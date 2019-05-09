Это не ответ.
Прав sequence.
Но агрессия и нацизм - понятия совершенно разные.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 10 тра, 2019 13:46
Это не ответ.
Прав sequence.
Но агрессия и нацизм - понятия совершенно разные.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: П'ят 10 тра, 2019 13:47
Так уж исторически сложилось, что любое конструктивное обсуждение сводится к простому навешиванию ярлыков. Это считается самым убедительным аргументом и в тоже время сводит любую дискуссию на нет.
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 10 тра, 2019 13:59
Пару слов о Вакарчуке.
До этих выборов я был о нём лучшего мнения.
Я вполне мог понять его выход из Рады. Хотя определённые сомнения всё же были - зачем было туда идти?
Но во время президентских выборов ... Отказ баллотироваться понятен. Но полное молчание в течение всей кампании и неожиданное выступление за пару дней до голосования выглядят, мягко говоря, не этично.
На фоне всего этого я воспринимаю его решение возглавить какую-то несуществующую партию на выборах в Раду как политический проект, направленный исключительно на отбор голосов у Зе. Электорат у них во многом похожий. Чей проект пока утверждать не берусь, скорее всего, на мой взгляд, По.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: П'ят 10 тра, 2019 14:05
Жду всё же разъяснений.
P.s. Реакцию Faceless"а тоже хотелось бы увидеть.
Повторю, смешивание нацизма с другими, совершенно не связанными с ним течениями и идеологиями = способствованию нацизму.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: П'ят 10 тра, 2019 14:11
Устами многих звучат эмоции - они имеют место быть, справедливо. Вместе с тем, нужно трезво оценивать свои шансы в будущем.
Ведь поначалу как было - "великая транзитная страна".
Потом с русскими посрались, стала "великая аграрная страна", транзит уходит по всем направлениям.
Быть "великой аграрной" на периферии Европы перспектива, надо сказать, так себе.
Вместе с тем как-то нужно лечить когнитивные расстройства, когда торговля с "агрессором" больше, чем с любой другой страной по отдельности (я не воспринимаю прикол "в ЕС купили/продали в два раза больше России").
Заметили, кстати, как поутихли страсти по Томосу, когда оказалось, что все не так уж просто и одеяло тянут уже в четыре стороны? Дурдом, не иначе
Додано: П'ят 10 тра, 2019 14:19
Про нацизм.
Слово "нацизм" стало "нарицательным". Немає точного означення нацизму.
В Вікі так прямо і пишуть: "політична ідеологія, яка була політичною доктриною керівництва Німеччини".
Тому і висновок - нацизм ніколи більше не повториться.
Щодо Росії і нацизму.
Є багато схожого: мілітаризм, пропаганда, "руский мир".
Є багато відмінного: велич Росії тільки на словах(в Німеччині на ділі), росіяни вища раса - немає такого(або тільки на словах).
Щойно почитав про економічні моделі. Виявляється моделі досить схожі.
Додано: П'ят 10 тра, 2019 14:26
Так тогда обзовите каким-то "рускомиризмом" и не разбрасывайтесь камнями. Бо придется их собирать.
Милитаризмом называть как-то некошерно - я писал ранее, у того же США, Китая, даже Саудовской Арабии расходы на оборону выше, у маленького Израиля - сопоставимы. У них милитаризЪм??
Пропаганда - это вы к чему? Россия - страна-пропаганда )
Назвали "агрессором" - Бог с ним, как еще невоспитанных детей обзывают?
Додано: П'ят 10 тра, 2019 14:32
1. Почитайте внимательнее. Там есть и другие слова, кроме "так прямо і пишуть".
2. Почитайте что-нибудь ещё, кроме укр. Вики.
Если там раздел "Передумови виникнення" начинается с Ленина, то её дальше можно (не нужно) слишком серьёзно воспринимать.
Если укр. Вики и Бунд относит к нацизму ...
И, кстати, об экономических моделях там вообще ни слова.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: П'ят 10 тра, 2019 14:45
В російській і англійській версії те саме.
Дайте означення нацизму з ваших інших джерел.
Додано: П'ят 10 тра, 2019 15:03
Re: Політичні дискусії
Долго терпел употребление сторонниками Зе термина ЭТИЧНО?
А темнить в первом, втором туре и невнятно молчать даже после оглашения результатов - ЭТИЧНО?
Выбирать приходилось кота в мешке.
Можно здесь долго муссировать точные и, по возможности, более мягкие определения политики России и мировоззрения большинства россиян, но сути это не меняет.
Россия - агрессивное государство с претензией на империю. Отношение к нерусским согражданам далеко от толерантности.
Я понимаю, что с возрастом тяжело отказаться от любви к "братскому" народу. Такое лечится похоронами , ожиданием возвращения близких или просто знакомых людей из АТО, хуже - похоронами...
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте
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