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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 28552856285728582859> Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.5 5 133 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 27% 36 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 33% 44 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 7% 9 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 30% 40 Інший варіант 3% 4 Всього голосів : 133 Додано: П'ят 10 тра, 2019 16:54 freeze написав: Харьковский мэр Геннадий Кернес заявил, что будет действовать в рамках закона и поставит на голосование городского совета вопрос о том, чтобы проспекту Григоренко вернули прежнее название в честь маршала Жукова. Об этом он сообщил в эфире канала ZIK в пятницу, 10 апреля. Харьковский мэр Геннадий Кернес заявил, что будет действовать в рамках закона и поставит на голосование городского совета вопрос о том, чтобы проспекту Григоренко вернули прежнее название в честь маршала Жукова. Об этом он сообщил в эфире канала ZIK в пятницу, 10 апреля.

Во избежание любых кривотолков и политических спекуляций улицы и прочие объекты не стоит называть в честь знаменитых людей. Во избежание любых кривотолков и политических спекуляций улицы и прочие объекты не стоит называть в честь знаменитых людей. Black Jack - White Business ruvex

Повідомлень: 8050 З нами з: 03.11.08 Подякував: 664 раз. Подякували: 1701 раз. Профіль 1 5 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 тра, 2019 17:02 Faceless написав: sequence написав: Faceless написав: ..

Основные признаки нацизма:.. ..Основные признаки нацизма:.. я конечно дико извиняюсь, но более половины пунктов можно и к нам применить. Вполне можно сравнивать подавление мятежа в Чечне с подавлением мятежа на Донбассе, по церкви - один в один и т.д.

я конечно дико извиняюсь, но более половины пунктов можно и к нам применить. Вполне можно сравнивать подавление мятежа в Чечне с подавлением мятежа на Донбассе, по церкви - один в один и т.д.

Почти ничего нельзя к нам применить, не выдумывайте

Какой еще по церкви "один в один"? Что за чушь?

Про "подавление мятежа на Донбассе" АТОшникам расскажите при случае Почти ничего нельзя к нам применить, не выдумывайтеКакой еще по церкви "один в один"? Что за чушь?Про "подавление мятежа на Донбассе" АТОшникам расскажите при случае

Расскажите и Вы, при случае, солдатам росс. армии, воевавшим в Чечне.

Хотите сказать, что у нас не насаждается ПЦУ как "единственно правильная"?

Ещё раз, Ваша аргументация похожа на укр. Вики, на кот. давал ссылку andrijk777, где в предшественники нацизма записали и Бунд.

И попробуйте приложить Ваши критерии к любой империи, начиная с Римской, и вплоть до великобританской или даже к политике США. По Вашим критериям они все нацистские. Тем самым Вы защищаете нацизм . Возможно, даже не желая того. Расскажите и Вы, при случае, солдатам росс. армии, воевавшим в Чечне.Хотите сказать, что у нас не насаждается ПЦУ как "единственно правильная"?Ещё раз, Ваша аргументация похожа на укр. Вики, на кот. давал ссылку, где в предшественники нацизма записали и Бунд.И попробуйте приложить Ваши критерии кимперии, начиная с Римской, и вплоть до великобританской или даже к политике США. По Вашим критериям онинацистские. Тем самым Вы. Возможно, даже не желая того.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13051 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4208 раз. Подякували: 3852 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 тра, 2019 17:07 Sommer написав: sequence написав: В войну с Рейхом США вступили, когда все было ясно - войска СССР стояли практически на довоенных позициях.

В войну с Рейхом США вступили, когда все было ясно - войска СССР стояли практически на довоенных позициях.



Очередное время открытий. Оказывается в 41-м году войска СССР стояли практически на довоенных позициях.



Нет, все-таки потребление рашкинской пропаганды очень заметно. Очередное время открытий. Оказывается в 41-м году войска СССР стояли практически на довоенных позициях.Нет, все-таки потребление рашкинской пропаганды очень заметно.

Если Вы не поняли, речь об открытии второго фронта. Когда это было, посмотрите сами, если не знаете.

А в 39-м, когда Англия и Франция вроде как объявили войну, где чьи войска стояли и что делали?

А вообще на Ваши пустопорожние посты отвечать нет смысла - в них нечего обсуждать. А если написать прямо, то Ирочка удалит. Если Вы не поняли, речь об открытии второго фронта. Когда это было, посмотрите сами, если не знаете.А в 39-м, когда Англия и Франция вроде как объявили войну, где чьи войска стояли и что делали?А вообще на Ваши пустопорожние посты отвечать нет смысла - в них нечего обсуждать. А если написать прямо, то Ирочка удалит.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13051 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4208 раз. Подякували: 3852 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 тра, 2019 17:19 ЛАД написав: Нарицательным стал, скорее, "фашизм". Стараниями многих "идеологов" это понятие, действительно, сильно размыто.

О нацизме из того, что сходу подсказал гугл, могу предложить, например, http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Natsyzm (украинояз.) и совсем простенькую заметку https://thequestion.ru/questions/6785/v-chyom-otlichie-fashizma-ot-nacizma . Нарицательным стал, скорее, "фашизм". Стараниями многих "идеологов" это понятие, действительно, сильно размыто.О нацизме из того, что сходу подсказал гугл, могу предложить, например,(украинояз.) и совсем простенькую заметку

"Нарицательным" воно(фашизм) стало тільки для країн колишнього СССР, тому що асоціюється тільки з фашистами(німцями і Гітлером). По факту це абсолютно не так.

Фашизм 100% підходить сьогоднішній Росії.

Але це дуже широке поняття - тому воно і є "розмитим".

По нацизму - у ваших лінках зразу йдуть посилання на Німеччину і НСДАП. "Нарицательным" воно(фашизм) стало тільки для країн колишнього СССР, тому що асоціюється тільки з фашистами(німцями і Гітлером). По факту це абсолютно не так.Фашизм 100% підходить сьогоднішній Росії.Але це дуже широке поняття - тому воно і є "розмитим".По нацизму - у ваших лінках зразу йдуть посилання на Німеччину і НСДАП. andrijk777

Повідомлень: 1360 З нами з: 11.11.14 Подякував: 155 раз. Подякували: 217 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 тра, 2019 17:31 ЛАД написав: Sommer написав: sequence написав: В войну с Рейхом США вступили, когда все было ясно - войска СССР стояли практически на довоенных позициях.

, когда все было ясно - войска СССР стояли практически на довоенных позициях.



Очередное время открытий. Оказывается в 41-м году войска СССР стояли практически на довоенных позициях.



Нет, все-таки потребление рашкинской пропаганды очень заметно. Очередное время открытий. Оказывается в 41-м году войска СССР стояли практически на довоенных позициях.Нет, все-таки потребление рашкинской пропаганды очень заметно.

Если Вы не поняли, речь об открытии второго фронта.

Если Вы не поняли, речь об открытии второго фронта.



Что там вверху написано? Где в предложении "В войну с Рейхом США вступили" упоминание о втором фронте?



ЛАД написав: А в 39-м, когда Англия и Франция вроде как объявили войну, где чьи войска стояли и что делали?

А в 39-м, когда Англия и Франция вроде как объявили войну, где чьи войска стояли и что делали?



Войска СССР стояли в Польше, братались с гитлеровскими. Торжественно, с парадом, получали от них Брест с Брестской крепостью. Что там вверху написано? Где в предложении "В войну с Рейхом США вступили" упоминание о втором фронте?Войска СССР стояли в Польше, братались с гитлеровскими. Торжественно, с парадом, получали от них Брест с Брестской крепостью. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 3949 З нами з: 07.04.17 Подякував: 408 раз. Подякували: 526 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 тра, 2019 17:34 Тракторист написав: ruvex написав: freeze написав: Харьковский мэр Геннадий Кернес заявил, что будет действовать в рамках закона и поставит на голосование городского совета вопрос о том, чтобы проспекту Григоренко вернули прежнее название в честь маршала Жукова. Об этом он сообщил в эфире канала ZIK в пятницу, 10 апреля. Харьковский мэр Геннадий Кернес заявил, что будет действовать в рамках закона и поставит на голосование городского совета вопрос о том, чтобы проспекту Григоренко вернули прежнее название в честь маршала Жукова. Об этом он сообщил в эфире канала ZIK в пятницу, 10 апреля.

Во избежание любых кривотолков и политических спекуляций улицы и прочие объекты не стоит называть в честь знаменитых людей. Во избежание любых кривотолков и политических спекуляций улицы и прочие объекты не стоит называть в честь знаменитых людей.

особенно в честь польских террористов? особенно в честь польских террористов?

Никаких.

Молодежная, пенсионная, тихая, пьяная, морская... Никаких.Молодежная, пенсионная, тихая, пьяная, морская... Black Jack - White Business ruvex

Повідомлень: 8050 З нами з: 03.11.08 Подякував: 664 раз. Подякували: 1701 раз. Профіль 1 5 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 тра, 2019 17:44 Re: Політичні дискусії ruvex написав: Никаких.

Молодежная, пенсионная, тихая, пьяная, морская... Никаких.Молодежная, пенсионная, тихая, пьяная, морская...



Я как то несколько месяцев назад доказывал исчезнувшему с ветки Кингконгу, что это классно жить на улице Ясной, Уютной, Отрадной, на что он мне с криком доказывал, что классно жить на вновь назначенной улице Ежи если не ошибаюсь Гогенцоллера, или как то похоже неудобоваримо для произношения, поскольку усопший был другом Украины.

Причем сам КК не живет на этой улице, а киевлян с этой улицы никто не спрашивал рады ли они этому названию. Я как то несколько месяцев назад доказывал исчезнувшему с ветки Кингконгу, что это классно жить на улице Ясной, Уютной, Отрадной, на что он мне с криком доказывал, что классно жить на вновь назначенной улице Ежи если не ошибаюсь Гогенцоллера, или как то похоже неудобоваримо для произношения, поскольку усопший был другом Украины.Причем сам КК не живет на этой улице, а киевлян с этой улицы никто не спрашивал рады ли они этому названию. freeze 4 Повідомлень: 11406 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3558 раз. Подякували: 5173 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 тра, 2019 17:47 Sommer написав: ЛАД написав: Sommer написав: --------------------------

sequence

В войну с Рейхом США вступили, когда все было ясно - войска СССР стояли практически на довоенных позициях.

----------------

Очередное время открытий. Оказывается в 41-м году войска СССР стояли практически на довоенных позициях.



Нет, все-таки потребление рашкинской пропаганды очень заметно. --------------------------, когда все было ясно - войска СССР стояли практически на довоенных позициях.----------------Очередное время открытий. Оказывается в 41-м году войска СССР стояли практически на довоенных позициях.Нет, все-таки потребление рашкинской пропаганды очень заметно.

Если Вы не поняли, речь об открытии второго фронта.

Если Вы не поняли, речь об открытии второго фронта.



Что там вверху написано? Где в предложении "В войну с Рейхом США вступили" упоминание о втором фронте?



ЛАД написав: А в 39-м, когда Англия и Франция вроде как объявили войну, где чьи войска стояли и что делали?

А в 39-м, когда Англия и Франция вроде как объявили войну, где чьи войска стояли и что делали?



Войска СССР стояли в Польше, братались с гитлеровскими. Торжественно, с парадом, получали от них Брест с Брестской крепостью. Что там вверху написано? Где в предложении "В войну с Рейхом США вступили" упоминание о втором фронте?Войска СССР стояли в Польше, братались с гитлеровскими. Торжественно, с парадом, получали от них Брест с Брестской крепостью.

1. Не притворяйтесь глупее, чем Вы есть.

2. Я вообще-то писал о войсках Англии и Франции и их действиях. Или об этом Вы не осведомлены? 1. Не притворяйтесь глупее, чем Вы есть.2. Я вообще-то писал о войсках Англии и Франции и их действиях. Или об этом Вы не осведомлены?

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13051 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4208 раз. Подякували: 3852 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 тра, 2019 17:54 Re: Політичні дискусії ЛАД написав: Хотите сказать, что у нас не насаждается ПЦУ как "единственно правильная"?

Конечно нет. Даже близко ничего подобного. Нет у УПЦ тезисов о своей исключительности, в отличие от РПЦ, анафеме она никого не предавала, в школах уроки православия не пихают, а патриархи не пользуются привилегиями уровня высших чиновников.

ЛАД написав: Ещё раз, Ваша аргументация похожа на укр. Вики, на кот. давал ссылку andrijk777, где в предшественники нацизма записали и Бунд.

И попробуйте приложить Ваши критерии к любой империи, начиная с Римской, и вплоть до великобританской или даже к политике США. По Вашим критериям они все нацистские. Тем самым Вы защищаете нацизм . Возможно, даже не желая того.

А вы и попробуйте. Особенно к современным США. И тоталитаризм и мракобесие и захват чужих территорий и наслаждение и пропаганду агрессивной идеологии. А то вижу вы намекаете о расизме в США прошлого века.

Давно ли США пихали тезисы о врагах США, которые сдохнут, ядерном пепле и прочих милых вещах. Может, нападали на соседей? Захватывали и присоединяли чужие территории?

А империи нет смысла сюда приплетать по той причине, что они относились к другим временам и другим ценностям, вы бы ещё рабовладельцев приплели к тезису о негуманности.

И я приводил ссылки, не на Вики, там есть сравнение рф с нацистской Германией по пунктам. Конечно нет. Даже близко ничего подобного. Нет у УПЦ тезисов о своей исключительности, в отличие от РПЦ, анафеме она никого не предавала, в школах уроки православия не пихают, а патриархи не пользуются привилегиями уровня высших чиновников.А вы и попробуйте. Особенно к современным США. И тоталитаризм и мракобесие и захват чужих территорий и наслаждение и пропаганду агрессивной идеологии. А то вижу вы намекаете о расизме в США прошлого века.Давно ли США пихали тезисы о врагах США, которые сдохнут, ядерном пепле и прочих милых вещах. Может, нападали на соседей? Захватывали и присоединяли чужие территории?А империи нет смысла сюда приплетать по той причине, что они относились к другим временам и другим ценностям, вы бы ещё рабовладельцев приплели к тезису о негуманности.И я приводил ссылки, не на Вики, там есть сравнение рф с нацистской Германией по пунктам. Faceless

Модератор Повідомлень: 24677 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1120 раз. Подякували: 5813 раз. Профіль 7 1 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 тра, 2019 18:04 Faceless написав: Может, нападали на соседей? Может, нападали на соседей?



США даже оттяпывали навсегда у соседей огромные куски земли, правда давненько.

Да и сейчас воюют в Сирии и Афганистане, до этого в Ираке, до этого высадкой десантов свергали правительства в Панаме и Гренаде и еще организовывали перевороты во многих других странах.

До этого десятилетие утюжили бомбами Вьетнам и заливали страну химикатами.

До этого ...



А тут вы нам такую идиллию рисуете )))





Кстати тут все пеняют на 1939-1940 год, когда СССР и Германия по пакту Молотова-Риббентропа поделили территории, прирастив кстати немало для будущей Украины.



Никто не вспоминает как светоч демократии - Британия, тоже на пару с СССР, ничуть не сомневаясь оккупировали в 1941 году Иран, поделив его пополам, когда только тамошние муллы только задумались, не присоединиться ли им к Оси. США даже оттяпывали навсегда у соседей огромные куски земли, правда давненько.Да и сейчас воюют в Сирии и Афганистане, до этого в Ираке, до этого высадкой десантов свергали правительства в Панаме и Гренаде и еще организовывали перевороты во многих других странах.До этого десятилетие утюжили бомбами Вьетнам и заливали страну химикатами.До этого ...А тут вы нам такую идиллию рисуете )))Кстати тут все пеняют на 1939-1940 год, когда СССР и Германия по пакту Молотова-Риббентропа поделили территории, прирастив кстати немало для будущей Украины.Никто не вспоминает как светоч демократии - Британия, тоже на пару с СССР, ничуть не сомневаясь оккупировали в 1941 году Иран, поделив его пополам, когда только тамошние муллы только задумались, не присоединиться ли им к Оси. Востаннє редагувалось freeze в П'ят 10 тра, 2019 18:17, всього редагувалось 1 раз. freeze 4 Повідомлень: 11406 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3558 раз. Подякували: 5173 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 28552856285728582859> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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