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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2855285628572858

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 133
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
27%
36
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
44
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
9
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
30%
40
Інший варіант
3%
4
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 17:31

  ЛАД написав:
  Sommer написав:
  sequence написав:В войну с Рейхом США вступили, когда все было ясно - войска СССР стояли практически на довоенных позициях.


Очередное время открытий. Оказывается в 41-м году войска СССР стояли практически на довоенных позициях. :mrgreen:

Нет, все-таки потребление рашкинской пропаганды очень заметно.

Если Вы не поняли, речь об открытии второго фронта.


Что там вверху написано? Где в предложении "В войну с Рейхом США вступили" упоминание о втором фронте?

  ЛАД написав:А в 39-м, когда Англия и Франция вроде как объявили войну, где чьи войска стояли и что делали?


Войска СССР стояли в Польше, братались с гитлеровскими. Торжественно, с парадом, получали от них Брест с Брестской крепостью.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 17:34

  Тракторист написав:
  ruvex написав:
  freeze написав:Харьковский мэр Геннадий Кернес заявил, что будет действовать в рамках закона и поставит на голосование городского совета вопрос о том, чтобы проспекту Григоренко вернули прежнее название в честь маршала Жукова. Об этом он сообщил в эфире канала ZIK в пятницу, 10 апреля.

Во избежание любых кривотолков и политических спекуляций улицы и прочие объекты не стоит называть в честь знаменитых людей. :D

особенно в честь польских террористов? :mrgreen:

Никаких.
Молодежная, пенсионная, тихая, пьяная, морская... :mrgreen:
Black Jack - White Business
ruvex
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  #<1 ... 2855285628572858
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