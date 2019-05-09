Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Faceless написав:.. Не передергивание, если глубже поинтересоваться темами роспропаганды и отдельными заявлениями офлиц. Все, конечно, не настолько прямолинейно, но современная РФ с ее "русским миром" - это эволюция нацизма.
Из всех идей термина "нацизм" русским, как верно кто-то до меня подметил, подходит "милитаризм". Все остальное от лукавого. Но, неожиданно, "милитаризм" чудесно подходит также Штатам, Израилю, Китаю... Ваша ненависть к русским не дает вам право разбрасываться эпитетами налево/направо.
prodigy написав:.. "Русские скрепы" являются национальной идеей на уровне государственной политики (как внутренней так и внешней) в прошлом веке СССР занимал экспортом революций ..
Что такое "русские скрепы" и как законодательно они стали "национальной идеей" в России? Документы в студию! Раздачу паспортов и облегченную иммиграционную политику для некоторых категорий аргументом не принимаю. кстати, в этом веке США вполне себе активненько занимаются экспортом "цветных" революций и.. чем это лучше??
ЛАД написав:Если ориентироваться на "отдельные заявления", то Украину тоже можно обвинить в нацизме
Извините, но это полная чушь. Даже если кто-то что-то не вполне политкорректное и ляпнул, это не сопровождается официальной и последовательной политикой государства.
ЛАД написав:По п.1. Вы лично не призываете спешить. Но Вятрович с поддержкой По агитирует за это постоянно.
На самом деле хорошо, что кто-то агитирует. Не вижу ничего плохого в том, что есть отдельные представители со своим взглядом на ситуацию, даже и несколько радикальным. Аналогично, считаю, что и националисты, правые силы, должны иметь некоторое представление в парламенте
prodigy написав:ЛАД Сталин абсолютно не планировал освободительную войну в 1939/40 со времен Троцкого/Ленина была идея "мировой революции",которая принесет "освобождение пролетариата во всем мире", поэтому любой вторжение на территорию другого государства преподносили как освобождение рабочих и крестьян от угнетателей капиталистов(Польша, Румыния, Финляндия, Прибалтика, Иран 1941) передергиванием занимаетесь как раз вы, изучавший историю под редакцией КПСС
Давайте уйдём от разговоров об "истории КПСС". Если Вы считаете, что я не читал ничего другого, то, смею Вас уверить, Вы ошибаетесь. А вот в чём Вы увидели у меня "передергивание" было бы интересно узнать. Или Вы, как и Faceless, считаете, что́ РФ нацистское государство?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T, Вася - бан.
Faceless написав:Вдобавок ко всему прочему, "победа над нацизмом" случится только после победы над нацистской РФ, потому считаю что называть 8 или 9 мая "днем победы над нацизмом" неуместно.
А где вы видите расовое чистое государство в РФ, где у власти интернационал евреев, русских, украинцев, тувинцев, бурятов и тд ? И экономика там олигархическая, тяжело эту экономику притянуть к национал-социализму. Скорее просто милитаристское государство.
Вот и я бы спросил у Кирилла (Гундяева) как нафиг "русские скрепы" если у вас большая часть населения мусульмане. "Русские скрепы" являются национальной идеей на уровне государственной политики (как внутренней так и внешней) в прошлом веке СССР занимал экспортом революций https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0 ... 0%B8%D0%B8
в этом веке -экспорт "идеологии русского мира"
В общем-то и США во всем мире занимается насаждением "демократии". Нужно признать, что в мире есть "волки" и "овцы". И вот один из "волков" методично пытается грызть нас, но это совсем не означает, что там при власти нацисты. Мало того, от блеяния "караул, нацисты" ситуация не изменится. В мире все все чудесно видят и понимают. Все эти вопли предназначены исключительно для внутреннего употребления.
ЛАД написав:Если ориентироваться на "отдельные заявления", то Украину тоже можно обвинить в нацизме
Извините, но это полная чушь. Даже если кто-то что-то не вполне политкорректное и ляпнул, это не сопровождается официальной и последовательной политикой государства
Отвечу Вашими же словами - извините, но это полнейшая чушь. Где и в чём нацизм "сопровождается официальной и последовательной политикой государства" в РФ?
ЛАД написав:По п.1. Вы лично не призываете спешить. Но Вятрович с поддержкой По агитирует за это постоянно.
На самом деле хорошо, что кто-то агитирует. Не вижу ничего плохого в том, что есть отдельные представители со своим взглядом на ситуацию, даже и несколько радикальным. Аналогично, считаю, что и националисты, правые силы, должны иметь некоторое представление в парламенте
Возможно, это допустимо. В конце концов на то и демократия. Но поддержка национализма со стороны президента и государства (а Институт национальной памяти государственный) это нечто другое. Тем более, когда коммунизм запрещён. Не видите ли Вы явную односторонность нашей "демократии"?
А эпитеты Вы как частное лицо можете себе позволить, но, называя нацизмом всё подряд, Вы усложняете борьбу с нацизмом и, тем самым, способствуете ему. Есть достаточно чёткие определения, и не надо от них уходить. В конце концов Вы же не назовёте негра белым или наоборот только потому, что Вы частное лицо.
P.s. Ну и, как правильно здесь заметили, Ваше понимание демократии не очень совпадает с практикой на форуме.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 10 тра, 2019 13:41, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T, Вася - бан.
prodigy написав:ЛАД Сталин абсолютно не планировал освободительную войну в 1939/40 со времен Троцкого/Ленина была идея "мировой революции",которая принесет "освобождение пролетариата во всем мире", поэтому любой вторжение на территорию другого государства преподносили как освобождение рабочих и крестьян от угнетателей капиталистов(Польша, Румыния, Финляндия, Прибалтика, Иран 1941) передергиванием занимаетесь как раз вы, изучавший историю под редакцией КПСС
Давайте уйдём от разговоров об "истории КПСС". Если Вы считаете, что я не читал ничего другого, то, смею Вас уверить, Вы ошибаетесь. А вот в чём Вы увидели у меня "передергивание" было бы интересно узнать. Или Вы, как и Faceless, считаете, что́ РФ нацистское государство?
хуже, чем нацисткое
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Чем хуже? Для своих жителей там более-менее комфортно. А если у Украины и России разные пути/интересы, то чего нацизм то приплетать? Да, они нас щемят, да способствуют разжиганию войн на нашей территории, но причем тут нацизм? В официальной терминологии "агрессор" звучит корректно и не вызывает вопросов.