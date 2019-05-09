freeze написав:

ЛАД написав: На фоне всего этого я воспринимаю его решение возглавить какую-то несуществующую партию на выборах в Раду как политический проект, направленный исключительно на отбор голосов у Зе. Электорат у них во многом похожий. Чей проект пока утверждать не берусь, скорее всего, на мой взгляд, По.

У Вас заблуждение.Вакарчук это ни в коем случае не проект Порошенко, Порошенко эта партия Вакарчука и нах не нужна, потому что неминуемо откусит от БПП какой то процент голосов.Вакарчук это проект Пинчука, и дальше по цепочке Сороса и в целом демократов США.По крайней мере политтехнологи, задействованные в этом проекте, считают, что они заберут голоса части электората Порошенко, Зеленского и Гриценко.