Додано: П'ят 10 тра, 2019 14:11

ruvex написав: ..считается самым убедительным аргументом и в тоже время сводит любую дискуссию на нет. ..считается самым убедительным аргументом и в тоже время сводит любую дискуссию на нет.

Устами многих звучат эмоции - они имеют место быть, справедливо. Вместе с тем, нужно трезво оценивать свои шансы в будущем.Ведь поначалу как было - "великая транзитная страна".Потом с русскими посрались, стала "великая аграрная страна", транзит уходит по всем направлениям.Быть "великой аграрной" на периферии Европы перспектива, надо сказать, так себе.Вместе с тем как-то нужно лечить когнитивные расстройства, когда торговля с "агрессором" больше, чем с любой другой страной по отдельности (я не воспринимаю прикол "в ЕС купили/продали в два раза больше России").Заметили, кстати, как поутихли страсти по Томосу, когда оказалось, что все не так уж просто и одеяло тянут уже в четыре стороны? Дурдом, не иначе