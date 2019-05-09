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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2851285228532854

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 133
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
27%
36
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
44
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
9
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
30%
40
Інший варіант
3%
4
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 13:46

  prodigy написав:.......
хуже, чем нацисткое

Это не ответ.
Прав sequence.
Но агрессия и нацизм - понятия совершенно разные.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 13:47

  sequence написав:
  prodigy написав:..
хуже, чем нацисткое

Чем хуже?
Для своих жителей там более-менее комфортно. А если у Украины и России разные пути/интересы, то чего нацизм то приплетать? Да, они нас щемят, да способствуют разжиганию войн на нашей территории, но причем тут нацизм?
В официальной терминологии "агрессор" звучит корректно и не вызывает вопросов.

Так уж исторически сложилось, что любое конструктивное обсуждение сводится к простому навешиванию ярлыков. Это считается самым убедительным аргументом и в тоже время сводит любую дискуссию на нет.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 13:59

Пару слов о Вакарчуке.
До этих выборов я был о нём лучшего мнения.
Я вполне мог понять его выход из Рады. Хотя определённые сомнения всё же были - зачем было туда идти?
Но во время президентских выборов ... Отказ баллотироваться понятен. Но полное молчание в течение всей кампании и неожиданное выступление за пару дней до голосования выглядят, мягко говоря, не этично.
На фоне всего этого я воспринимаю его решение возглавить какую-то несуществующую партию на выборах в Раду как политический проект, направленный исключительно на отбор голосов у Зе. Электорат у них во многом похожий. Чей проект пока утверждать не берусь, скорее всего, на мой взгляд, По.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 14:05

  ЛАД написав:
  prodigy написав:.......
хуже, чем нацисткое

Это не ответ.
Прав sequence.
Но агрессия и нацизм - понятия совершенно разные.


Жду всё же разъяснений.

P.s. Реакцию Faceless"а тоже хотелось бы увидеть.
Повторю, смешивание нацизма с другими, совершенно не связанными с ним течениями и идеологиями = способствованию нацизму.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 14:07

  ruvex написав:
  sequence написав:
  prodigy написав:..
хуже, чем нацисткое

Чем хуже?
Для своих жителей там более-менее комфортно. А если у Украины и России разные пути/интересы, то чего нацизм то приплетать? Да, они нас щемят, да способствуют разжиганию войн на нашей территории, но причем тут нацизм?
В официальной терминологии "агрессор" звучит корректно и не вызывает вопросов.

Так уж исторически сложилось, что любое конструктивное обсуждение сводится к простому навешиванию ярлыков. Это считается самым убедительным аргументом и в тоже время сводит любую дискуссию на нет.

Считаю борьбу с таким методом ведения дискуссии одной из главных задач модерации.
Чего на практике не вижу.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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