Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Это не ответ. Прав sequence. Но агрессия и нацизм - понятия совершенно разные.
Жду всё же разъяснений.
P.s. Реакцию Faceless"а тоже хотелось бы увидеть. Повторю, смешивание нацизма с другими, совершенно не связанными с ним течениями и идеологиями = способствованию нацизму.
Основные признаки нацизма: - тоталитарная и однопартийная система в стране: в РФ имеем и первое и фактически однопартийную систему, оппозиция же является сугубо формальной и в целом проповедует ту же идеологию - репрессивная внутренняя политика: тут без комментариев, и так все ясно, жесткая цензура, политрепрессии - реваншизм и популизм: фактически официальная политика "собирания русских земель", "возрождения ссср" в той или иной форме, сюда же уже факты аннексии Крыма, вторжения на Донбасс и поддержка террористов - "великодержавность", агрессивный захватнический внешний курс: по первому даже не нужны комментарии, по второму - Грузия, Украина, постоянное разжигание конфликтов на ближнем востоке - национализм, шовинизм, ксенофобия: от расовой дискриминации российский нацизм эволюционировал в культурологическую. Регулярное акцентирование на исключительности "русских", их особенной роли; сюда же сращивание церкви и государства, насаждение РПЦ как "единственно правильной" - применение государством политики террора: тот же Донбасс - очень яркий пример, поддержка и финансирование террористов как элемент гибридной войны; то же можно сказать и про террор к собственным гражданам во время гражданских войн в Чечне - милитаризация: тут думаю никто и не будет спорить, наращивание вооружений, военная угроза всему цивилизированному миру, неоднократные заявления первых лиц на тему ядерной войны - госконтроль над экономикой: крупнейшие корпорации, обеспечивающие большую часть бюджетных поступлений, большая часть БС - государственные
Идея "русского мира" может рассматривать как аналогия пангерманизма, саму терминологию "русского мира" используют повсеместно, пропагандист этой идеологии Дугин является приближенным к властной верхушке, его идеи не вызывают никакого отторжения у правящего класса. Отдельного рассмотрения заслуживают заявления Жириновского, ряда высокопоставленных церковных служителей. Сам Путин относительно Украины неоднократно высказывался в стиле непринятия ее суверенитета. Массовое зомбирование населения через подконтрольные (большинство - государственные) СМИ
ЛАД написав:Но полное молчание в течение всей кампании и неожиданное выступление за пару дней до голосования выглядят, мягко говоря, не этично.
Долго терпел употребление сторонниками Зе термина ЭТИЧНО?
А темнить в первом, втором туре и невнятно молчать даже после оглашения результатов - ЭТИЧНО?
Выбирать приходилось кота в мешке.
Можно здесь долго муссировать точные и, по возможности, более мягкие определения политики России и мировоззрения большинства россиян, но сути это не меняет.
Россия - агрессивное государство с претензией на империю. Отношение к нерусским согражданам далеко от толерантности.
Я понимаю, что с возрастом тяжело отказаться от любви к "братскому" народу. Такое лечится похоронами , ожиданием возвращения близких или просто знакомых людей из АТО, хуже - похоронами...
1. Этичность Зе я не обсуждал. Но то, о чём Вы пишете, несколько другое. Мне молчание и отсутствие чёткой озвученной программы у Зе тоже не нравится, но к этичности это всё же не относится. Тем более, что чётких программ я не увидел ни у одного из кандидатов. Кстати, не помню, чтобы здесь много или часто говорили об этичности.
2. Против определения "Россия - агрессивное государство с претензией на империю" не возражаю. Как уже писал sequence вполне подходят слова "агрессор" и "милитаризм". Но это всё же не нацизм. Точно так же не нацизм Ваше: "Отношение к нерусским согражданам далеко от толерантности". Хотя не берусь судить насколько широко распространено такое отношение и насколько глубоки эти настроения.
Если Вы хотите сказать, что я должен ненавидеть своих родственников, кот. живут в России, то, сами понимаете, для этого нужно нечто большее, чем просто проживание. Любовь "к народу" понятие вообще несколько абстрактное, так же, как и ненависть. Народ - понятие слишком широкое, и не очень представляю себе как можно любить весь народ. К возрасту всё сказанное отношения не имеет.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав:На фоне всего этого я воспринимаю его решение возглавить какую-то несуществующую партию на выборах в Раду как политический проект, направленный исключительно на отбор голосов у Зе. Электорат у них во многом похожий. Чей проект пока утверждать не берусь, скорее всего, на мой взгляд, По.
У Вас заблуждение. Вакарчук это ни в коем случае не проект Порошенко, Порошенко эта партия Вакарчука и нах не нужна, потому что неминуемо откусит от БПП какой то процент голосов.
Вакарчук это проект Пинчука, и дальше по цепочке Сороса и в целом демократов США.
По крайней мере политтехнологи, задействованные в этом проекте, счттают, что они заберут голоса части электората Порошенко, Зеленского и Гриценко.
я конечно дико извиняюсь, но более половины пунктов можно и к нам применить. Вполне можно сравнивать подавление мятежа в Чечне с подавлением мятежа на Донбассе, по церкви - один в один и т.д. Есть и отличия, они сформированы исторически/геополитически. Да, я согласен у русских была идея ренессанса СССР в другом образе, но при чем тут нацизм? Тогда он и у нас присутствует?