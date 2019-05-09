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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2852285328542855

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 133
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
27%
36
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
44
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
9
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
30%
40
Інший варіант
3%
4
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 15:09

  Очкарик написав:
  ЛАД написав:Но полное молчание в течение всей кампании и неожиданное выступление за пару дней до голосования выглядят, мягко говоря, не этично.


Долго терпел употребление сторонниками Зе термина ЭТИЧНО? :shock:

А темнить в первом, втором туре и невнятно молчать даже после оглашения результатов - ЭТИЧНО?

Выбирать приходилось кота в мешке. :mrgreen:

Можно здесь долго муссировать точные и, по возможности, более мягкие определения политики России и мировоззрения большинства россиян, но сути это не меняет.

Россия - агрессивное государство с претензией на империю. Отношение к нерусским согражданам далеко от толерантности.

Я понимаю, что с возрастом тяжело отказаться от любви к "братскому" народу. Такое лечится похоронами , ожиданием возвращения близких или просто знакомых людей из АТО, хуже - похоронами...

А раздавать "героев", "погоны" и звания как в последний день перед потопом, и расставление "лояльных" людей на должности - это ЭТИЧНО?

На массе должностей И.О. были по 5 лет - и ничего. А тут ВНЕЗАПНО подписи посыпались как из рога изобилия.

Кстати, "Закон про мову" не подписан :)
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 15:29

  ЛАД написав:
  ЛАД написав:
  prodigy написав:.......
хуже, чем нацисткое

Это не ответ.
Прав sequence.
Но агрессия и нацизм - понятия совершенно разные.


Жду всё же разъяснений.

P.s. Реакцию Faceless"а тоже хотелось бы увидеть.
Повторю, смешивание нацизма с другими, совершенно не связанными с ним течениями и идеологиями = способствованию нацизму.

Основные признаки нацизма:
- тоталитарная и однопартийная система в стране: в РФ имеем и первое и фактически однопартийную систему, оппозиция же является сугубо формальной и в целом проповедует ту же идеологию
- репрессивная внутренняя политика: тут без комментариев, и так все ясно, жесткая цензура, политрепрессии
- реваншизм и популизм: фактически официальная политика "собирания русских земель", "возрождения ссср" в той или иной форме, сюда же уже факты аннексии Крыма, вторжения на Донбасс и поддержка террористов
- "великодержавность", агрессивный захватнический внешний курс: по первому даже не нужны комментарии, по второму - Грузия, Украина, постоянное разжигание конфликтов на ближнем востоке
- национализм, шовинизм, ксенофобия: от расовой дискриминации российский нацизм эволюционировал в культурологическую. Регулярное акцентирование на исключительности "русских", их особенной роли; сюда же сращивание церкви и государства, насаждение РПЦ как "единственно правильной"
- применение государством политики террора: тот же Донбасс - очень яркий пример, поддержка и финансирование террористов как элемент гибридной войны; то же можно сказать и про террор к собственным гражданам во время гражданских войн в Чечне
- милитаризация: тут думаю никто и не будет спорить, наращивание вооружений, военная угроза всему цивилизированному миру, неоднократные заявления первых лиц на тему ядерной войны
- госконтроль над экономикой: крупнейшие корпорации, обеспечивающие большую часть бюджетных поступлений, большая часть БС - государственные

Идея "русского мира" может рассматривать как аналогия пангерманизма, саму терминологию "русского мира" используют повсеместно, пропагандист этой идеологии Дугин является приближенным к властной верхушке, его идеи не вызывают никакого отторжения у правящего класса. Отдельного рассмотрения заслуживают заявления Жириновского, ряда высокопоставленных церковных служителей. Сам Путин относительно Украины неоднократно высказывался в стиле непринятия ее суверенитета.
Массовое зомбирование населения через подконтрольные (большинство - государственные) СМИ

Неплохо описано и тут:
http://bintel.com.ua/uk/article/blog01_05/
http://bintel.com.ua/uk/article/10-27-shvets/
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 15:41

  Очкарик написав:
  ЛАД написав:Но полное молчание в течение всей кампании и неожиданное выступление за пару дней до голосования выглядят, мягко говоря, не этично.


Долго терпел употребление сторонниками Зе термина ЭТИЧНО? :shock:

А темнить в первом, втором туре и невнятно молчать даже после оглашения результатов - ЭТИЧНО?

Выбирать приходилось кота в мешке. :mrgreen:

Можно здесь долго муссировать точные и, по возможности, более мягкие определения политики России и мировоззрения большинства россиян, но сути это не меняет.

Россия - агрессивное государство с претензией на империю. Отношение к нерусским согражданам далеко от толерантности.

Я понимаю, что с возрастом тяжело отказаться от любви к "братскому" народу. Такое лечится похоронами , ожиданием возвращения близких или просто знакомых людей из АТО, хуже - похоронами...

1. Этичность Зе я не обсуждал. Но то, о чём Вы пишете, несколько другое. Мне молчание и отсутствие чёткой озвученной программы у Зе тоже не нравится, но к этичности это всё же не относится. Тем более, что чётких программ я не увидел ни у одного из кандидатов.
Кстати, не помню, чтобы здесь много или часто говорили об этичности.

2. Против определения "Россия - агрессивное государство с претензией на империю" не возражаю. Как уже писал sequence вполне подходят слова "агрессор" и "милитаризм". Но это всё же не нацизм.
Точно так же не нацизм Ваше: "Отношение к нерусским согражданам далеко от толерантности". Хотя не берусь судить насколько широко распространено такое отношение и насколько глубоки эти настроения.

Если Вы хотите сказать, что я должен ненавидеть своих родственников, кот. живут в России, то, сами понимаете, для этого нужно нечто большее, чем просто проживание.
Любовь "к народу" понятие вообще несколько абстрактное, так же, как и ненависть.
Народ - понятие слишком широкое, и не очень представляю себе как можно любить весь народ.
К возрасту всё сказанное отношения не имеет.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 15:51

Re: Політичні дискусії

ЛАД написав:На фоне всего этого я воспринимаю его решение возглавить какую-то несуществующую партию на выборах в Раду как политический проект, направленный исключительно на отбор голосов у Зе. Электорат у них во многом похожий. Чей проект пока утверждать не берусь, скорее всего, на мой взгляд, По.


У Вас заблуждение.
Вакарчук это ни в коем случае не проект Порошенко, Порошенко эта партия Вакарчука и нах не нужна, потому что неминуемо откусит от БПП какой то процент голосов.

Вакарчук это проект Пинчука, и дальше по цепочке Сороса и в целом демократов США.

По крайней мере политтехнологи, задействованные в этом проекте, счттают, что они заберут голоса части электората Порошенко, Зеленского и Гриценко.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 15:51

  Faceless написав:..
Основные признаки нацизма:..
я конечно дико извиняюсь, но более половины пунктов можно и к нам применить. Вполне можно сравнивать подавление мятежа в Чечне с подавлением мятежа на Донбассе, по церкви - один в один и т.д.
Есть и отличия, они сформированы исторически/геополитически.
Да, я согласен у русских была идея ренессанса СССР в другом образе, но при чем тут нацизм? Тогда он и у нас присутствует?
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