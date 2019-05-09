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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 2855285628572858 Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.5 5 133 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 27% 36 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 33% 44 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 7% 9 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 30% 40 Інший варіант 3% 4 Всього голосів : 133 Додано: П'ят 10 тра, 2019 17:31 ЛАД написав: Sommer написав: sequence написав: В войну с Рейхом США вступили, когда все было ясно - войска СССР стояли практически на довоенных позициях.

, когда все было ясно - войска СССР стояли практически на довоенных позициях.



Очередное время открытий. Оказывается в 41-м году войска СССР стояли практически на довоенных позициях.



Нет, все-таки потребление рашкинской пропаганды очень заметно. Очередное время открытий. Оказывается в 41-м году войска СССР стояли практически на довоенных позициях.Нет, все-таки потребление рашкинской пропаганды очень заметно.

Если Вы не поняли, речь об открытии второго фронта.

Если Вы не поняли, речь об открытии второго фронта.



Что там вверху написано? Где в предложении "В войну с Рейхом США вступили" упоминание о втором фронте?



ЛАД написав: А в 39-м, когда Англия и Франция вроде как объявили войну, где чьи войска стояли и что делали?

А в 39-м, когда Англия и Франция вроде как объявили войну, где чьи войска стояли и что делали?



Войска СССР стояли в Польше, братались с гитлеровскими. Торжественно, с парадом, получали от них Брест с Брестской крепостью. Что там вверху написано? Где в предложении "В войну с Рейхом США вступили" упоминание о втором фронте?Войска СССР стояли в Польше, братались с гитлеровскими. Торжественно, с парадом, получали от них Брест с Брестской крепостью. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 3943 З нами з: 07.04.17 Подякував: 408 раз. Подякували: 526 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 тра, 2019 17:34 Тракторист написав: ruvex написав: freeze написав: Харьковский мэр Геннадий Кернес заявил, что будет действовать в рамках закона и поставит на голосование городского совета вопрос о том, чтобы проспекту Григоренко вернули прежнее название в честь маршала Жукова. Об этом он сообщил в эфире канала ZIK в пятницу, 10 апреля. Харьковский мэр Геннадий Кернес заявил, что будет действовать в рамках закона и поставит на голосование городского совета вопрос о том, чтобы проспекту Григоренко вернули прежнее название в честь маршала Жукова. Об этом он сообщил в эфире канала ZIK в пятницу, 10 апреля.

Во избежание любых кривотолков и политических спекуляций улицы и прочие объекты не стоит называть в честь знаменитых людей. Во избежание любых кривотолков и политических спекуляций улицы и прочие объекты не стоит называть в честь знаменитых людей.

особенно в честь польских террористов? особенно в честь польских террористов?

Никаких.

Молодежная, пенсионная, тихая, пьяная, морская... Никаких.Молодежная, пенсионная, тихая, пьяная, морская... Black Jack - White Business ruvex

Повідомлень: 8051 З нами з: 03.11.08 Подякував: 664 раз. Подякували: 1701 раз. Профіль 1 5 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2855285628572858 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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