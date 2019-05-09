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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2855285628572858>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 133
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
27%
36
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
44
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
9
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
30%
40
Інший варіант
3%
4
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 16:54

  freeze написав:Харьковский мэр Геннадий Кернес заявил, что будет действовать в рамках закона и поставит на голосование городского совета вопрос о том, чтобы проспекту Григоренко вернули прежнее название в честь маршала Жукова. Об этом он сообщил в эфире канала ZIK в пятницу, 10 апреля.

Во избежание любых кривотолков и политических спекуляций улицы и прочие объекты не стоит называть в честь знаменитых людей. :D
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 17:02

  Faceless написав:
  sequence написав:
  Faceless написав:..
Основные признаки нацизма:..
я конечно дико извиняюсь, но более половины пунктов можно и к нам применить. Вполне можно сравнивать подавление мятежа в Чечне с подавлением мятежа на Донбассе, по церкви - один в один и т.д.

Почти ничего нельзя к нам применить, не выдумывайте
Какой еще по церкви "один в один"? Что за чушь?
Про "подавление мятежа на Донбассе" АТОшникам расскажите при случае

Расскажите и Вы, при случае, солдатам росс. армии, воевавшим в Чечне.
Хотите сказать, что у нас не насаждается ПЦУ как "единственно правильная"?
Ещё раз, Ваша аргументация похожа на укр. Вики, на кот. давал ссылку andrijk777, где в предшественники нацизма записали и Бунд.
И попробуйте приложить Ваши критерии к любой империи, начиная с Римской, и вплоть до великобританской или даже к политике США. По Вашим критериям они все нацистские. Тем самым Вы защищаете нацизм. Возможно, даже не желая того.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 17:07

  Sommer написав:
  sequence написав:В войну с Рейхом США вступили, когда все было ясно - войска СССР стояли практически на довоенных позициях.


Очередное время открытий. Оказывается в 41-м году войска СССР стояли практически на довоенных позициях. :mrgreen:

Нет, все-таки потребление рашкинской пропаганды очень заметно.

Если Вы не поняли, речь об открытии второго фронта. Когда это было, посмотрите сами, если не знаете.
А в 39-м, когда Англия и Франция вроде как объявили войну, где чьи войска стояли и что делали?
А вообще на Ваши пустопорожние посты отвечать нет смысла - в них нечего обсуждать. А если написать прямо, то Ирочка удалит.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 17:14

  prodigy написав:Вот и я бы спросил у Кирилла (Гундяева) как нафиг "русские скрепы" если у вас большая часть населения мусульмане.

а с какого перепуга 10% населения является большинством?...
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 17:18

А вообще как-то смешно и грустно через 75 лет после страшной войны и страшного времени объяснять, что такое нацизм и насколько это плохо.
Спасибо нашим сегодняшним историкам и лично Вятровичу, нашему высококачественному школьному образованию и пропаганде!
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 17:19

  ЛАД написав:Нарицательным стал, скорее, "фашизм". Стараниями многих "идеологов" это понятие, действительно, сильно размыто.
О нацизме из того, что сходу подсказал гугл, могу предложить, например, http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Natsyzm (украинояз.) и совсем простенькую заметку https://thequestion.ru/questions/6785/v-chyom-otlichie-fashizma-ot-nacizma.

"Нарицательным" воно(фашизм) стало тільки для країн колишнього СССР, тому що асоціюється тільки з фашистами(німцями і Гітлером). По факту це абсолютно не так.
Фашизм 100% підходить сьогоднішній Росії.
Але це дуже широке поняття - тому воно і є "розмитим".
По нацизму - у ваших лінках зразу йдуть посилання на Німеччину і НСДАП.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 17:21

  sequence написав:стала "великая аграрная страна"

странная какая-то "великая аграрная страна", которая не способна себя обеспечить на 100% основными продуктами питания...
Андрей Золотарев о власти Порошенко: "Жлобы государств не строят"
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 17:26

  ЛАД написав:А вообще как-то смешно и грустно через 75 лет после страшной войны и страшного времени объяснять, что такое нацизм и насколько это плохо.
Спасибо нашим сегодняшним историкам и лично Вятровичу, нашему высококачественному школьному образованию и пропаганде!

Гоголь в Нежине. Первые пробы пера.
Особой популярностью среди гимназистов и интеллигенции города пользовалась сатирическая повесть: "Нечто о Нежине, или Дуракам закон не писан", в которой рассказывалось про жизнь города, в том числе и про греческую колонию. В одном из ее разделов Гоголь повествует об участии греков в освещении церкви на Троицком кладбище. Собравшиеся на ответственное мероприятие греки были представлены различными социальными группами:бедные и богатые, интеллигенты и рабочий люд. Каждая из них стремилась быть как можно ближе быть к центру событий нисколько не заботясь о своих соплеменниках и не учитывая их интересы.

В результате возник конфликт, переросший в ругань, а затем и в потасовку. Описанные Гоголем сцены на кладбище были настолько колоритными, а образы греческих купцов и других участников этого действа сатирично выразительными, что без смеха их нельзя было воспринимать. Осмеянными оказались греки, состоятельные - купцы, авторитетные люди города. Над молодым литератором сгустились "черные тучи". Возмущенная депутация греков, собрав подарки, обратилась к директору Гимназии И.С.Орлаю с просьбой выдать им незадачливого автора. Подношение директор не принял, а с автором повести пообещал разобраться.

Вызванный "на ковер" молодой Гоголь не смог ослушаться Орлая и вынужден был уничтожить сатиру. Второй экземпляр повести, находившийся у одного из друзей Гоголя, затерялся. По этой причине интересная и остросюжетная ранняя повесть Гоголя так и не смогла найти своего широкого читателя, не попала она и в число избранных его произведений.


Вспомнилось...

Дуракам закон не писан,
Если писан, то не читан,
Если читан, то не понят,
Если понят, то не так.

Если б был закон написан,
А в последствии прочитан,
Если б даже был бы понят,
Не поймет его дурак.
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 17:28

  freeze написав:Харьковский мэр Геннадий Кернес заявил, что будет действовать в рамках закона и поставит на голосование городского совета вопрос о том, чтобы проспекту Григоренко вернули прежнее название в честь маршала Жукова. Об этом он сообщил в эфире канала ZIK в пятницу, 10 апреля.

правильно Кернес делает - мнение жителей Харькова более важно чем мнение института беспаметства...
Андрей Золотарев о власти Порошенко: "Жлобы государств не строят"
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 17:30

  ruvex написав:
  freeze написав:Харьковский мэр Геннадий Кернес заявил, что будет действовать в рамках закона и поставит на голосование городского совета вопрос о том, чтобы проспекту Григоренко вернули прежнее название в честь маршала Жукова. Об этом он сообщил в эфире канала ZIK в пятницу, 10 апреля.

Во избежание любых кривотолков и политических спекуляций улицы и прочие объекты не стоит называть в честь знаменитых людей. :D

особенно в честь польских террористов? :mrgreen:
Андрей Золотарев о власти Порошенко: "Жлобы государств не строят"
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