Это не ответ.
Прав sequence.
Но агрессия и нацизм - понятия совершенно разные.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 10 тра, 2019 13:46
Это не ответ.
Прав sequence.
Но агрессия и нацизм - понятия совершенно разные.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: П'ят 10 тра, 2019 13:47
Так уж исторически сложилось, что любое конструктивное обсуждение сводится к простому навешиванию ярлыков. Это считается самым убедительным аргументом и в тоже время сводит любую дискуссию на нет.
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 10 тра, 2019 13:59
Пару слов о Вакарчуке.
До этих выборов я был о нём лучшего мнения.
Я вполне мог понять его выход из Рады. Хотя определённые сомнения всё же были - зачем было туда идти?
Но во время президентских выборов ... Отказ баллотироваться понятен. Но полное молчание в течение всей кампании и неожиданное выступление за пару дней до голосования выглядят, мягко говоря, не этично.
На фоне всего этого я воспринимаю его решение возглавить какую-то несуществующую партию на выборах в Раду как политический проект, направленный исключительно на отбор голосов у Зе. Электорат у них во многом похожий. Чей проект пока утверждать не берусь, скорее всего, на мой взгляд, По.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: П'ят 10 тра, 2019 14:05
Жду всё же разъяснений.
P.s. Реакцию Faceless"а тоже хотелось бы увидеть.
Повторю, смешивание нацизма с другими, совершенно не связанными с ним течениями и идеологиями = способствованию нацизму.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: П'ят 10 тра, 2019 14:07
Считаю борьбу с таким методом ведения дискуссии одной из главных задач модерации.
Чего на практике не вижу.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T, Вася - бан.
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