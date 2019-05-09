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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 10 тра, 2019 16:54
freeze написав:
Харьковский мэр Геннадий Кернес заявил, что будет действовать в рамках закона и поставит на голосование городского совета вопрос о том, чтобы проспекту Григоренко вернули прежнее название в честь маршала Жукова. Об этом он сообщил в эфире канала ZIK в пятницу, 10 апреля.
Во избежание любых кривотолков и политических спекуляций улицы и прочие объекты не стоит называть в честь знаменитых людей.
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 17:02
Faceless написав: sequence написав: Faceless написав:
..
Основные признаки нацизма:..
я конечно дико извиняюсь, но более половины пунктов можно и к нам применить. Вполне можно сравнивать подавление мятежа в Чечне с подавлением мятежа на Донбассе, по церкви - один в один и т.д.
Почти ничего нельзя к нам применить, не выдумывайте
Какой еще по церкви "один в один"? Что за чушь?
Про "подавление мятежа на Донбассе" АТОшникам расскажите при случае
Расскажите и Вы, при случае, солдатам росс. армии, воевавшим в Чечне.
Хотите сказать, что у нас не насаждается ПЦУ как "единственно правильная"?
Ещё раз, Ваша аргументация похожа на укр. Вики, на кот. давал ссылку andrijk777
, где в предшественники нацизма записали и Бунд.
И попробуйте приложить Ваши критерии к любой
империи, начиная с Римской, и вплоть до великобританской или даже к политике США. По Вашим критериям они все
нацистские. Тем самым Вы защищаете нацизм
. Возможно, даже не желая того.
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 17:07
Sommer написав: sequence написав:
В войну с Рейхом США вступили, когда все было ясно - войска СССР стояли практически на довоенных позициях.
Очередное время открытий. Оказывается в 41-м году войска СССР стояли практически на довоенных позициях.
Нет, все-таки потребление рашкинской пропаганды очень заметно.
Если Вы не поняли, речь об открытии второго фронта. Когда это было, посмотрите сами, если не знаете.
А в 39-м, когда Англия и Франция вроде как объявили войну, где чьи войска стояли и что делали?
А вообще на Ваши пустопорожние посты отвечать нет смысла - в них нечего обсуждать. А если написать прямо, то Ирочка удалит.
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 17:14
prodigy написав:
Вот и я бы спросил у Кирилла (Гундяева) как нафиг "русские скрепы" если у вас большая часть населения мусульмане.
а с какого перепуга 10% населения является большинством?...
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 17:18
А вообще как-то смешно и грустно через 75 лет после страшной войны и страшного времени объяснять, что такое нацизм и насколько это плохо.
Спасибо нашим сегодняшним историкам и лично Вятровичу, нашему высококачественному школьному образованию и пропаганде!
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 17:19
"Нарицательным" воно(фашизм) стало тільки для країн колишнього СССР, тому що асоціюється тільки з фашистами(німцями і Гітлером). По факту це абсолютно не так.
Фашизм 100% підходить сьогоднішній Росії.
Але це дуже широке поняття - тому воно і є "розмитим".
По нацизму - у ваших лінках зразу йдуть посилання на Німеччину і НСДАП.
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 17:21
sequence написав:
стала "великая аграрная страна"
странная какая-то "великая аграрная страна", которая не способна себя обеспечить на 100% основными продуктами питания...
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 17:26
Гоголь в Нежине. Первые пробы пера.
ЛАД написав:
А вообще как-то смешно и грустно через 75 лет после страшной войны и страшного времени объяснять, что такое нацизм и насколько это плохо.
Спасибо нашим сегодняшним историкам и лично Вятровичу, нашему высококачественному школьному образованию и пропаганде!
Особой популярностью среди гимназистов и интеллигенции города пользовалась сатирическая повесть: "Нечто о Нежине, или Дуракам закон не писан", в которой рассказывалось про жизнь города, в том числе и про греческую колонию. В одном из ее разделов Гоголь повествует об участии греков в освещении церкви на Троицком кладбище. Собравшиеся на ответственное мероприятие греки были представлены различными социальными группами:бедные и богатые, интеллигенты и рабочий люд. Каждая из них стремилась быть как можно ближе быть к центру событий нисколько не заботясь о своих соплеменниках и не учитывая их интересы.
В результате возник конфликт, переросший в ругань, а затем и в потасовку. Описанные Гоголем сцены на кладбище были настолько колоритными, а образы греческих купцов и других участников этого действа сатирично выразительными, что без смеха их нельзя было воспринимать. Осмеянными оказались греки, состоятельные - купцы, авторитетные люди города. Над молодым литератором сгустились "черные тучи". Возмущенная депутация греков, собрав подарки, обратилась к директору Гимназии И.С.Орлаю с просьбой выдать им незадачливого автора. Подношение директор не принял, а с автором повести пообещал разобраться.
Вызванный "на ковер" молодой Гоголь не смог ослушаться Орлая и вынужден был уничтожить сатиру. Второй экземпляр повести, находившийся у одного из друзей Гоголя, затерялся. По этой причине интересная и остросюжетная ранняя повесть Гоголя так и не смогла найти своего широкого читателя, не попала она и в число избранных его произведений.
Вспомнилось...
Дуракам закон не писан,
Если писан, то не читан,
Если читан, то не понят,
Если понят, то не так.
Если б был закон написан,
А в последствии прочитан,
Если б даже был бы понят,
Не поймет его дурак.
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 17:28
freeze написав:
Харьковский мэр Геннадий Кернес заявил, что будет действовать в рамках закона и поставит на голосование городского совета вопрос о том, чтобы проспекту Григоренко вернули прежнее название в честь маршала Жукова. Об этом он сообщил в эфире канала ZIK в пятницу, 10 апреля.
правильно Кернес делает - мнение жителей Харькова более важно чем мнение института беспаметства...
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 17:30
ruvex написав: freeze написав:
Харьковский мэр Геннадий Кернес заявил, что будет действовать в рамках закона и поставит на голосование городского совета вопрос о том, чтобы проспекту Григоренко вернули прежнее название в честь маршала Жукова. Об этом он сообщил в эфире канала ZIK в пятницу, 10 апреля.
Во избежание любых кривотолков и политических спекуляций улицы и прочие объекты не стоит называть в честь знаменитых людей.
особенно в честь польских террористов?
Андрей Золотарев о власти Порошенко: "Жлобы государств не строят"
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