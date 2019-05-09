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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 2855285628572858> Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.5 5 133 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 27% 36 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 33% 44 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 7% 9 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 30% 40 Інший варіант 3% 4 Всього голосів : 133 Додано: П'ят 10 тра, 2019 16:54 freeze написав: Харьковский мэр Геннадий Кернес заявил, что будет действовать в рамках закона и поставит на голосование городского совета вопрос о том, чтобы проспекту Григоренко вернули прежнее название в честь маршала Жукова. Об этом он сообщил в эфире канала ZIK в пятницу, 10 апреля. Харьковский мэр Геннадий Кернес заявил, что будет действовать в рамках закона и поставит на голосование городского совета вопрос о том, чтобы проспекту Григоренко вернули прежнее название в честь маршала Жукова. Об этом он сообщил в эфире канала ZIK в пятницу, 10 апреля.

Во избежание любых кривотолков и политических спекуляций улицы и прочие объекты не стоит называть в честь знаменитых людей. Во избежание любых кривотолков и политических спекуляций улицы и прочие объекты не стоит называть в честь знаменитых людей. Black Jack - White Business ruvex

Повідомлень: 8051 З нами з: 03.11.08 Подякував: 664 раз. Подякували: 1701 раз. Профіль 1 5 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 тра, 2019 17:02 Faceless написав: sequence написав: Faceless написав: ..

Основные признаки нацизма:.. ..Основные признаки нацизма:.. я конечно дико извиняюсь, но более половины пунктов можно и к нам применить. Вполне можно сравнивать подавление мятежа в Чечне с подавлением мятежа на Донбассе, по церкви - один в один и т.д.

я конечно дико извиняюсь, но более половины пунктов можно и к нам применить. Вполне можно сравнивать подавление мятежа в Чечне с подавлением мятежа на Донбассе, по церкви - один в один и т.д.

Почти ничего нельзя к нам применить, не выдумывайте

Какой еще по церкви "один в один"? Что за чушь?

Про "подавление мятежа на Донбассе" АТОшникам расскажите при случае Почти ничего нельзя к нам применить, не выдумывайтеКакой еще по церкви "один в один"? Что за чушь?Про "подавление мятежа на Донбассе" АТОшникам расскажите при случае

Расскажите и Вы, при случае, солдатам росс. армии, воевавшим в Чечне.

Хотите сказать, что у нас не насаждается ПЦУ как "единственно правильная"?

Ещё раз, Ваша аргументация похожа на укр. Вики, на кот. давал ссылку andrijk777, где в предшественники нацизма записали и Бунд.

И попробуйте приложить Ваши критерии к любой империи, начиная с Римской, и вплоть до великобританской или даже к политике США. По Вашим критериям они все нацистские. Тем самым Вы защищаете нацизм . Возможно, даже не желая того. Расскажите и Вы, при случае, солдатам росс. армии, воевавшим в Чечне.Хотите сказать, что у нас не насаждается ПЦУ как "единственно правильная"?Ещё раз, Ваша аргументация похожа на укр. Вики, на кот. давал ссылку, где в предшественники нацизма записали и Бунд.И попробуйте приложить Ваши критерии кимперии, начиная с Римской, и вплоть до великобританской или даже к политике США. По Вашим критериям онинацистские. Тем самым Вы. Возможно, даже не желая того.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13046 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4208 раз. Подякували: 3852 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 тра, 2019 17:07 Sommer написав: sequence написав: В войну с Рейхом США вступили, когда все было ясно - войска СССР стояли практически на довоенных позициях.

В войну с Рейхом США вступили, когда все было ясно - войска СССР стояли практически на довоенных позициях.



Очередное время открытий. Оказывается в 41-м году войска СССР стояли практически на довоенных позициях.



Нет, все-таки потребление рашкинской пропаганды очень заметно. Очередное время открытий. Оказывается в 41-м году войска СССР стояли практически на довоенных позициях.Нет, все-таки потребление рашкинской пропаганды очень заметно.

Если Вы не поняли, речь об открытии второго фронта. Когда это было, посмотрите сами, если не знаете.

А в 39-м, когда Англия и Франция вроде как объявили войну, где чьи войска стояли и что делали?

А вообще на Ваши пустопорожние посты отвечать нет смысла - в них нечего обсуждать. А если написать прямо, то Ирочка удалит. Если Вы не поняли, речь об открытии второго фронта. Когда это было, посмотрите сами, если не знаете.А в 39-м, когда Англия и Франция вроде как объявили войну, где чьи войска стояли и что делали?А вообще на Ваши пустопорожние посты отвечать нет смысла - в них нечего обсуждать. А если написать прямо, то Ирочка удалит.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13046 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4208 раз. Подякували: 3852 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 тра, 2019 17:14 prodigy написав: Вот и я бы спросил у Кирилла (Гундяева) как нафиг "русские скрепы" если у вас большая часть населения мусульмане. Вот и я бы спросил у Кирилла (Гундяева) как нафиг "русские скрепы" если у вас большая часть населения мусульмане.

а с какого перепуга 10% населения является большинством?... а с какого перепуга 10% населения является большинством?... Андрей Золотарев о власти Порошенко: "Жлобы государств не строят" Тракторист

Повідомлень: 4073 З нами з: 06.08.08 Подякував: 229 раз. Подякували: 663 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 тра, 2019 17:18 А вообще как-то смешно и грустно через 75 лет после страшной войны и страшного времени объяснять, что такое нацизм и насколько это плохо.

Спасибо нашим сегодняшним историкам и лично Вятровичу, нашему высококачественному школьному образованию и пропаганде!

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13046 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4208 раз. Подякували: 3852 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 тра, 2019 17:19 ЛАД написав: Нарицательным стал, скорее, "фашизм". Стараниями многих "идеологов" это понятие, действительно, сильно размыто.

О нацизме из того, что сходу подсказал гугл, могу предложить, например, http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Natsyzm (украинояз.) и совсем простенькую заметку https://thequestion.ru/questions/6785/v-chyom-otlichie-fashizma-ot-nacizma . Нарицательным стал, скорее, "фашизм". Стараниями многих "идеологов" это понятие, действительно, сильно размыто.О нацизме из того, что сходу подсказал гугл, могу предложить, например,(украинояз.) и совсем простенькую заметку

"Нарицательным" воно(фашизм) стало тільки для країн колишнього СССР, тому що асоціюється тільки з фашистами(німцями і Гітлером). По факту це абсолютно не так.

Фашизм 100% підходить сьогоднішній Росії.

Але це дуже широке поняття - тому воно і є "розмитим".

По нацизму - у ваших лінках зразу йдуть посилання на Німеччину і НСДАП. "Нарицательным" воно(фашизм) стало тільки для країн колишнього СССР, тому що асоціюється тільки з фашистами(німцями і Гітлером). По факту це абсолютно не так.Фашизм 100% підходить сьогоднішній Росії.Але це дуже широке поняття - тому воно і є "розмитим".По нацизму - у ваших лінках зразу йдуть посилання на Німеччину і НСДАП. andrijk777

Повідомлень: 1360 З нами з: 11.11.14 Подякував: 155 раз. Подякували: 217 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 тра, 2019 17:21 sequence написав: стала "великая аграрная страна" стала "великая аграрная страна"

странная какая-то "великая аграрная страна", которая не способна себя обеспечить на 100% основными продуктами питания... странная какая-то "великая аграрная страна", которая не способна себя обеспечить на 100% основными продуктами питания... Андрей Золотарев о власти Порошенко: "Жлобы государств не строят" Тракторист

Повідомлень: 4073 З нами з: 06.08.08 Подякував: 229 раз. Подякували: 663 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 тра, 2019 17:26 ЛАД написав: А вообще как-то смешно и грустно через 75 лет после страшной войны и страшного времени объяснять, что такое нацизм и насколько это плохо.

Спасибо нашим сегодняшним историкам и лично Вятровичу, нашему высококачественному школьному образованию и пропаганде! А вообще как-то смешно и грустно через 75 лет после страшной войны и страшного времени объяснять, что такое нацизм и насколько это плохо.Спасибо нашим сегодняшним историкам и лично Вятровичу, нашему высококачественному школьному образованию и пропаганде!

Гоголь в Нежине. Первые пробы пера.

Особой популярностью среди гимназистов и интеллигенции города пользовалась сатирическая повесть: "Нечто о Нежине, или Дуракам закон не писан", в которой рассказывалось про жизнь города, в том числе и про греческую колонию. В одном из ее разделов Гоголь повествует об участии греков в освещении церкви на Троицком кладбище. Собравшиеся на ответственное мероприятие греки были представлены различными социальными группами:бедные и богатые, интеллигенты и рабочий люд. Каждая из них стремилась быть как можно ближе быть к центру событий нисколько не заботясь о своих соплеменниках и не учитывая их интересы.



В результате возник конфликт, переросший в ругань, а затем и в потасовку. Описанные Гоголем сцены на кладбище были настолько колоритными, а образы греческих купцов и других участников этого действа сатирично выразительными, что без смеха их нельзя было воспринимать. Осмеянными оказались греки, состоятельные - купцы, авторитетные люди города. Над молодым литератором сгустились "черные тучи". Возмущенная депутация греков, собрав подарки, обратилась к директору Гимназии И.С.Орлаю с просьбой выдать им незадачливого автора. Подношение директор не принял, а с автором повести пообещал разобраться.



Вызванный "на ковер" молодой Гоголь не смог ослушаться Орлая и вынужден был уничтожить сатиру. Второй экземпляр повести, находившийся у одного из друзей Гоголя, затерялся. По этой причине интересная и остросюжетная ранняя повесть Гоголя так и не смогла найти своего широкого читателя, не попала она и в число избранных его произведений.



Вспомнилось...



Дуракам закон не писан,

Если писан, то не читан,

Если читан, то не понят,

Если понят, то не так.



Если б был закон написан,

А в последствии прочитан,

Если б даже был бы понят,

Не поймет его дурак. Вспомнилось...Дуракам закон не писан,Если писан, то не читан,Если читан, то не понят,Если понят, то не так.Если б был закон написан,А в последствии прочитан,Если б даже был бы понят,Не поймет его дурак. Black Jack - White Business ruvex

Повідомлень: 8051 З нами з: 03.11.08 Подякував: 664 раз. Подякували: 1701 раз. Профіль 1 5 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 тра, 2019 17:28 freeze написав: Харьковский мэр Геннадий Кернес заявил, что будет действовать в рамках закона и поставит на голосование городского совета вопрос о том, чтобы проспекту Григоренко вернули прежнее название в честь маршала Жукова. Об этом он сообщил в эфире канала ZIK в пятницу, 10 апреля. Харьковский мэр Геннадий Кернес заявил, что будет действовать в рамках закона и поставит на голосование городского совета вопрос о том, чтобы проспекту Григоренко вернули прежнее название в честь маршала Жукова. Об этом он сообщил в эфире канала ZIK в пятницу, 10 апреля.

правильно Кернес делает - мнение жителей Харькова более важно чем мнение института беспаметства... правильно Кернес делает - мнение жителей Харькова более важно чем мнение института беспаметства... Андрей Золотарев о власти Порошенко: "Жлобы государств не строят" Тракторист

Повідомлень: 4073 З нами з: 06.08.08 Подякував: 229 раз. Подякували: 663 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 тра, 2019 17:30 ruvex написав: freeze написав: Харьковский мэр Геннадий Кернес заявил, что будет действовать в рамках закона и поставит на голосование городского совета вопрос о том, чтобы проспекту Григоренко вернули прежнее название в честь маршала Жукова. Об этом он сообщил в эфире канала ZIK в пятницу, 10 апреля. Харьковский мэр Геннадий Кернес заявил, что будет действовать в рамках закона и поставит на голосование городского совета вопрос о том, чтобы проспекту Григоренко вернули прежнее название в честь маршала Жукова. Об этом он сообщил в эфире канала ZIK в пятницу, 10 апреля.

Во избежание любых кривотолков и политических спекуляций улицы и прочие объекты не стоит называть в честь знаменитых людей. Во избежание любых кривотолков и политических спекуляций улицы и прочие объекты не стоит называть в честь знаменитых людей.

особенно в честь польских террористов? особенно в честь польских террористов? Андрей Золотарев о власти Порошенко: "Жлобы государств не строят" Тракторист

Повідомлень: 4073 З нами з: 06.08.08 Подякував: 229 раз. Подякували: 663 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2855285628572858> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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