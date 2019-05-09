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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 133
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
27%
36
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
44
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
9
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
30%
40
Інший варіант
3%
4
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 16:26

  sequence написав:
  Faceless написав:..
Основные признаки нацизма:..
я конечно дико извиняюсь, но более половины пунктов можно и к нам применить. Вполне можно сравнивать подавление мятежа в Чечне с подавлением мятежа на Донбассе, по церкви - один в один и т.д.

Почти ничего нельзя к нам применить, не выдумывайте
Какой еще по церкви "один в один"? Что за чушь?
Про "подавление мятежа на Донбассе" АТОшникам расскажите при случае
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 16:26

  ЛАД написав:Сомневаюсь, что в РФ РПЦ надо "насаждать" - она там практически единственная православная.


И как положено "религиозным знатокам", путают православие с христианством.

  ЛАД написав:Нет главного - "Нация превыше всего и всех других наций". Нет призывов к уничтожению или покорению других по национально-расовому признаку.


В 2019-м году писать такое, резко позабыв про "бомбить хохлов"?

Это надо быть или супер наивным или на работе.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 16:28

  sequence написав:
  Faceless написав:..
Не передергивание, если глубже поинтересоваться темами роспропаганды и отдельными заявлениями офлиц. Все, конечно, не настолько прямолинейно, но современная РФ с ее "русским миром" - это эволюция нацизма.

Из всех идей термина "нацизм" русским, как верно кто-то до меня подметил, подходит "милитаризм". Все остальное от лукавого.
Но, неожиданно, "милитаризм" чудесно подходит также Штатам, Израилю, Китаю...
Ваша ненависть к русским не дает вам право разбрасываться эпитетами налево/направо.


О, прискакал еще один защитник рашки. :mrgreen: Причем тоже якобы чистокровный украинец, но почему-то с пеной у рта защищает РФ.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 16:31

Re: Політичні дискусії

Внимание - эпидемия в Украине!!!

Супрун виновата со своей реформой :mrgreen:
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
Очкарик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 16:32

  Faceless написав:..
Про "подавление мятежа на Донбассе" АТОшникам расскажите при случае

я сравниваю со сравнивым и не манипулирую в отличии от.. Вам же не нравится подавление сепаратизма в Чечне? Его, кстати поддерживали Катар, СА, еще кто-то. Разница в том, что русским поддерживать сепаратизм на Донбассе проще - благо, граница общая есть..
по церкви идея единой поместной, подконтрольной ПАПе и Нарику - в чем отличия от РПЦ??
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 16:36

  sequence написав:В войну с Рейхом США вступили, когда все было ясно - войска СССР стояли практически на довоенных позициях.


Очередное время открытий. Оказывается в 41-м году войска СССР стояли практически на довоенных позициях. :mrgreen:

Нет, все-таки потребление рашкинской пропаганды очень заметно.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 16:40

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:Про нацизм.
Слово "нацизм" стало "нарицательным". Немає точного означення нацизму.

1. Почитайте внимательнее. Там есть и другие слова, кроме "так прямо і пишуть".
2. Почитайте что-нибудь ещё, кроме укр. Вики.
Если там раздел "Передумови виникнення" начинается с Ленина, то её дальше можно (не нужно) слишком серьёзно воспринимать.
Если укр. Вики и Бунд относит к нацизму ...
И, кстати, об экономических моделях там вообще ни слова.

В російській і англійській версії те саме.
Дайте означення нацизму з ваших інших джерел.

Нарицательным стал, скорее, "фашизм". Стараниями многих "идеологов" это понятие, действительно, сильно размыто.
О нацизме из того, что сходу подсказал гугл, могу предложить, например, http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Natsyzm (украинояз.) и совсем простенькую заметку https://thequestion.ru/questions/6785/v-chyom-otlichie-fashizma-ot-nacizma.
А лучше почитайте что-нибудь об истории 3-го рейха=Германии 30-х годов. Вопросы отпадут.
Простите,но заниматься повышением Вашей политической грамотности мне как-то не хочется, пишу медленно, слишком много времени надо.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 16:44

  freeze написав:
ЛАД написав:На фоне всего этого я воспринимаю его решение возглавить какую-то несуществующую партию на выборах в Раду как политический проект, направленный исключительно на отбор голосов у Зе. Электорат у них во многом похожий. Чей проект пока утверждать не берусь, скорее всего, на мой взгляд, По.


У Вас заблуждение.
Вакарчук это ни в коем случае не проект Порошенко, Порошенко эта партия Вакарчука и нах не нужна, потому что неминуемо откусит от БПП какой то процент голосов.

Вакарчук это проект Пинчука, и дальше по цепочке Сороса и в целом демократов США.

По крайней мере политтехнологи, задействованные в этом проекте, считают, что они заберут голоса части электората Порошенко, Зеленского и Гриценко.

Возможно, не прав.
Но пока так. И мне кажется, что избирателей он, в основном, будет отбирать у Зе. Хотя у По и Гри тоже.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 16:44

Харьковский мэр Геннадий Кернес заявил, что будет действовать в рамках закона и поставит на голосование городского совета вопрос о том, чтобы проспекту Григоренко вернули прежнее название в честь маршала Жукова. Об этом он сообщил в эфире канала ZIK в пятницу, 10 апреля.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 16:50

  katso написав:
  ЛАД написав:Любовь "к народу" понятие вообще несколько абстрактное, так же, как и ненависть.


Любовь - это чувство - его или чувствуешь или нет :roll:

Я лично с трудом могу представить как человек вообще может чувствовать любовь к народу/стране/партии и прочее :roll: В общем, гуглите "анекдот про слайды" :mrgreen:

+ :lol:
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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