Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Tegularius написав:....... Не совсем коректно сравнивать УПА с такими явными коллаборантами как Квислинг или Петен. Здесь отношения были неоднозначными, менялись в разные периоды войны, и нюрнбергский трибунал не признал УПА коллаборантами. Но формулировка "день примирения" режет уши. Кого и с кем собираются примирять 8-9 мая? УПА к этой дате вообще не имеет отношения. Коммунистов с нацистами что-ли примирять? Или наших с немцами (но там и так уже давно примирились)? Не понятно вообще.
Не берусь судить, почему УПА в Нюрнберге не признали коллаборантами, не интересовался вопросом и не знаю. Но Квислинг на суде тоже оправдывался тем, что заботился исключительно о благе Норвегии. А о примирении у нас говорить всё же можно. Да, с немцами мы давно примирились. Примирение с нацистами невозможно и недопустимо. Но о примирении бойцов Красной армии и, главное, их потомков с потомками УПА говорить вполне можно и нужно. Пример - фото Зе с двумя ветеранами.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T, Вася - бан.
Faceless написав:...... Уже достаточно скоро Вторая Мировая станет в тот же ряд, что и Первая и сотни других воен. И все они заслуживают на толику уважения и памяти. Тем более, объективно, Вторая Мировая закончилась вообще не в мае.
1. Вот когда станет, тогда и поговорим. А спешить не стоит. 2. А мы в мае и не отмечаем окончание Второй мировой. 9 Мая - День Победы над нацистской Германией.
По п. 1. Я и не призываю ничего торопить и куда-то спешить. Хотя категорически против маразма и "победобесия", и вообще превращения этой даты в фарс и банальную пьянку. В рашке как всегда отличились: https://fakty.ua/304722-gde-shtany-ross ... lone-video https://fakty.ua/304666-v-rossii-lyubit ... maya-video https://www.znak.com/2019-05-09/po_cent ... i_sobakami По п. 2. Я в принципе считаю выделение "ВОВ" во ВМВ - банальной фальсификацией со стороны СССР. СССР начал ВМВ агрессором и союзником Германии в 39 году, закончиласть ВМВ капитуляцией Японии 2 сентября, и для СССР война не заканчивалась в мае. И то, что реальная дата окончания ВМВ фактически игнорируется, это тоже часть фальсификации истории со стороны СССР в виде подмены ВМВ, где СССР является агрессором, зачинщиком, разжигателем, союзником нацистов, на "освободительную ВОВ", где СССР подается в совсем другом свете. При всем этом, я конечно ни в коем случае не умаляю значимости факта капитуляции Германии.
Вдобавок ко всему прочему, "победа над нацизмом" случится только после победы над нацистской РФ, потому считаю что называть 8 или 9 мая "днем победы над нацизмом" неуместно.
Уже писал арифметика - не вершина математики. А Вы дальше арифметики не пошли. Ест,ь например, такой раздел как математическая логика. Когда-то давно её даже учили в школе. Вам было бы полезно. Потому что пока Ваши изложения от логичности весьма далеки, выводы совершенно не следуют из исходных положений и больше похожи на демагогию и подгонку под желаемое.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T, Вася - бан.
Рискну предположить, что если невнятная позиция, противоречащая обещаниям Зеленского, точнее не обещаниям, все же знают, что ничего не обещал, скажем так намёкам Зеленского, продолжится и после инаугурации, то в осеннем парламенте фракция Бойко будет самая большая по размерам.
Произойдет консолидации бело-голубого электората, а другой электорат будет расколот на десяток партиек, причем многие голоса этого лагеря потеряются из-за непрохождения этих мелких партий 5-процентного барьера.
И получится так, что в силу особенностей подведения итогов идеологические противники Бойко проголосовавшие за Садового, Гриценко, Вакарчука, Кличко, Гройсмана, в случае не набирания 5-процентов, по факту будут набивать количество депутатов для Бойко.
Faceless написав:...... Уже достаточно скоро Вторая Мировая станет в тот же ряд, что и Первая и сотни других воен. И все они заслуживают на толику уважения и памяти. Тем более, объективно, Вторая Мировая закончилась вообще не в мае.
1. Вот когда станет, тогда и поговорим. А спешить не стоит. 2. А мы в мае и не отмечаем окончание Второй мировой. 9 Мая - День Победы над нацистской Германией.
По п. 1. Я и не призываю ничего торопить и куда-то спешить. Хотя категорически против маразма и "победобесия", и вообще превращения этой даты в фарс и банальную пьянку. В рашке как всегда отличились: https://fakty.ua/304722-gde-shtany-ross ... lone-video https://fakty.ua/304666-v-rossii-lyubit ... maya-video https://www.znak.com/2019-05-09/po_cent ... i_sobakami По п. 2. Я в принципе считаю выделение "ВОВ" во ВМВ - банальной фальсификацией со стороны СССР. СССР начал ВМВ агрессором и союзником Германии в 39 году, закончиласть ВМВ капитуляцией Японии 2 сентября, и для СССР война не заканчивалась в мае. И то, что реальная дата окончания ВМВ фактически игнорируется, это тоже часть фальсификации истории со стороны СССР в виде подмены ВМВ, где СССР является агрессором, зачинщиком, разжигателем, союзником нацистов, на "освободительную ВОВ", где СССР подается в совсем другом свете. При всем этом, я конечно ни в коем случае не умаляю значимости факта капитуляции Германии.
Вдобавок ко всему прочему, "победа над нацизмом" случится только после победы над нацистской РФ, потому считаю что называть 8 или 9 мая "днем победы над нацизмом" неуместно.
Не хочу разворачивать здесь длительную дискуссию о Второй мировой. Но говорить о "нацистской РФ" это, мягко говоря, передёргивание и, по большому счёту, попытка оправдания нацизма. Сомневаюсь, что Вы ничего не знаете о национал-социалистической идеологии.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав:Но говорить о "нацистской РФ" это, мягко говоря, передёргивание и, по большому счёту, попытка оправдания нацизма. Сомневаюсь, что Вы ничего не знаете о национал-социалистической идеологии.
Не передергивание, если глубже поинтересоваться темами роспропаганды и отдельными заявлениями офлиц. Все, конечно, не настолько прямолинейно, но современная РФ с ее "русским миром" - это эволюция нацизма.
Faceless написав:Вдобавок ко всему прочему, "победа над нацизмом" случится только после победы над нацистской РФ, потому считаю что называть 8 или 9 мая "днем победы над нацизмом" неуместно.
А где вы видите расовое чистое государство в РФ, где у власти интернационал евреев, русских, украинцев, тувинцев, бурятов и тд ? И экономика там олигархическая, тяжело эту экономику притянуть к национал-социализму. Скорее просто милитаристское государство.
ЛАД Сталин абсолютно не планировал освободительную войну в 1939/40 со времен Троцкого/Ленина была идея "мировой революции",которая принесет "освобождение пролетариата во всем мире", поэтому любой вторжение на территорию другого государства преподносили как освобождение рабочих и крестьян от угнетателей капиталистов(Польша, Румыния, Финляндия, Прибалтика, Иран 1941) передергиванием занимаетесь как раз вы, изучавший историю под редакцией КПСС
Faceless написав:Вдобавок ко всему прочему, "победа над нацизмом" случится только после победы над нацистской РФ, потому считаю что называть 8 или 9 мая "днем победы над нацизмом" неуместно.
А где вы видите расовое чистое государство в РФ, где у власти интернационал евреев, русских, украинцев, тувинцев, бурятов и тд ? И экономика там олигархическая, тяжело эту экономику притянуть к национал-социализму. Скорее просто милитаристское государство.
Вот и я бы спросил у Кирилла (Гундяева) как нафиг "русские скрепы" если у вас большая часть населения мусульмане. "Русские скрепы" являются национальной идеей на уровне государственной политики (как внутренней так и внешней) в прошлом веке СССР занимал экспортом революций https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0 ... 0%B8%D0%B8
в этом веке -экспорт "идеологии русского мира"
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
ЛАД написав:Но говорить о "нацистской РФ" это, мягко говоря, передёргивание и, по большому счёту, попытка оправдания нацизма. Сомневаюсь, что Вы ничего не знаете о национал-социалистической идеологии.
Не передергивание, если глубже поинтересоваться темами роспропаганды и отдельными заявлениями офлиц. Все, конечно, не настолько прямолинейно, но современная РФ с ее "русским миром" - это эволюция нацизма.
Если ориентироваться на "отдельные заявления", то Украину тоже можно обвинить в нацизме и, возможно, с бОльшим успехом (чем, кстати, РФ широко и с определённым успехом пользуется). "Русский мир" и национал-социализм достаточно далеки друг от друга.
По п.1. Вы лично не призываете спешить. Но Вятрович с поддержкой По агитирует за это постоянно.
Хотя категорически против маразма и "победобесия", и вообще превращения этой даты в фарс и банальную пьянку.
С этим полностью согласен. Почему и высказывался на днях, что мне не очень нравится "Бессмертный полк". Эту идею предложил, если не ошибаюсь, Невзоров, но после того, как движение оседлала путинская камарилья, он стал выступать против. Мы, как обычно, "проспали" момент и начали реагировать поздно и опять же, как обычно, "бороться с", а не "возглавить".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T, Вася - бан.