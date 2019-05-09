Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Faceless написав:.. Не передергивание, если глубже поинтересоваться темами роспропаганды и отдельными заявлениями офлиц. Все, конечно, не настолько прямолинейно, но современная РФ с ее "русским миром" - это эволюция нацизма.
Из всех идей термина "нацизм" русским, как верно кто-то до меня подметил, подходит "милитаризм". Все остальное от лукавого. Но, неожиданно, "милитаризм" чудесно подходит также Штатам, Израилю, Китаю... Ваша ненависть к русским не дает вам право разбрасываться эпитетами налево/направо.
О, прискакал еще один защитник рашки. Причем тоже якобы чистокровный украинец, но почему-то с пеной у рта защищает РФ.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Faceless написав:.. Про "подавление мятежа на Донбассе" АТОшникам расскажите при случае
я сравниваю со сравнивым и не манипулирую в отличии от.. Вам же не нравится подавление сепаратизма в Чечне? Его, кстати поддерживали Катар, СА, еще кто-то. Разница в том, что русским поддерживать сепаратизм на Донбассе проще - благо, граница общая есть.. по церкви идея единой поместной, подконтрольной ПАПе и Нарику - в чем отличия от РПЦ??
andrijk777 написав:Про нацизм. Слово "нацизм" стало "нарицательным". Немає точного означення нацизму.
1. Почитайте внимательнее. Там есть и другие слова, кроме "так прямо і пишуть". 2. Почитайте что-нибудь ещё, кроме укр. Вики. Если там раздел "Передумови виникнення" начинается с Ленина, то её дальше можно (не нужно) слишком серьёзно воспринимать. Если укр. Вики и Бунд относит к нацизму ... И, кстати, об экономических моделях там вообще ни слова.
В російській і англійській версії те саме. Дайте означення нацизму з ваших інших джерел.
ЛАД написав:На фоне всего этого я воспринимаю его решение возглавить какую-то несуществующую партию на выборах в Раду как политический проект, направленный исключительно на отбор голосов у Зе. Электорат у них во многом похожий. Чей проект пока утверждать не берусь, скорее всего, на мой взгляд, По.
У Вас заблуждение. Вакарчук это ни в коем случае не проект Порошенко, Порошенко эта партия Вакарчука и нах не нужна, потому что неминуемо откусит от БПП какой то процент голосов.
Вакарчук это проект Пинчука, и дальше по цепочке Сороса и в целом демократов США.
По крайней мере политтехнологи, задействованные в этом проекте, считают, что они заберут голоса части электората Порошенко, Зеленского и Гриценко.
Возможно, не прав. Но пока так. И мне кажется, что избирателей он, в основном, будет отбирать у Зе. Хотя у По и Гри тоже.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T, Вася - бан.
Харьковский мэр Геннадий Кернес заявил, что будет действовать в рамках закона и поставит на голосование городского совета вопрос о том, чтобы проспекту Григоренко вернули прежнее название в честь маршала Жукова. Об этом он сообщил в эфире канала ZIK в пятницу, 10 апреля.