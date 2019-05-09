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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 10 тра, 2019 17:31
ЛАД написав: Sommer написав: sequence написав:В войну с Рейхом США вступили
, когда все было ясно - войска СССР стояли практически на довоенных позициях.
Очередное время открытий. Оказывается в 41-м году войска СССР стояли практически на довоенных позициях.
Нет, все-таки потребление рашкинской пропаганды очень заметно.
Если Вы не поняли, речь об открытии второго фронта.
Что там вверху написано? Где в предложении "В войну с Рейхом США вступили" упоминание о втором фронте?
ЛАД написав:
А в 39-м, когда Англия и Франция вроде как объявили войну, где чьи войска стояли и что делали?
Войска СССР стояли в Польше, братались с гитлеровскими. Торжественно, с парадом, получали от них Брест с Брестской крепостью.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 17:34
Никаких.
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