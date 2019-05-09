Додано: П'ят 10 тра, 2019 13:28

Faceless написав: ЛАД написав: Если ориентироваться на "отдельные заявления", то Украину тоже можно обвинить в нацизме Если ориентироваться на "отдельные заявления", то Украину тоже можно обвинить в нацизме

Извините, но это полная чушь. Даже если кто-то что-то не вполне политкорректное и ляпнул, это не сопровождается официальной и последовательной политикой государства Извините, но это полная чушь. Даже если кто-то что-то не вполне политкорректное и ляпнул, это не сопровождается официальной и последовательной политикой государства

ЛАД написав: По п.1. Вы лично не призываете спешить. Но Вятрович с поддержкой По агитирует за это постоянно. По п.1. Вы лично не призываете спешить. Но Вятрович с поддержкой По агитирует за это постоянно.

На самом деле хорошо, что кто-то агитирует. Не вижу ничего плохого в том, что есть отдельные представители со своим взглядом на ситуацию, даже и несколько радикальным. Аналогично, считаю, что и националисты, правые силы, должны иметь некоторое представление в парламенте На самом деле хорошо, что кто-то агитирует. Не вижу ничего плохого в том, что есть отдельные представители со своим взглядом на ситуацию, даже и несколько радикальным. Аналогично, считаю, что и националисты, правые силы, должны иметь некоторое представление в парламенте

Отвечу Вашими же словами - извините, но это полнейшая чушь. Где и в чём нацизм "сопровождается официальной и последовательной политикой государства" в РФ?Возможно, это допустимо. В конце концов на то и демократия.Но поддержка национализма со стороны президента и государства (а Институт национальной памяти государственный) это нечто другое.Тем более, когда коммунизм запрещён. Не видите ли Вы явную односторонность нашей "демократии"?А эпитеты Вы как частное лицо можете себе позволить, но, называя нацизмом всё подряд, Вы усложняете борьбу с нацизмом и, тем самым, способствуете ему.Есть достаточно чёткие определения, и не надо от них уходить. В конце концов Вы же не назовёте негра белым или наоборот только потому, что Вы частное лицо.P.s. Ну и, как правильно здесь заметили, Ваше понимание демократии не очень совпадает с практикой на форуме.