Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 285328542855285628572858> Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.5 5 133 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 27% 36 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 33% 44 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 7% 9 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 30% 40 Інший варіант 3% 4 Всього голосів : 133 Додано: П'ят 10 тра, 2019 15:09 Очкарик написав: ЛАД написав: Но полное молчание в течение всей кампании и неожиданное выступление за пару дней до голосования выглядят, мягко говоря, не этично. Но полное молчание в течение всей кампании и неожиданное выступление за пару дней до голосования выглядят, мягко говоря, не этично.



Долго терпел употребление сторонниками Зе термина ЭТИЧНО?



А темнить в первом, втором туре и невнятно молчать даже после оглашения результатов - ЭТИЧНО?



Выбирать приходилось кота в мешке.



Можно здесь долго муссировать точные и, по возможности, более мягкие определения политики России и мировоззрения большинства россиян, но сути это не меняет.



Россия - агрессивное государство с претензией на империю. Отношение к нерусским согражданам далеко от толерантности.



Я понимаю, что с возрастом тяжело отказаться от любви к "братскому" народу. Такое лечится похоронами , ожиданием возвращения близких или просто знакомых людей из АТО, хуже - похоронами... Долго терпел употребление сторонниками Зе термина ЭТИЧНО?А темнить в первом, втором туре и невнятно молчать даже после оглашения результатов - ЭТИЧНО?Выбирать приходилось кота в мешке.Можно здесь долго муссировать точные и, по возможности, более мягкие определения политики России и мировоззрения большинства россиян, но сути это не меняет.Россия - агрессивное государство с претензией на империю. Отношение к нерусским согражданам далеко от толерантности.Я понимаю, что с возрастом тяжело отказаться от любви к "братскому" народу. Такое лечится похоронами , ожиданием возвращения близких или просто знакомых людей из АТО, хуже - похоронами...

А раздавать "героев", "погоны" и звания как в последний день перед потопом, и расставление "лояльных" людей на должности - это ЭТИЧНО?



На массе должностей И.О. были по 5 лет - и ничего. А тут ВНЕЗАПНО подписи посыпались как из рога изобилия.



Кстати, "Закон про мову" не подписан А раздавать "героев", "погоны" и звания как в последний день перед потопом, и расставление "лояльных" людей на должности - это ЭТИЧНО?На массе должностей И.О. были по 5 лет - и ничего. А тут ВНЕЗАПНО подписи посыпались как из рога изобилия.Кстати, "Закон про мову" не подписан Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 8311 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6046 раз. Подякували: 2327 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 тра, 2019 15:29 ЛАД написав: ЛАД написав: prodigy написав: .......

хуже, чем нацисткое .......хуже, чем нацисткое

Это не ответ.

Прав sequence.

Но агрессия и нацизм - понятия совершенно разные. Это не ответ.ПравНо агрессия и нацизм - понятия совершенно разные.



Жду всё же разъяснений.



P.s. Реакцию Faceless"а тоже хотелось бы увидеть.

Повторю, смешивание нацизма с другими, совершенно не связанными с ним течениями и идеологиями = способствованию нацизму. Жду всё же разъяснений.P.s. Реакцию"а тоже хотелось бы увидеть.Повторю, смешивание нацизма с другими, совершенно не связанными с ним течениями и идеологиями = способствованию нацизму.

Основные признаки нацизма:

- тоталитарная и однопартийная система в стране: в РФ имеем и первое и фактически однопартийную систему, оппозиция же является сугубо формальной и в целом проповедует ту же идеологию

- репрессивная внутренняя политика: тут без комментариев, и так все ясно, жесткая цензура, политрепрессии

- реваншизм и популизм: фактически официальная политика "собирания русских земель", "возрождения ссср" в той или иной форме, сюда же уже факты аннексии Крыма, вторжения на Донбасс и поддержка террористов

- "великодержавность", агрессивный захватнический внешний курс: по первому даже не нужны комментарии, по второму - Грузия, Украина, постоянное разжигание конфликтов на ближнем востоке

- национализм, шовинизм, ксенофобия: от расовой дискриминации российский нацизм эволюционировал в культурологическую. Регулярное акцентирование на исключительности "русских", их особенной роли; сюда же сращивание церкви и государства, насаждение РПЦ как "единственно правильной"

- применение государством политики террора: тот же Донбасс - очень яркий пример, поддержка и финансирование террористов как элемент гибридной войны; то же можно сказать и про террор к собственным гражданам во время гражданских войн в Чечне

- милитаризация: тут думаю никто и не будет спорить, наращивание вооружений, военная угроза всему цивилизированному миру, неоднократные заявления первых лиц на тему ядерной войны

- госконтроль над экономикой: крупнейшие корпорации, обеспечивающие большую часть бюджетных поступлений, большая часть БС - государственные



Идея "русского мира" может рассматривать как аналогия пангерманизма, саму терминологию "русского мира" используют повсеместно, пропагандист этой идеологии Дугин является приближенным к властной верхушке, его идеи не вызывают никакого отторжения у правящего класса. Отдельного рассмотрения заслуживают заявления Жириновского, ряда высокопоставленных церковных служителей. Сам Путин относительно Украины неоднократно высказывался в стиле непринятия ее суверенитета.

Массовое зомбирование населения через подконтрольные (большинство - государственные) СМИ



Неплохо описано и тут:

http://bintel.com.ua/uk/article/blog01_05/

http://bintel.com.ua/uk/article/10-27-shvets/ Основные признаки нацизма:- тоталитарная и однопартийная система в стране: в РФ имеем и первое и фактически однопартийную систему, оппозиция же является сугубо формальной и в целом проповедует ту же идеологию- репрессивная внутренняя политика: тут без комментариев, и так все ясно, жесткая цензура, политрепрессии- реваншизм и популизм: фактически официальная политика "собирания русских земель", "возрождения ссср" в той или иной форме, сюда же уже факты аннексии Крыма, вторжения на Донбасс и поддержка террористов- "великодержавность", агрессивный захватнический внешний курс: по первому даже не нужны комментарии, по второму - Грузия, Украина, постоянное разжигание конфликтов на ближнем востоке- национализм, шовинизм, ксенофобия: от расовой дискриминации российский нацизм эволюционировал в культурологическую. Регулярное акцентирование на исключительности "русских", их особенной роли; сюда же сращивание церкви и государства, насаждение РПЦ как "единственно правильной"- применение государством политики террора: тот же Донбасс - очень яркий пример, поддержка и финансирование террористов как элемент гибридной войны; то же можно сказать и про террор к собственным гражданам во время гражданских войн в Чечне- милитаризация: тут думаю никто и не будет спорить, наращивание вооружений, военная угроза всему цивилизированному миру, неоднократные заявления первых лиц на тему ядерной войны- госконтроль над экономикой: крупнейшие корпорации, обеспечивающие большую часть бюджетных поступлений, большая часть БС - государственныеИдея "русского мира" может рассматривать как аналогия пангерманизма, саму терминологию "русского мира" используют повсеместно, пропагандист этой идеологии Дугин является приближенным к властной верхушке, его идеи не вызывают никакого отторжения у правящего класса. Отдельного рассмотрения заслуживают заявления Жириновского, ряда высокопоставленных церковных служителей. Сам Путин относительно Украины неоднократно высказывался в стиле непринятия ее суверенитета.Массовое зомбирование населения через подконтрольные (большинство - государственные) СМИНеплохо описано и тут: Faceless

Модератор Повідомлень: 24676 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1120 раз. Подякували: 5813 раз. Профіль 7 1 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 тра, 2019 15:41 Очкарик написав: ЛАД написав: Но полное молчание в течение всей кампании и неожиданное выступление за пару дней до голосования выглядят, мягко говоря, не этично. Но полное молчание в течение всей кампании и неожиданное выступление за пару дней до голосования выглядят, мягко говоря, не этично.



Долго терпел употребление сторонниками Зе термина ЭТИЧНО?



А темнить в первом, втором туре и невнятно молчать даже после оглашения результатов - ЭТИЧНО?



Выбирать приходилось кота в мешке.



Можно здесь долго муссировать точные и, по возможности, более мягкие определения политики России и мировоззрения большинства россиян, но сути это не меняет.



Россия - агрессивное государство с претензией на империю. Отношение к нерусским согражданам далеко от толерантности.



Я понимаю, что с возрастом тяжело отказаться от любви к "братскому" народу. Такое лечится похоронами , ожиданием возвращения близких или просто знакомых людей из АТО, хуже - похоронами... Долго терпел употребление сторонниками Зе термина ЭТИЧНО?А темнить в первом, втором туре и невнятно молчать даже после оглашения результатов - ЭТИЧНО?Выбирать приходилось кота в мешке.Можно здесь долго муссировать точные и, по возможности, более мягкие определения политики России и мировоззрения большинства россиян, но сути это не меняет.Россия - агрессивное государство с претензией на империю. Отношение к нерусским согражданам далеко от толерантности.Я понимаю, что с возрастом тяжело отказаться от любви к "братскому" народу. Такое лечится похоронами , ожиданием возвращения близких или просто знакомых людей из АТО, хуже - похоронами...

1. Этичность Зе я не обсуждал. Но то, о чём Вы пишете, несколько другое. Мне молчание и отсутствие чёткой озвученной программы у Зе тоже не нравится, но к этичности это всё же не относится. Тем более, что чётких программ я не увидел ни у одного из кандидатов.

Кстати, не помню, чтобы здесь много или часто говорили об этичности.



2. Против определения "Россия - агрессивное государство с претензией на империю" не возражаю. Как уже писал sequence вполне подходят слова "агрессор" и "милитаризм". Но это всё же не нацизм.

Точно так же не нацизм Ваше: "Отношение к нерусским согражданам далеко от толерантности". Хотя не берусь судить насколько широко распространено такое отношение и насколько глубоки эти настроения.



Если Вы хотите сказать, что я должен ненавидеть своих родственников, кот. живут в России, то, сами понимаете, для этого нужно нечто большее, чем просто проживание.

Любовь "к народу" понятие вообще несколько абстрактное, так же, как и ненависть.

Народ - понятие слишком широкое, и не очень представляю себе как можно любить весь народ.

К возрасту всё сказанное отношения не имеет. 1. Этичность Зе я не обсуждал. Но то, о чём Вы пишете, несколько другое. Мне молчание и отсутствие чёткой озвученной программы у Зе тоже не нравится, но к этичности это всё же не относится. Тем более, что чётких программ я не увидел ни у одного из кандидатов.Кстати, не помню, чтобы здесь много или часто говорили об этичности.2. Против определения "Россия - агрессивное государство с претензией на империю" не возражаю. Как уже писалвполне подходят слова "агрессор" и "милитаризм". Но это всё же не нацизм.Точно так женацизм Ваше: "Отношение к нерусским согражданам далеко от толерантности". Хотя не берусь судить насколько широко распространено такое отношение и насколько глубоки эти настроения.Если Вы хотите сказать, что я должен ненавидеть своих родственников, кот. живут в России, то, сами понимаете, для этого нужно нечто большее, чем просто проживание.Любовь "к народу" понятие вообще несколько абстрактное, так же, как и ненависть.Народ - понятие слишком широкое, и не очень представляю себе как можно любить весь народ.К возрасту всё сказанное отношения не имеет.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13046 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4208 раз. Подякували: 3852 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 тра, 2019 15:51 Re: Політичні дискусії ЛАД написав: На фоне всего этого я воспринимаю его решение возглавить какую-то несуществующую партию на выборах в Раду как политический проект, направленный исключительно на отбор голосов у Зе. Электорат у них во многом похожий. Чей проект пока утверждать не берусь, скорее всего, на мой взгляд, По.



У Вас заблуждение.

Вакарчук это ни в коем случае не проект Порошенко, Порошенко эта партия Вакарчука и нах не нужна, потому что неминуемо откусит от БПП какой то процент голосов.



Вакарчук это проект Пинчука, и дальше по цепочке Сороса и в целом демократов США.



По крайней мере политтехнологи, задействованные в этом проекте, счттают, что они заберут голоса части электората Порошенко, Зеленского и Гриценко. У Вас заблуждение.Вакарчук это ни в коем случае не проект Порошенко, Порошенко эта партия Вакарчука и нах не нужна, потому что неминуемо откусит от БПП какой то процент голосов.Вакарчук это проект Пинчука, и дальше по цепочке Сороса и в целом демократов США.По крайней мере политтехнологи, задействованные в этом проекте, счттают, что они заберут голоса части электората Порошенко, Зеленского и Гриценко. freeze 4 Повідомлень: 11401 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3558 раз. Подякували: 5173 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 тра, 2019 15:51 Faceless написав: ..

Основные признаки нацизма:.. ..Основные признаки нацизма:.. я конечно дико извиняюсь, но более половины пунктов можно и к нам применить. Вполне можно сравнивать подавление мятежа в Чечне с подавлением мятежа на Донбассе, по церкви - один в один и т.д.

Есть и отличия, они сформированы исторически/геополитически.

Да, я согласен у русских была идея ренессанса СССР в другом образе, но при чем тут нацизм? Тогда он и у нас присутствует? я конечно дико извиняюсь, но более половины пунктов можно и к нам применить. Вполне можно сравнивать подавление мятежа в Чечне с подавлением мятежа на Донбассе, по церкви - один в один и т.д.Есть и отличия, они сформированы исторически/геополитически.Да, я согласен у русских была идея ренессанса СССР в другом образе, но при чем тут нацизм? Тогда он и у нас присутствует? sequence Повідомлень: 2229 З нами з: 29.12.15 Подякував: 264 раз. Подякували: 640 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 тра, 2019 16:04 sequence написав: Faceless написав: ..

Основные признаки нацизма:.. ..Основные признаки нацизма:.. я конечно дико извиняюсь, но более половины пунктов можно и к нам применить. Вполне можно сравнивать подавление мятежа в Чечне с подавлением мятежа на Донбассе, по церкви - один в один и т.д.

Есть и отличия, они сформированы исторически/геополитически.

Да, я согласен у русских была идея ренессанса СССР в другом образе, но при чем тут нацизм? Тогда он и у нас присутствует? я конечно дико извиняюсь, но более половины пунктов можно и к нам применить. Вполне можно сравнивать подавление мятежа в Чечне с подавлением мятежа на Донбассе, по церкви - один в один и т.д.Есть и отличия, они сформированы исторически/геополитически.Да, я согласен у русских была идея ренессанса СССР в другом образе, но при чем тут нацизм? Тогда он и у нас присутствует?

Перечитав усі пункти. Тільки один(п"ятий) пункт з восьми мають місце у нас. Один з восьми - це більше половини? Перечитав усі пункти. Тільки один(п"ятий) пункт з восьми мають місце у нас. Один з восьми - це більше половини? andrijk777

Повідомлень: 1360 З нами з: 11.11.14 Подякував: 155 раз. Подякували: 217 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 тра, 2019 16:21 Faceless

Только что писал - милитаризм и агрессивность - согласен. Также и с великодержавностью.

Всё остальное несколько преувеличено.

До тоталитаризма всё же пока далековато.

Жесткая цензура, политрепрессии - Вы сильно преувеличиваете масштабы. Да на РТ-1 всё жёстко (хотя не берусь точно судить, видел только отдельные клипы). Но послушать "Эхо Москвы", посмотреть "Дождь", почитать "Росбалт", ещё ряд источников - вряд ли это можно назвать жёсткой цензурой. Если на то пошло, то у нас цензура бывает не мягче.



- национализм, шовинизм, ксенофобия: от расовой дискриминации российский нацизм эволюционировал в культурологическую. Регулярное акцентирование на исключительности "русских", их особенной роли; сюда же сращивание церкви и государства, насаждение РПЦ как "единственно правильной"

Сомневаюсь, что в РФ РПЦ надо "насаждать" - она там практически единственная православная. Нет ни каких-нибудь "РПЦ КП", ни греко-католиков, ни ещё кого. Особо сильного национализма не вижу, не больше, чем у нас. И культурологическая дискриминация - это всё же не национально-расовая.

А с учётом значительной мусульманской доли населения Ваше утверждение выглядит вообще крайне сомнительным.



Неприятие суверенитета Украины Путиным к нацизму точно никаким боком не относится.



Нет главного - "Нация превыше всего и всех других наций". Нет призывов к уничтожению или покорению других по национально-расовому признаку.

По Вашему изложению и Римскую империю можно назвать нацистской.

Повторяю, излишнее расширение понятия препятствует борьбе с нацизмом и фактически играет ему на руку. Только что писал - милитаризм и агрессивность - согласен. Также и с великодержавностью.Всё остальное несколько преувеличено.До тоталитаризма всё же пока далековато.Жесткая цензура, политрепрессии - Вы сильно преувеличиваете масштабы. Да на РТ-1 всё жёстко (хотя не берусь точно судить, видел только отдельные клипы). Но послушать "Эхо Москвы", посмотреть "Дождь", почитать "Росбалт", ещё ряд источников - вряд ли это можно назвать жёсткой цензурой. Если на то пошло, то у нас цензура бывает не мягче.Сомневаюсь, что в РФ РПЦ надо "насаждать" - она там практически единственная православная. Нет ни каких-нибудь "РПЦ КП", ни греко-католиков, ни ещё кого. Особо сильного национализма не вижу, не больше, чем у нас. И культурологическая дискриминация - это всё же не национально-расовая.А с учётом значительной мусульманской доли населения Ваше утверждение выглядит вообще крайне сомнительным.Неприятие суверенитета Украины Путиным к нацизму точно никаким боком не относится.Нет главного - "Нация превыше всего и всех других наций". Нет призывовдругих по национально-расовому признаку.По Вашему изложению и Римскую империю можно назвать нацистской.Повторяю, излишнее расширение понятия препятствует борьбе с нацизмом и фактически играет ему на руку.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13046 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4208 раз. Подякували: 3852 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 тра, 2019 16:21 andrijk777 написав: ..

Перечитав усі пункти. Тільки один(п"ятий) пункт з восьми мають місце у нас. Один з восьми - це більше половини? ..Перечитав усі пункти. Тільки один(п"ятий) пункт з восьми мають місце у нас. Один з восьми - це більше половини? читайте внимательно.

1,2,5,6,7

т.е. убирая промежуточные пункты просто дежавю какое-то

некоторые формы зажимания у нас, притом, более жесткие - журналистов, например, просто стреляли, убийц отпускали..

У нас есть и более странные формы, о которых нет упоминания. Например, можно абсолютно нормально странным формированиям разогнать табор цыган, заблокировать работу крупных маркетов и тебе за это ниче не будет читайте внимательно.1,2,5,6,7т.е. убирая промежуточные пункты просто дежавю какое-тонекоторые формы зажимания у нас, притом, более жесткие - журналистов, например, просто стреляли, убийц отпускали..У нас есть и более странные формы, о которых нет упоминания. Например, можно абсолютно нормально странным формированиям разогнать табор цыган, заблокировать работу крупных маркетов и тебе за это ниче не будет sequence Повідомлень: 2229 З нами з: 29.12.15 Подякував: 264 раз. Подякували: 640 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 тра, 2019 16:25

https://belaruspartisan.by/blogs/znavec/20099/

Цитата

Кто победил во Второй мировой войне?

Если кто и победил в той войне, то это прежде всего США и Великобритания. Ведь они оттянули на себя три четверти всей военной машины гитлеровской Германии, её экономического потенциала и т.д.

А дальше йдуть "факти" і висновки:

Для успешного противостояния Британии и, особенно, её военно-морскому и подводному флоту, Германия вынуждена была львиную долю своего экономического потенциала направить на производство подводных лодок( их было произведено свыше 11 тысяч). А производство только одной такой лодки -- это недополученные дополнительные десятки и сотни танков типа "Тигр" и "Пантера" для восточного фронта в войне с СССР.



Подобные факты, прямо указывающие на решающий вклад в победу в той войне прежде всего Британии и США, от советских людей тщательно скрывались. Как и цифры лендлиза--фактически безвозмездной помощи союзников СССР по антигитлеровской коалиции.



Можно смело утверждать, что если бы не война Британии против гитлеровской Германии, если бы не было огромной помощи СССР по лендлизу, СССР перестал бы существовать в 1942-м году.

Недалекий читач(яких 99%) повірить цим фактам на слово.

Але ці "факти" - це просто шокуюча брехня.

Отже:

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B5#%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8

К началу войны Кригсмарине располагали 57 подводными лодками. В ходе войны в строй было введено ещё 1113 подлодок (10 из них — трофейные, ещё 4 — новые, построенные на иностранных верфях, 1099 — новые, построенные в Германии).

Автор збільшив цифру підлодок в 10 разів!!!

Дальше:

"Подводные лодки типа VII"(наймасовіші), Стоимость - 500 000 рейхсмарок.

В денежном выражении стоимость 1 танка «Тигр-I» составляла свыше 800 000 рейхсмарок.

Фактично Тигр був дорожчий за підводну лодку!!!

Але автор говорить що одна підлодка - це десятки і сотні Тигрів.

Ось такими "авторами" і створюється ілюзія що США внесли найбільший вклад у війну, а не СССР. Нарвався на статтю в тему, яка мене просто шокувала. Білоруський опозиційний ресурс(дуже якісний і об"єктивний - сам ресурс а не стаття):ЦитатаА дальше йдуть "факти" і висновки:Недалекий читач(яких 99%) повірить цим фактам на слово.Але ці "факти" - це просто шокуюча брехня.Отже:Автор збільшив цифру підлодок в 10 разів!!!Дальше:"Подводные лодки типа VII"(наймасовіші), Стоимость - 500 000 рейхсмарок.Фактично Тигр був дорожчий за підводну лодку!!!Але автор говорить що одна підлодка - це десятки і сотні Тигрів.Ось такими "авторами" і створюється ілюзія що США внесли найбільший вклад у війну, а не СССР. andrijk777

Повідомлень: 1360 З нами з: 11.11.14 Подякував: 155 раз. Подякували: 217 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 тра, 2019 16:25 Re: Політичні дискусії ЛАД написав: Любовь "к народу" понятие вообще несколько абстрактное, так же, как и ненависть. Любовь "к народу" понятие вообще несколько абстрактное, так же, как и ненависть.



Любовь - это чувство - его или чувствуешь или нет



Я лично с трудом могу представить как человек вообще может чувствовать любовь к народу/стране/партии и прочее В общем, гуглите "анекдот про слайды" Любовь - это- его или чувствуешь или нетЯ лично с трудом могу представить как человек вообще может чувствовать любовь к народу/стране/партии и прочееВ общем, гуглите "анекдот про слайды" katso

Повідомлень: 435 З нами з: 16.05.12 Подякував: 84 раз. Подякували: 180 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 285328542855285628572858> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 1 гістьМодератори: ТупУм