другой электорат будет расколот на десяток партиек, причем многие голоса этого лагеря потеряются из-за непрохождения этих мелких партий 5-процентного барьера.
И получится так, что в силу особенностей подведения итогов идеологические противники Бойко проголосовавшие за Садового, Гриценко, Вакарчука, Кличко, Гройсмана, в случае не набирания 5-процентов, по факту будут набивать количество депутатов для Бойко.
Faceless написав:...... Уже достаточно скоро Вторая Мировая станет в тот же ряд, что и Первая и сотни других воен. И все они заслуживают на толику уважения и памяти. Тем более, объективно, Вторая Мировая закончилась вообще не в мае.
1. Вот когда станет, тогда и поговорим. А спешить не стоит. 2. А мы в мае и не отмечаем окончание Второй мировой. 9 Мая - День Победы над нацистской Германией.
По п. 1. Я и не призываю ничего торопить и куда-то спешить. Хотя категорически против маразма и "победобесия", и вообще превращения этой даты в фарс и банальную пьянку. В рашке как всегда отличились: https://fakty.ua/304722-gde-shtany-ross ... lone-video https://fakty.ua/304666-v-rossii-lyubit ... maya-video https://www.znak.com/2019-05-09/po_cent ... i_sobakami По п. 2. Я в принципе считаю выделение "ВОВ" во ВМВ - банальной фальсификацией со стороны СССР. СССР начал ВМВ агрессором и союзником Германии в 39 году, закончиласть ВМВ капитуляцией Японии 2 сентября, и для СССР война не заканчивалась в мае. И то, что реальная дата окончания ВМВ фактически игнорируется, это тоже часть фальсификации истории со стороны СССР в виде подмены ВМВ, где СССР является агрессором, зачинщиком, разжигателем, союзником нацистов, на "освободительную ВОВ", где СССР подается в совсем другом свете. При всем этом, я конечно ни в коем случае не умаляю значимости факта капитуляции Германии.
Вдобавок ко всему прочему, "победа над нацизмом" случится только после победы над нацистской РФ, потому считаю что называть 8 или 9 мая "днем победы над нацизмом" неуместно.
Не хочу разворачивать здесь длительную дискуссию о Второй мировой. Но говорить о "нацистской РФ" это, мягко говоря, передёргивание и, по большому счёту, попытка оправдания нацизма. Сомневаюсь, что Вы ничего не знаете о национал-социалистической идеологии.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав:Но говорить о "нацистской РФ" это, мягко говоря, передёргивание и, по большому счёту, попытка оправдания нацизма. Сомневаюсь, что Вы ничего не знаете о национал-социалистической идеологии.
Не передергивание, если глубже поинтересоваться темами роспропаганды и отдельными заявлениями офлиц. Все, конечно, не настолько прямолинейно, но современная РФ с ее "русским миром" - это эволюция нацизма.
Faceless написав:Вдобавок ко всему прочему, "победа над нацизмом" случится только после победы над нацистской РФ, потому считаю что называть 8 или 9 мая "днем победы над нацизмом" неуместно.
А где вы видите расовое чистое государство в РФ, где у власти интернационал евреев, русских, украинцев, тувинцев, бурятов и тд ? И экономика там олигархическая, тяжело эту экономику притянуть к национал-социализму. Скорее просто милитаристское государство.