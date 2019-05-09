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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2851285228532854>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 133
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
27%
36
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
44
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
9
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
30%
40
Інший варіант
3%
4
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 12:36

  Faceless написав:..
Не передергивание, если глубже поинтересоваться темами роспропаганды и отдельными заявлениями офлиц. Все, конечно, не настолько прямолинейно, но современная РФ с ее "русским миром" - это эволюция нацизма.

Из всех идей термина "нацизм" русским, как верно кто-то до меня подметил, подходит "милитаризм". Все остальное от лукавого.
Но, неожиданно, "милитаризм" чудесно подходит также Штатам, Израилю, Китаю...
Ваша ненависть к русским не дает вам право разбрасываться эпитетами налево/направо.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 12:42

  prodigy написав:..
"Русские скрепы" являются национальной идеей на уровне государственной политики (как внутренней так и внешней)
в прошлом веке СССР занимал экспортом революций
..

Что такое "русские скрепы" и как законодательно они стали "национальной идеей" в России? Документы в студию! Раздачу паспортов и облегченную иммиграционную политику для некоторых категорий аргументом не принимаю.
кстати, в этом веке США вполне себе активненько занимаются экспортом "цветных" революций и.. чем это лучше??
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 12:58

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:Если ориентироваться на "отдельные заявления", то Украину тоже можно обвинить в нацизме

Извините, но это полная чушь. Даже если кто-то что-то не вполне политкорректное и ляпнул, это не сопровождается официальной и последовательной политикой государства.
  ЛАД написав:По п.1. Вы лично не призываете спешить. Но Вятрович с поддержкой По агитирует за это постоянно.

На самом деле хорошо, что кто-то агитирует. Не вижу ничего плохого в том, что есть отдельные представители со своим взглядом на ситуацию, даже и несколько радикальным. Аналогично, считаю, что и националисты, правые силы, должны иметь некоторое представление в парламенте
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 12:59

  prodigy написав:ЛАД
Сталин абсолютно не планировал освободительную войну в 1939/40
со времен Троцкого/Ленина была идея "мировой революции",которая принесет "освобождение пролетариата во всем мире", поэтому любой вторжение на территорию другого государства преподносили как освобождение рабочих и крестьян от угнетателей капиталистов(Польша, Румыния, Финляндия, Прибалтика, Иран 1941)
передергиванием занимаетесь как раз вы, изучавший историю под редакцией КПСС

посмотрите хотя бы такие фильмы как этот
https://www.youtube.com/watch?v=HcV8-I_zgC8&t=15s

Давайте уйдём от разговоров об "истории КПСС". Если Вы считаете, что я не читал ничего другого, то, смею Вас уверить, Вы ошибаетесь. :)
А вот в чём Вы увидели у меня "передергивание" было бы интересно узнать.
Или Вы, как и Faceless, считаете, что́ РФ нацистское государство?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 13:00

Re: Політичні дискусії

  sequence написав:Ваша ненависть к русским не дает вам право разбрасываться эпитетами налево/направо.

Я не официальное лицо, не представитель государства, не говорю и не пишу от его имени - а значит, это мое частное мнение, и я имею полнейшее право "разбрасываться" эпитетами и пожестче.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 13:01

  Libo написав:
  ЛАД написав:Украина не существовала как самостоятельное государство, а Израиля просто не было - там почти не было людей.


Не знаешь истории...
...
И если бы не США во 2-й мировой войне, ты б сейчас не ходил с портретами с пьяной русской ватой, а стоял раком на немецких плантациях...


Зображення
Отак?
leonidseleznev2016
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 13:22

  prodigy написав:
  freeze написав:
  Faceless написав:Вдобавок ко всему прочему, "победа над нацизмом" случится только после победы над нацистской РФ, потому считаю что называть 8 или 9 мая "днем победы над нацизмом" неуместно.


А где вы видите расовое чистое государство в РФ, где у власти интернационал евреев, русских, украинцев, тувинцев, бурятов и тд ? И экономика там олигархическая, тяжело эту экономику притянуть к национал-социализму.
Скорее просто милитаристское государство.


Вот и я бы спросил у Кирилла (Гундяева) как нафиг "русские скрепы" если у вас большая часть населения мусульмане.
"Русские скрепы" являются национальной идеей на уровне государственной политики (как внутренней так и внешней)
в прошлом веке СССР занимал экспортом революций
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0 ... 0%B8%D0%B8

в этом веке -экспорт "идеологии русского мира"

В общем-то и США во всем мире занимается насаждением "демократии".
Нужно признать, что в мире есть "волки" и "овцы". И вот один из "волков" методично пытается грызть нас, но это совсем не означает, что там при власти нацисты. Мало того, от блеяния "караул, нацисты" ситуация не изменится.
В мире все все чудесно видят и понимают. Все эти вопли предназначены исключительно для внутреннего употребления.
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 13:28

  Faceless написав:
  ЛАД написав:Если ориентироваться на "отдельные заявления", то Украину тоже можно обвинить в нацизме

Извините, но это полная чушь. Даже если кто-то что-то не вполне политкорректное и ляпнул, это не сопровождается официальной и последовательной политикой государства

Отвечу Вашими же словами - извините, но это полнейшая чушь. Где и в чём нацизм "сопровождается официальной и последовательной политикой государства" в РФ?
  ЛАД написав:По п.1. Вы лично не призываете спешить. Но Вятрович с поддержкой По агитирует за это постоянно.

На самом деле хорошо, что кто-то агитирует. Не вижу ничего плохого в том, что есть отдельные представители со своим взглядом на ситуацию, даже и несколько радикальным. Аналогично, считаю, что и националисты, правые силы, должны иметь некоторое представление в парламенте

Возможно, это допустимо. В конце концов на то и демократия.
Но поддержка национализма со стороны президента и государства (а Институт национальной памяти государственный) это нечто другое.
Тем более, когда коммунизм запрещён. Не видите ли Вы явную односторонность нашей "демократии"?

А эпитеты Вы как частное лицо можете себе позволить, но, называя нацизмом всё подряд, Вы усложняете борьбу с нацизмом и, тем самым, способствуете ему.
Есть достаточно чёткие определения, и не надо от них уходить. В конце концов Вы же не назовёте негра белым или наоборот только потому, что Вы частное лицо. :)

P.s. Ну и, как правильно здесь заметили, Ваше понимание демократии не очень совпадает с практикой на форуме.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 10 тра, 2019 13:41, всього редагувалось 1 раз.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 13:35

  ЛАД написав:
  prodigy написав:ЛАД
Сталин абсолютно не планировал освободительную войну в 1939/40
со времен Троцкого/Ленина была идея "мировой революции",которая принесет "освобождение пролетариата во всем мире", поэтому любой вторжение на территорию другого государства преподносили как освобождение рабочих и крестьян от угнетателей капиталистов(Польша, Румыния, Финляндия, Прибалтика, Иран 1941)
передергиванием занимаетесь как раз вы, изучавший историю под редакцией КПСС

посмотрите хотя бы такие фильмы как этот
https://www.youtube.com/watch?v=HcV8-I_zgC8&t=15s

Давайте уйдём от разговоров об "истории КПСС". Если Вы считаете, что я не читал ничего другого, то, смею Вас уверить, Вы ошибаетесь. :)
А вот в чём Вы увидели у меня "передергивание" было бы интересно узнать.
Или Вы, как и Faceless, считаете, что́ РФ нацистское государство?


хуже, чем нацисткое
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 13:41

  prodigy написав:..
хуже, чем нацисткое

Чем хуже?
Для своих жителей там более-менее комфортно. А если у Украины и России разные пути/интересы, то чего нацизм то приплетать? Да, они нас щемят, да способствуют разжиганию войн на нашей территории, но причем тут нацизм?
В официальной терминологии "агрессор" звучит корректно и не вызывает вопросов.
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