Во избежание любых кривотолков и политических спекуляций улицы и прочие объекты не стоит называть в честь знаменитых людей.
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 10 тра, 2019 16:54
Во избежание любых кривотолков и политических спекуляций улицы и прочие объекты не стоит называть в честь знаменитых людей.
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 10 тра, 2019 17:02
Расскажите и Вы, при случае, солдатам росс. армии, воевавшим в Чечне.
Хотите сказать, что у нас не насаждается ПЦУ как "единственно правильная"?
Ещё раз, Ваша аргументация похожа на укр. Вики, на кот. давал ссылку andrijk777, где в предшественники нацизма записали и Бунд.
И попробуйте приложить Ваши критерии к любой империи, начиная с Римской, и вплоть до великобританской или даже к политике США. По Вашим критериям они все нацистские. Тем самым Вы защищаете нацизм. Возможно, даже не желая того.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: П'ят 10 тра, 2019 17:07
Если Вы не поняли, речь об открытии второго фронта. Когда это было, посмотрите сами, если не знаете.
А в 39-м, когда Англия и Франция вроде как объявили войну, где чьи войска стояли и что делали?
А вообще на Ваши пустопорожние посты отвечать нет смысла - в них нечего обсуждать. А если написать прямо, то Ирочка удалит.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: П'ят 10 тра, 2019 17:19
"Нарицательным" воно(фашизм) стало тільки для країн колишнього СССР, тому що асоціюється тільки з фашистами(німцями і Гітлером). По факту це абсолютно не так.
Фашизм 100% підходить сьогоднішній Росії.
Але це дуже широке поняття - тому воно і є "розмитим".
По нацизму - у ваших лінках зразу йдуть посилання на Німеччину і НСДАП.
Додано: П'ят 10 тра, 2019 17:31
Что там вверху написано? Где в предложении "В войну с Рейхом США вступили" упоминание о втором фронте?
Войска СССР стояли в Польше, братались с гитлеровскими. Торжественно, с парадом, получали от них Брест с Брестской крепостью.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: П'ят 10 тра, 2019 17:34
Никаких.
Молодежная, пенсионная, тихая, пьяная, морская...
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 10 тра, 2019 17:44
Re: Політичні дискусії
Я как то несколько месяцев назад доказывал исчезнувшему с ветки Кингконгу, что это классно жить на улице Ясной, Уютной, Отрадной, на что он мне с криком доказывал, что классно жить на вновь назначенной улице Ежи если не ошибаюсь Гогенцоллера, или как то похоже неудобоваримо для произношения, поскольку усопший был другом Украины.
Причем сам КК не живет на этой улице, а киевлян с этой улицы никто не спрашивал рады ли они этому названию.
Додано: П'ят 10 тра, 2019 17:47
1. Не притворяйтесь глупее, чем Вы есть.
2. Я вообще-то писал о войсках Англии и Франции и их действиях. Или об этом Вы не осведомлены?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: П'ят 10 тра, 2019 17:54
Re: Політичні дискусії
Конечно нет. Даже близко ничего подобного. Нет у УПЦ тезисов о своей исключительности, в отличие от РПЦ, анафеме она никого не предавала, в школах уроки православия не пихают, а патриархи не пользуются привилегиями уровня высших чиновников.
А вы и попробуйте. Особенно к современным США. И тоталитаризм и мракобесие и захват чужих территорий и наслаждение и пропаганду агрессивной идеологии. А то вижу вы намекаете о расизме в США прошлого века.
Давно ли США пихали тезисы о врагах США, которые сдохнут, ядерном пепле и прочих милых вещах. Может, нападали на соседей? Захватывали и присоединяли чужие территории?
А империи нет смысла сюда приплетать по той причине, что они относились к другим временам и другим ценностям, вы бы ещё рабовладельцев приплели к тезису о негуманности.
И я приводил ссылки, не на Вики, там есть сравнение рф с нацистской Германией по пунктам.
Додано: П'ят 10 тра, 2019 18:04
США даже оттяпывали навсегда у соседей огромные куски земли, правда давненько.
Да и сейчас воюют в Сирии и Афганистане, до этого в Ираке, до этого высадкой десантов свергали правительства в Панаме и Гренаде и еще организовывали перевороты во многих других странах.
До этого десятилетие утюжили бомбами Вьетнам и заливали страну химикатами.
До этого ...
А тут вы нам такую идиллию рисуете )))
Кстати тут все пеняют на 1939-1940 год, когда СССР и Германия по пакту Молотова-Риббентропа поделили территории, прирастив кстати немало для будущей Украины.
Никто не вспоминает как светоч демократии - Британия, тоже на пару с СССР, ничуть не сомневаясь оккупировали в 1941 году Иран, поделив его пополам, когда только тамошние муллы только задумались, не присоединиться ли им к Оси.
Востаннє редагувалось freeze в П'ят 10 тра, 2019 18:17, всього редагувалось 1 раз.
|