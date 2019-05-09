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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 2851285228532854 Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.5 5 133 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 27% 36 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 33% 44 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 7% 9 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 30% 40 Інший варіант 3% 4 Всього голосів : 133 Додано: П'ят 10 тра, 2019 13:46 prodigy написав: .......

хуже, чем нацисткое .......хуже, чем нацисткое

Это не ответ.

Прав sequence.

Но агрессия и нацизм - понятия совершенно разные. Это не ответ.ПравНо агрессия и нацизм - понятия совершенно разные.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13038 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4208 раз. Подякували: 3852 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 тра, 2019 13:47 sequence написав: prodigy написав: ..

хуже, чем нацисткое ..хуже, чем нацисткое

Чем хуже?

Для своих жителей там более-менее комфортно. А если у Украины и России разные пути/интересы, то чего нацизм то приплетать? Да, они нас щемят, да способствуют разжиганию войн на нашей территории, но причем тут нацизм?

В официальной терминологии "агрессор" звучит корректно и не вызывает вопросов. Чем хуже?Для своих жителей там более-менее комфортно. А если у Украины и России разные пути/интересы, то чего нацизм то приплетать? Да, они нас щемят, да способствуют разжиганию войн на нашей территории, но причем тут нацизм?В официальной терминологии "агрессор" звучит корректно и не вызывает вопросов.

Так уж исторически сложилось, что любое конструктивное обсуждение сводится к простому навешиванию ярлыков. Это считается самым убедительным аргументом и в тоже время сводит любую дискуссию на нет. Так уж исторически сложилось, что любое конструктивное обсуждение сводится к простому навешиванию ярлыков. Это считается самым убедительным аргументом и в тоже время сводит любую дискуссию на нет. Black Jack - White Business ruvex

Повідомлень: 8048 З нами з: 03.11.08 Подякував: 664 раз. Подякували: 1701 раз. Профіль 1 5 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 тра, 2019 13:59 Пару слов о Вакарчуке.

До этих выборов я был о нём лучшего мнения.

Я вполне мог понять его выход из Рады. Хотя определённые сомнения всё же были - зачем было туда идти?

Но во время президентских выборов ... Отказ баллотироваться понятен. Но полное молчание в течение всей кампании и неожиданное выступление за пару дней до голосования выглядят, мягко говоря, не этично.

На фоне всего этого я воспринимаю его решение возглавить какую-то несуществующую партию на выборах в Раду как политический проект, направленный исключительно на отбор голосов у Зе. Электорат у них во многом похожий. Чей проект пока утверждать не берусь, скорее всего, на мой взгляд, По.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13038 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4208 раз. Подякували: 3852 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 тра, 2019 14:05 ЛАД написав: prodigy написав: .......

хуже, чем нацисткое .......хуже, чем нацисткое

Это не ответ.

Прав sequence.

Но агрессия и нацизм - понятия совершенно разные. Это не ответ.ПравНо агрессия и нацизм - понятия совершенно разные.



Жду всё же разъяснений.



P.s. Реакцию Faceless"а тоже хотелось бы увидеть.

Повторю, смешивание нацизма с другими, совершенно не связанными с ним течениями и идеологиями = способствованию нацизму. Жду всё же разъяснений.P.s. Реакцию"а тоже хотелось бы увидеть.Повторю, смешивание нацизма с другими, совершенно не связанными с ним течениями и идеологиями = способствованию нацизму.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13038 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4208 раз. Подякували: 3852 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 тра, 2019 14:07 ruvex написав: sequence написав: prodigy написав: ..

хуже, чем нацисткое ..хуже, чем нацисткое

Чем хуже?

Для своих жителей там более-менее комфортно. А если у Украины и России разные пути/интересы, то чего нацизм то приплетать? Да, они нас щемят, да способствуют разжиганию войн на нашей территории, но причем тут нацизм?

В официальной терминологии "агрессор" звучит корректно и не вызывает вопросов. Чем хуже?Для своих жителей там более-менее комфортно. А если у Украины и России разные пути/интересы, то чего нацизм то приплетать? Да, они нас щемят, да способствуют разжиганию войн на нашей территории, но причем тут нацизм?В официальной терминологии "агрессор" звучит корректно и не вызывает вопросов.

Так уж исторически сложилось, что любое конструктивное обсуждение сводится к простому навешиванию ярлыков. Это считается самым убедительным аргументом и в тоже время сводит любую дискуссию на нет. Так уж исторически сложилось, что любое конструктивное обсуждение сводится к простому навешиванию ярлыков. Это считается самым убедительным аргументом и в тоже время сводит любую дискуссию на нет.

Считаю борьбу с таким методом ведения дискуссии одной из главных задач модерации.

Чего на практике не вижу. Считаю борьбу с таким методом ведения дискуссии одной из главных задач модерации.Чего на практике не вижу.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13038 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4208 раз. Подякували: 3852 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 2851285228532854 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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