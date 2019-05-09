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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 10 тра, 2019 18:15
ЛАД написав: Sommer написав:
Войска СССР стояли в Польше, братались с гитлеровскими. Торжественно, с парадом, получали от них Брест с Брестской крепостью.
1. Не притворяйтесь глупее, чем Вы есть.
2. Я вообще-то писал о войсках Англии и Франции и их действиях. Или об этом Вы не осведомлены?
Войска Англии и Франции сражались с гитлеровскими войсками, что не так? Или должны были по примеру советских вместе Польшу захватывать?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 18:21
freeze написав:
США даже оттяпывали навсегда у соседей огромные куски земли, правда давненько.
Да и сейчас воюют в Сирии и Афганистане, до этого в Ираке, до этого высадкой десантов свергали правительства в Панаме и Гренаде и еще организовывали перевороты во многих других странах.
До этого десятилетие утюжили бомбами Вьетнам и заливали страну химикатами.
До этого ...
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 18:24
freeze написав: Faceless написав:
Может, нападали на соседей?
США даже оттяпывали навсегда у соседей огромные куски земли, правда давненько.
Да и сейчас воюют в Сирии и Афганистане, до этого в Ираке, до этого высадкой десантов свергали правительства в Панаме и Гренаде и еще организовывали перевороты во многих других странах.
До этого десятилетие утюжили бомбами Вьетнам и заливали страну химикатами.
До этого ...
А действия рашки и СССР не хочешь посчитать? Или стыдно станет?
freeze написав:
Кстати тут все пеняют на 1939-1940 год, когда СССР и Германия по пакту Молотова-Риббентропа поделили территории, прирастив кстати немало для будущей Украины.
Никто не вспоминает как светоч демократии - Британия, тоже на пару с СССР, ничуть не сомневаясь оккупировали в 1941 году Иран, поделив его пополам, когда только тамошние муллы только задумались, не присоединиться ли им к Оси.
Ну надо же, Британия присоединила к себе часть Ирана... Не, на самом деле не присоединила.
А вот совок в 1945-м попытался. Но не вышло. По слухам, усатому пригрозили ядреной бомбой и он свалил из Ирана вместе с ихтамнетами.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 18:33
Faceless написав:
ЛАД написав:Хотите сказать, что у нас не насаждается ПЦУ как "единственно правильная"?
Конечно нет. Даже близко ничего подобного. Нет у УПЦ тезисов о своей исключительности, в отличие от РПЦ, анафеме она никого не предавала, в школах уроки православия не пихают, а патриархи не пользуются привилегиями уровня высших чиновников.
Не всё сразу.
Сколько даже не лет, а месяцев ПЦУ?
А насчёт исключительности Вы явно лукавите. На это пыталась давить ещё УПЦ МП. И Порошенко явно продвигал ПЦУ и пытался задавить УПЦ МП. И лично Вы это вроде одобряли.
Не хочу Вас в этом обвинять, вполне вероятно, Вы правы, но давайте будем честными и не будем лукавить.
ЛАД написав:Ещё раз, Ваша аргументация похожа на укр. Вики, на кот. давал ссылку andrijk777, где в предшественники нацизма записали и Бунд.
И попробуйте приложить Ваши критерии к любой империи, начиная с Римской, и вплоть до великобританской или даже к политике США. По Вашим критериям они все нацистские. Тем самым Вы защищаете нацизм. Возможно, даже не желая того.
А вы и попробуйте. Особенно к современным США. И тоталитаризм и мракобесие и захват чужих территорий и наслаждение и пропаганду агрессивной идеологии. А то вижу вы намекаете о расизме в США прошлого века.
Давно ли США пихали тезисы о врагах США, которые сдохнут, ядерном пепле и прочих милых вещах. Может, нападали на соседей? Захватывали и присоединяли чужие территории?
А империи нет смысла сюда приплетать по той причине, что они относились к другим временам и другим ценностям, вы бы ещё рабовладельцев приплели к тезису о негуманности.
Я вообще-то даже не думал о расизме в США, спасибо, что напомнили. Хотя середина прошлого века это не так далеко. Я вспоминал войну в Корее, Вьетнаме, Ирак, Ливию. Можно вспомнить сегодняшнюю стену с Мексикой. Думаю, если Вы захотите, и сами ещё что припомните. Например, Югославию. Там всё было далеко не однозначно.
И что насчёт британской империи? Тоже были нацисты? Или опять скажете: "Середина прошлого века"?
Империи и рабовладельцев я не приплетаю, но по Вашим критериям они могут быть признаны нацистскими. Я это к тому, что критерии не верны.
И я приводил ссылки, не на Вики, там есть сравнение рф с нацистской Германией по пунктам.
Сравнение по пунктам, как я понял, приведено и у Вас в посте.
Я ответил не по пунктам, но достаточно подробно. Нацизм притянут за уши.
Ненависть к агрессору не должна приводить к необъективности и искажению реальности.
Это допустимо на площади для разжигания массы или перед воинской частью перед тяжёлым боем, атакой.
Но мы не на площади и не на фронте.
Востаннє редагувалось ЛАД
в П'ят 10 тра, 2019 18:59, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 18:36
ЛАД написав: Sommer написав: sequence написав:
В войну с Рейхом США вступили, когда все было ясно - войска СССР стояли практически на довоенных позициях.
Очередное время открытий. Оказывается в 41-м году войска СССР стояли практически на довоенных позициях.
Нет, все-таки потребление рашкинской пропаганды очень заметно.
Если Вы не поняли, речь об открытии второго фронта. Когда это было, посмотрите сами, если не знаете.
А в 39-м, когда Англия и Франция вроде как объявили войну, где чьи войска стояли и что делали?
А вообще на Ваши пустопорожние посты отвечать нет смысла - в них нечего обсуждать. А если написать прямо, то Ирочка удалит.
Невежество ваты не удивляет давно, но что до сих пор совковыми штампами питаться - это за гранью!
Какой именно второй фронт?
С 40 года сначала англы а потом с амерами месились с наци в Сев. Африке.
Притом конкретно оторвав силы Германии от восточного фронта в 41 году, в 42 году гитлер вынужден был бросить туда резервы вместо Сталинграда, а 43 в Италию, где наступали союзники, оттянув силы и резервы с Курской битвы.
Высадка в Нормандии это был просто еще один участок "второго фронта", который начался еще во время, когда СССР с Германией были союзниками и союз вовсю снабжал Германию, воюющую с Англией!
Хорош читать совковые агитки.
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 18:36
Sommer написав: ЛАД написав: Sommer написав:
Войска СССР стояли в Польше, братались с гитлеровскими. Торжественно, с парадом, получали от них Брест с Брестской крепостью.
1. Не притворяйтесь глупее, чем Вы есть.
2. Я вообще-то писал о войсках Англии и Франции и их действиях. Или об этом Вы не осведомлены?
Войска Англии и Франции сражались с гитлеровскими войсками, что не так? Или должны были по примеру советских вместе Польшу захватывать?
Не приведёте пример тяжёлых боёв?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 18:38
ЛАД написав: Faceless написав:
ЛАД написав:Хотите сказать, что у нас не насаждается ПЦУ как "единственно правильная"?
Конечно нет. Даже близко ничего подобного. Нет у УПЦ тезисов о своей исключительности, в отличие от РПЦ, анафеме она никого не предавала, в школах уроки православия не пихают, а патриархи не пользуются привилегиями уровня высших чиновников.
Не всё сразу.
Сколько даже не лет, а месяцев ПЦУ?
А насчёт исключительности Вы явно лукавите. На это пыталась давить ещё УПЦ МП.
(фейспалм)
Да, УПЦ МП как и РПЦ пыталась давить на свою исключительность. Потому что УПЦ МП и была частью РПЦ.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 18:42
komp написав: freeze написав:
США даже оттяпывали навсегда у соседей огромные куски земли, правда давненько.
Да и сейчас воюют в Сирии и Афганистане, до этого в Ираке, до этого высадкой десантов свергали правительства в Панаме и Гренаде и еще организовывали перевороты во многих других странах.
До этого десятилетие утюжили бомбами Вьетнам и заливали страну химикатами.
До этого ...
Ти диви куме, туалетна газета "Правда" воскресла!
А кроме остроумно пукнуть еще что то можешь ?
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 18:44
freeze написав:
До этого десятилетие утюжили бомбами Вьетнам и заливали страну химикатами.
До этого ...
До этого Штаты смогли отстоять Южную Корею, на которую напала Скверная, вооружаемая СССРом, но к сожалению не смогли отстоять Южный Вьетнам, на который напал Северный, вооружаемый опять СССРом.
Правда Вьетнам в итоге совок послал и сейчас Штаты для них первый-второй торговый партнер и вожделенный союзник.
Так пойдёт?
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 18:45
ЛАД написав: Sommer написав:
Войска Англии и Франции сражались с гитлеровскими войсками, что не так? Или должны были по примеру советских вместе Польшу захватывать?
Не приведёте пример тяжёлых боёв?
Наступление в долине реки Рейн, битва за Норвегию, битва за Бельгию.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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