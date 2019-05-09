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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2856285728582859>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 133
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
27%
36
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
44
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
9
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
30%
40
Інший варіант
3%
4
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 18:15

  ЛАД написав:
  Sommer написав:Войска СССР стояли в Польше, братались с гитлеровскими. Торжественно, с парадом, получали от них Брест с Брестской крепостью.

1. Не притворяйтесь глупее, чем Вы есть.
2. Я вообще-то писал о войсках Англии и Франции и их действиях. Или об этом Вы не осведомлены?


Войска Англии и Франции сражались с гитлеровскими войсками, что не так? Или должны были по примеру советских вместе Польшу захватывать?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 18:21

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:США даже оттяпывали навсегда у соседей огромные куски земли, правда давненько.
Да и сейчас воюют в Сирии и Афганистане, до этого в Ираке, до этого высадкой десантов свергали правительства в Панаме и Гренаде и еще организовывали перевороты во многих других странах.
До этого десятилетие утюжили бомбами Вьетнам и заливали страну химикатами.
До этого ...

Ти диви куме, туалетна газета "Правда" воскресла!
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 18:24

  freeze написав:
  Faceless написав:Может, нападали на соседей?


США даже оттяпывали навсегда у соседей огромные куски земли, правда давненько.
Да и сейчас воюют в Сирии и Афганистане, до этого в Ираке, до этого высадкой десантов свергали правительства в Панаме и Гренаде и еще организовывали перевороты во многих других странах.
До этого десятилетие утюжили бомбами Вьетнам и заливали страну химикатами.
До этого ...


А действия рашки и СССР не хочешь посчитать? Или стыдно станет?

  freeze написав:Кстати тут все пеняют на 1939-1940 год, когда СССР и Германия по пакту Молотова-Риббентропа поделили территории, прирастив кстати немало для будущей Украины.

Никто не вспоминает как светоч демократии - Британия, тоже на пару с СССР, ничуть не сомневаясь оккупировали в 1941 году Иран, поделив его пополам, когда только тамошние муллы только задумались, не присоединиться ли им к Оси.


Ну надо же, Британия присоединила к себе часть Ирана... Не, на самом деле не присоединила.

А вот совок в 1945-м попытался. Но не вышло. По слухам, усатому пригрозили ядреной бомбой и он свалил из Ирана вместе с ихтамнетами.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 18:33

  Faceless написав:
ЛАД написав:Хотите сказать, что у нас не насаждается ПЦУ как "единственно правильная"?

Конечно нет. Даже близко ничего подобного. Нет у УПЦ тезисов о своей исключительности, в отличие от РПЦ, анафеме она никого не предавала, в школах уроки православия не пихают, а патриархи не пользуются привилегиями уровня высших чиновников.

Не всё сразу. :)
Сколько даже не лет, а месяцев ПЦУ?
А насчёт исключительности Вы явно лукавите. На это пыталась давить ещё УПЦ МП. И Порошенко явно продвигал ПЦУ и пытался задавить УПЦ МП. И лично Вы это вроде одобряли.
Не хочу Вас в этом обвинять, вполне вероятно, Вы правы, но давайте будем честными и не будем лукавить.

ЛАД написав:Ещё раз, Ваша аргументация похожа на укр. Вики, на кот. давал ссылку andrijk777, где в предшественники нацизма записали и Бунд.
И попробуйте приложить Ваши критерии к любой империи, начиная с Римской, и вплоть до великобританской или даже к политике США. По Вашим критериям они все нацистские. Тем самым Вы защищаете нацизм. Возможно, даже не желая того.

А вы и попробуйте. Особенно к современным США. И тоталитаризм и мракобесие и захват чужих территорий и наслаждение и пропаганду агрессивной идеологии. А то вижу вы намекаете о расизме в США прошлого века.
Давно ли США пихали тезисы о врагах США, которые сдохнут, ядерном пепле и прочих милых вещах. Может, нападали на соседей? Захватывали и присоединяли чужие территории?
А империи нет смысла сюда приплетать по той причине, что они относились к другим временам и другим ценностям, вы бы ещё рабовладельцев приплели к тезису о негуманности.

Я вообще-то даже не думал о расизме в США, спасибо, что напомнили. Хотя середина прошлого века это не так далеко. Я вспоминал войну в Корее, Вьетнаме, Ирак, Ливию. Можно вспомнить сегодняшнюю стену с Мексикой. Думаю, если Вы захотите, и сами ещё что припомните. Например, Югославию. Там всё было далеко не однозначно.

И что насчёт британской империи? Тоже были нацисты? Или опять скажете: "Середина прошлого века"?
Империи и рабовладельцев я не приплетаю, но по Вашим критериям они могут быть признаны нацистскими. Я это к тому, что критерии не верны.

И я приводил ссылки, не на Вики, там есть сравнение рф с нацистской Германией по пунктам.

Сравнение по пунктам, как я понял, приведено и у Вас в посте.
Я ответил не по пунктам, но достаточно подробно. Нацизм притянут за уши.
Ненависть к агрессору не должна приводить к необъективности и искажению реальности.
Это допустимо на площади для разжигания массы или перед воинской частью перед тяжёлым боем, атакой.
Но мы не на площади и не на фронте.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 10 тра, 2019 18:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 18:36

  ЛАД написав:
  Sommer написав:
  sequence написав:В войну с Рейхом США вступили, когда все было ясно - войска СССР стояли практически на довоенных позициях.


Очередное время открытий. Оказывается в 41-м году войска СССР стояли практически на довоенных позициях. :mrgreen:

Нет, все-таки потребление рашкинской пропаганды очень заметно.

Если Вы не поняли, речь об открытии второго фронта. Когда это было, посмотрите сами, если не знаете.
А в 39-м, когда Англия и Франция вроде как объявили войну, где чьи войска стояли и что делали?
А вообще на Ваши пустопорожние посты отвечать нет смысла - в них нечего обсуждать. А если написать прямо, то Ирочка удалит.

Невежество ваты не удивляет давно, но что до сих пор совковыми штампами питаться - это за гранью!
Какой именно второй фронт?
С 40 года сначала англы а потом с амерами месились с наци в Сев. Африке.
Притом конкретно оторвав силы Германии от восточного фронта в 41 году, в 42 году гитлер вынужден был бросить туда резервы вместо Сталинграда, а 43 в Италию, где наступали союзники, оттянув силы и резервы с Курской битвы.
Высадка в Нормандии это был просто еще один участок "второго фронта", который начался еще во время, когда СССР с Германией были союзниками и союз вовсю снабжал Германию, воюющую с Англией!
Хорош читать совковые агитки.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 18:36

  Sommer написав:
  ЛАД написав:
  Sommer написав:Войска СССР стояли в Польше, братались с гитлеровскими. Торжественно, с парадом, получали от них Брест с Брестской крепостью.

1. Не притворяйтесь глупее, чем Вы есть.
2. Я вообще-то писал о войсках Англии и Франции и их действиях. Или об этом Вы не осведомлены?


Войска Англии и Франции сражались с гитлеровскими войсками, что не так? Или должны были по примеру советских вместе Польшу захватывать?

Не приведёте пример тяжёлых боёв?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 18:38

  ЛАД написав:
  Faceless написав:
ЛАД написав:Хотите сказать, что у нас не насаждается ПЦУ как "единственно правильная"?

Конечно нет. Даже близко ничего подобного. Нет у УПЦ тезисов о своей исключительности, в отличие от РПЦ, анафеме она никого не предавала, в школах уроки православия не пихают, а патриархи не пользуются привилегиями уровня высших чиновников.

Не всё сразу. :)
Сколько даже не лет, а месяцев ПЦУ?
А насчёт исключительности Вы явно лукавите. На это пыталась давить ещё УПЦ МП.


(фейспалм)

Да, УПЦ МП как и РПЦ пыталась давить на свою исключительность. Потому что УПЦ МП и была частью РПЦ.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 18:42

Re: Політичні дискусії

komp написав:
  freeze написав:США даже оттяпывали навсегда у соседей огромные куски земли, правда давненько.
Да и сейчас воюют в Сирии и Афганистане, до этого в Ираке, до этого высадкой десантов свергали правительства в Панаме и Гренаде и еще организовывали перевороты во многих других странах.
До этого десятилетие утюжили бомбами Вьетнам и заливали страну химикатами.
До этого ...

Ти диви куме, туалетна газета "Правда" воскресла!


А кроме остроумно пукнуть еще что то можешь ?
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 18:44

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:До этого десятилетие утюжили бомбами Вьетнам и заливали страну химикатами.
До этого ...

До этого Штаты смогли отстоять Южную Корею, на которую напала Скверная, вооружаемая СССРом, но к сожалению не смогли отстоять Южный Вьетнам, на который напал Северный, вооружаемый опять СССРом.
Правда Вьетнам в итоге совок послал и сейчас Штаты для них первый-второй торговый партнер и вожделенный союзник.

Так пойдёт?
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 18:45

  ЛАД написав:
  Sommer написав:Войска Англии и Франции сражались с гитлеровскими войсками, что не так? Или должны были по примеру советских вместе Польшу захватывать?

Не приведёте пример тяжёлых боёв?


Наступление в долине реки Рейн, битва за Норвегию, битва за Бельгию.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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