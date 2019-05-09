Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Это не ответ. Прав sequence. Но агрессия и нацизм - понятия совершенно разные.
Жду всё же разъяснений.
P.s. Реакцию Faceless"а тоже хотелось бы увидеть. Повторю, смешивание нацизма с другими, совершенно не связанными с ним течениями и идеологиями = способствованию нацизму.
Основные признаки нацизма: - тоталитарная и однопартийная система в стране: в РФ имеем и первое и фактически однопартийную систему, оппозиция же является сугубо формальной и в целом проповедует ту же идеологию - репрессивная внутренняя политика: тут без комментариев, и так все ясно, жесткая цензура, политрепрессии - реваншизм и популизм: фактически официальная политика "собирания русских земель", "возрождения ссср" в той или иной форме, сюда же уже факты аннексии Крыма, вторжения на Донбасс и поддержка террористов - "великодержавность", агрессивный захватнический внешний курс: по первому даже не нужны комментарии, по второму - Грузия, Украина, постоянное разжигание конфликтов на ближнем востоке - национализм, шовинизм, ксенофобия: от расовой дискриминации российский нацизм эволюционировал в культурологическую. Регулярное акцентирование на исключительности "русских", их особенной роли; сюда же сращивание церкви и государства, насаждение РПЦ как "единственно правильной" - применение государством политики террора: тот же Донбасс - очень яркий пример, поддержка и финансирование террористов как элемент гибридной войны; то же можно сказать и про террор к собственным гражданам во время гражданских войн в Чечне - милитаризация: тут думаю никто и не будет спорить, наращивание вооружений, военная угроза всему цивилизированному миру, неоднократные заявления первых лиц на тему ядерной войны - госконтроль над экономикой: крупнейшие корпорации, обеспечивающие большую часть бюджетных поступлений, большая часть БС - государственные
Идея "русского мира" может рассматривать как аналогия пангерманизма, саму терминологию "русского мира" используют повсеместно, пропагандист этой идеологии Дугин является приближенным к властной верхушке, его идеи не вызывают никакого отторжения у правящего класса. Отдельного рассмотрения заслуживают заявления Жириновского, ряда высокопоставленных церковных служителей. Сам Путин относительно Украины неоднократно высказывался в стиле непринятия ее суверенитета. Массовое зомбирование населения через подконтрольные (большинство - государственные) СМИ
ЛАД написав:Но полное молчание в течение всей кампании и неожиданное выступление за пару дней до голосования выглядят, мягко говоря, не этично.
Долго терпел употребление сторонниками Зе термина ЭТИЧНО?
А темнить в первом, втором туре и невнятно молчать даже после оглашения результатов - ЭТИЧНО?
Выбирать приходилось кота в мешке.
Можно здесь долго муссировать точные и, по возможности, более мягкие определения политики России и мировоззрения большинства россиян, но сути это не меняет.
Россия - агрессивное государство с претензией на империю. Отношение к нерусским согражданам далеко от толерантности.
Я понимаю, что с возрастом тяжело отказаться от любви к "братскому" народу. Такое лечится похоронами , ожиданием возвращения близких или просто знакомых людей из АТО, хуже - похоронами...
1. Этичность Зе я не обсуждал. Но то, о чём Вы пишете, несколько другое. Мне молчание и отсутствие чёткой озвученной программы у Зе тоже не нравится, но к этичности это всё же не относится. Тем более, что чётких программ я не увидел ни у одного из кандидатов. Кстати, не помню, чтобы здесь много или часто говорили об этичности.
2. Против определения "Россия - агрессивное государство с претензией на империю" не возражаю. Как уже писал sequence вполне подходят слова "агрессор" и "милитаризм". Но это всё же не нацизм. Точно так же не нацизм Ваше: "Отношение к нерусским согражданам далеко от толерантности". Хотя не берусь судить насколько широко распространено такое отношение и насколько глубоки эти настроения.
Если Вы хотите сказать, что я должен ненавидеть своих родственников, кот. живут в России, то, сами понимаете, для этого нужно нечто большее, чем просто проживание. Любовь "к народу" понятие вообще несколько абстрактное, так же, как и ненависть. Народ - понятие слишком широкое, и не очень представляю себе как можно любить весь народ. К возрасту всё сказанное отношения не имеет.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав:На фоне всего этого я воспринимаю его решение возглавить какую-то несуществующую партию на выборах в Раду как политический проект, направленный исключительно на отбор голосов у Зе. Электорат у них во многом похожий. Чей проект пока утверждать не берусь, скорее всего, на мой взгляд, По.
У Вас заблуждение. Вакарчук это ни в коем случае не проект Порошенко, Порошенко эта партия Вакарчука и нах не нужна, потому что неминуемо откусит от БПП какой то процент голосов.
Вакарчук это проект Пинчука, и дальше по цепочке Сороса и в целом демократов США.
По крайней мере политтехнологи, задействованные в этом проекте, счттают, что они заберут голоса части электората Порошенко, Зеленского и Гриценко.
я конечно дико извиняюсь, но более половины пунктов можно и к нам применить. Вполне можно сравнивать подавление мятежа в Чечне с подавлением мятежа на Донбассе, по церкви - один в один и т.д. Есть и отличия, они сформированы исторически/геополитически. Да, я согласен у русских была идея ренессанса СССР в другом образе, но при чем тут нацизм? Тогда он и у нас присутствует?
я конечно дико извиняюсь, но более половины пунктов можно и к нам применить. Вполне можно сравнивать подавление мятежа в Чечне с подавлением мятежа на Донбассе, по церкви - один в один и т.д. Есть и отличия, они сформированы исторически/геополитически. Да, я согласен у русских была идея ренессанса СССР в другом образе, но при чем тут нацизм? Тогда он и у нас присутствует?
Перечитав усі пункти. Тільки один(п"ятий) пункт з восьми мають місце у нас. Один з восьми - це більше половини?
Faceless Только что писал - милитаризм и агрессивность - согласен. Также и с великодержавностью. Всё остальное несколько преувеличено. До тоталитаризма всё же пока далековато. Жесткая цензура, политрепрессии - Вы сильно преувеличиваете масштабы. Да на РТ-1 всё жёстко (хотя не берусь точно судить, видел только отдельные клипы). Но послушать "Эхо Москвы", посмотреть "Дождь", почитать "Росбалт", ещё ряд источников - вряд ли это можно назвать жёсткой цензурой. Если на то пошло, то у нас цензура бывает не мягче.
- национализм, шовинизм, ксенофобия: от расовой дискриминации российский нацизм эволюционировал в культурологическую. Регулярное акцентирование на исключительности "русских", их особенной роли; сюда же сращивание церкви и государства, насаждение РПЦ как "единственно правильной"
Сомневаюсь, что в РФ РПЦ надо "насаждать" - она там практически единственная православная. Нет ни каких-нибудь "РПЦ КП", ни греко-католиков, ни ещё кого. Особо сильного национализма не вижу, не больше, чем у нас. И культурологическая дискриминация - это всё же не национально-расовая. А с учётом значительной мусульманской доли населения Ваше утверждение выглядит вообще крайне сомнительным.
Неприятие суверенитета Украины Путиным к нацизму точно никаким боком не относится.
Нет главного - "Нация превыше всего и всех других наций". Нет призывов к уничтожению или покорению других по национально-расовому признаку. По Вашему изложению и Римскую империю можно назвать нацистской. Повторяю, излишнее расширение понятия препятствует борьбе с нацизмом и фактически играет ему на руку.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T, Вася - бан.
andrijk777 написав:.. Перечитав усі пункти. Тільки один(п"ятий) пункт з восьми мають місце у нас. Один з восьми - це більше половини?
читайте внимательно. 1,2,5,6,7 т.е. убирая промежуточные пункты просто дежавю какое-то некоторые формы зажимания у нас, притом, более жесткие - журналистов, например, просто стреляли, убийц отпускали.. У нас есть и более странные формы, о которых нет упоминания. Например, можно абсолютно нормально странным формированиям разогнать табор цыган, заблокировать работу крупных маркетов и тебе за это ниче не будет
Кто победил во Второй мировой войне? Если кто и победил в той войне, то это прежде всего США и Великобритания. Ведь они оттянули на себя три четверти всей военной машины гитлеровской Германии, её экономического потенциала и т.д.
А дальше йдуть "факти" і висновки:
Для успешного противостояния Британии и, особенно, её военно-морскому и подводному флоту, Германия вынуждена была львиную долю своего экономического потенциала направить на производство подводных лодок( их было произведено свыше 11 тысяч). А производство только одной такой лодки -- это недополученные дополнительные десятки и сотни танков типа "Тигр" и "Пантера" для восточного фронта в войне с СССР.
Подобные факты, прямо указывающие на решающий вклад в победу в той войне прежде всего Британии и США, от советских людей тщательно скрывались. Как и цифры лендлиза--фактически безвозмездной помощи союзников СССР по антигитлеровской коалиции.
Можно смело утверждать, что если бы не война Британии против гитлеровской Германии, если бы не было огромной помощи СССР по лендлизу, СССР перестал бы существовать в 1942-м году.
К началу войны Кригсмарине располагали 57 подводными лодками. В ходе войны в строй было введено ещё 1113 подлодок (10 из них — трофейные, ещё 4 — новые, построенные на иностранных верфях, 1099 — новые, построенные в Германии).
Автор збільшив цифру підлодок в 10 разів!!! Дальше: "Подводные лодки типа VII"(наймасовіші), Стоимость - 500 000 рейхсмарок.
В денежном выражении стоимость 1 танка «Тигр-I» составляла свыше 800 000 рейхсмарок.
Фактично Тигр був дорожчий за підводну лодку!!! Але автор говорить що одна підлодка - це десятки і сотні Тигрів. Ось такими "авторами" і створюється ілюзія що США внесли найбільший вклад у війну, а не СССР.