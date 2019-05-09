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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 2856285728582859 Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.5 5 133 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 27% 36 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 33% 44 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 7% 9 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 30% 40 Інший варіант 3% 4 Всього голосів : 133 Додано: П'ят 10 тра, 2019 18:46 Re: Політичні дискусії Sommer написав: freeze написав: Faceless написав: Может, нападали на соседей? Может, нападали на соседей?



США даже оттяпывали навсегда у соседей огромные куски земли, правда давненько.

Да и сейчас воюют в Сирии и Афганистане, до этого в Ираке, до этого высадкой десантов свергали правительства в Панаме и Гренаде и еще организовывали перевороты во многих других странах.

До этого десятилетие утюжили бомбами Вьетнам и заливали страну химикатами.

До этого ...

США даже оттяпывали навсегда у соседей огромные куски земли, правда давненько.Да и сейчас воюют в Сирии и Афганистане, до этого в Ираке, до этого высадкой десантов свергали правительства в Панаме и Гренаде и еще организовывали перевороты во многих других странах.До этого десятилетие утюжили бомбами Вьетнам и заливали страну химикатами.До этого ...



А действия рашки и СССР не хочешь посчитать? Или стыдно станет?



freeze написав: Кстати тут все пеняют на 1939-1940 год, когда СССР и Германия по пакту Молотова-Риббентропа поделили территории, прирастив кстати немало для будущей Украины.



Никто не вспоминает как светоч демократии - Британия, тоже на пару с СССР, ничуть не сомневаясь оккупировали в 1941 году Иран, поделив его пополам, когда только тамошние муллы только задумались, не присоединиться ли им к Оси. Кстати тут все пеняют на 1939-1940 год, когда СССР и Германия по пакту Молотова-Риббентропа поделили территории, прирастив кстати немало для будущей Украины.Никто не вспоминает как светоч демократии - Британия, тоже на пару с СССР, ничуть не сомневаясь оккупировали в 1941 году Иран, поделив его пополам, когда только тамошние муллы только задумались, не присоединиться ли им к Оси.



Ну надо же, Британия присоединила к себе часть Ирана... Не, на самом деле не присоединила.



А вот совок в 1945-м попытался. Но не вышло. По слухам, усатому пригрозили ядреной бомбой и он свалил из Ирана вместе с ихтамнетами. А действия рашки и СССР не хочешь посчитать? Или стыдно станет?Ну надо же, Британия присоединила к себе часть Ирана... Не, на самом деле не присоединила.А вот совок в 1945-м попытался. Но не вышло. По слухам, усатому пригрозили ядреной бомбой и он свалил из Ирана вместе с ихтамнетами.



Еще один пукальщик, где я писал, что СССР и Британия присоединили Иран, они его просто оккупировали, предварительно договорившись.



Учи историю, я помню твои выкрутасы, что в Германии евреев не преследовали в 30-х годах. Еще один пукальщик, где я писал, что СССР и Британия присоединили Иран, они его просто оккупировали, предварительно договорившись.Учи историю, я помню твои выкрутасы, что в Германии евреев не преследовали в 30-х годах. freeze 4 Повідомлень: 11406 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3558 раз. Подякували: 5173 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 тра, 2019 18:51 Re: Політичні дискусії komp написав: freeze написав: До этого десятилетие утюжили бомбами Вьетнам и заливали страну химикатами.

До этого ... До этого десятилетие утюжили бомбами Вьетнам и заливали страну химикатами.До этого ...

До этого Штаты смогли отстоять Южную Корею, на которую напала Скверная, вооружаемая СССРом, но к сожалению не смогли отстоять Южный Вьетнам, на который напал Северный, вооружаемый опять СССРом.

Правда Вьетнам в итоге совок послал и сейчас Штаты для них первый-второй торговый партнер и вожделенный союзник.



Так пойдёт? До этого Штаты смогли отстоять Южную Корею, на которую напала Скверная, вооружаемая СССРом, но к сожалению не смогли отстоять Южный Вьетнам, на который напал Северный, вооружаемый опять СССРом.Правда Вьетнам в итоге совок послал и сейчас Штаты для них первый-второй торговый партнер и вожделенный союзник.Так пойдёт?



Не надо мне тут стариковские свои политинформации мне писать.

Факты есть, а почему химикатами поливали политруки всегда могут обосновать. Не надо мне тут стариковские свои политинформации мне писать.Факты есть, а почему химикатами поливали политруки всегда могут обосновать. freeze 4 Повідомлень: 11406 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3558 раз. Подякували: 5173 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 тра, 2019 18:51 komp написав: ЛАД написав: Sommer написав: -----------------

sequence

В войну с Рейхом США вступили, когда все было ясно - войска СССР стояли практически на довоенных позициях.

------------------

Очередное время открытий. Оказывается в 41-м году войска СССР стояли практически на довоенных позициях.



Нет, все-таки потребление рашкинской пропаганды очень заметно. -----------------В войну с Рейхом США вступили, когда все было ясно - войска СССР стояли практически на довоенных позициях.------------------Очередное время открытий. Оказывается в 41-м году войска СССР стояли практически на довоенных позициях.Нет, все-таки потребление рашкинской пропаганды очень заметно.

Если Вы не поняли, речь об открытии второго фронта. Когда это было, посмотрите сами, если не знаете.

А в 39-м, когда Англия и Франция вроде как объявили войну, где чьи войска стояли и что делали?

А вообще на Ваши пустопорожние посты отвечать нет смысла - в них нечего обсуждать. А если написать прямо, то Ирочка удалит. Если Вы не поняли, речь об открытии второго фронта. Когда это было, посмотрите сами, если не знаете.А в 39-м, когда Англия и Франция вроде как объявили войну, где чьи войска стояли и что делали?А вообще на Ваши пустопорожние посты отвечать нет смысла - в них нечего обсуждать. А если написать прямо, то Ирочка удалит.

Невежество ваты не удивляет давно, но что до сих пор совковыми штампами питаться - это за гранью!

Какой именно второй фронт?

С 40 года сначала англы а потом с амерами месились с наци в Сев. Африке.

Притом конкретно оторвав силы Германии от восточного фронта в 41 году, в 42 году гитлер вынужден был бросить туда резервы вместо Сталинграда, а 43 в Италию, где наступали союзники, оттянув силы и резервы с Курской битвы.

Высадка в Нормандии это был просто еще один участок "второго фронта", который начался еще во время, когда СССР с Германией были союзниками и союз вовсю снабжал Германию, воюющую с Англией!

Хорош читать совковые агитки. Невежество ваты не удивляет давно, но что до сих пор совковыми штампами питаться - это за гранью!Какой именно второй фронт?С 40 года сначала англы а потом с амерами месились с наци в Сев. Африке.Притом конкретно оторвав силы Германии от восточного фронта в 41 году, в 42 году гитлер вынужден был бросить туда резервы вместо Сталинграда, а 43 в Италию, где наступали союзники, оттянув силы и резервы с Курской битвы.Высадка в Нормандии это был просто еще один участок "второго фронта", который начался еще во время, когда СССР с Германией были союзниками и союз вовсю снабжал Германию, воюющую с Англией!Хорош читать совковые агитки.

Хорош читать англо-американские отговорки периода войны. Это за гранью!

В Сев. Африке был, конечно, жуткий замес. Прямо Курская дуга!

Сколько сил оторвал Гитлер на Сев. Африку в 41-42 году или в Италию в 43? Поищите.

Почитайте переписку Рузвельта-Черчилля-Сталина военного времени. Она у нас была издана.

Да, стремление исказить и извратить историю, к сожалению, присуще не только Вятровичу. Хорош читать англо-американские отговорки периода войны. Это за гранью!В Сев. Африке был, конечно, жуткий замес. Прямо Курская дуга!Сколько сил оторвал Гитлер на Сев. Африку в 41-42 году или в Италию в 43? Поищите.Почитайте переписку Рузвельта-Черчилля-Сталина военного времени. Она у нас была издана.Да, стремление исказить и извратить историю, к сожалению, присуще не только Вятровичу.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13051 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4208 раз. Подякували: 3852 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 тра, 2019 18:55 freeze написав: Sommer написав: freeze написав: Кстати тут все пеняют на 1939-1940 год, когда СССР и Германия по пакту Молотова-Риббентропа поделили территории, прирастив кстати немало для будущей Украины.



Никто не вспоминает как светоч демократии - Британия, тоже на пару с СССР, ничуть не сомневаясь оккупировали в 1941 году Иран, поделив его пополам, когда только тамошние муллы только задумались, не присоединиться ли им к Оси. Кстати тут все пеняют на 1939-1940 год, когда СССР и Германия по пакту Молотова-Риббентропа поделили территории, прирастив кстати немало для будущей Украины.Никто не вспоминает как светоч демократии - Британия, тоже на пару с СССР, ничуть не сомневаясь оккупировали в 1941 году Иран, поделив его пополам, когда только тамошние муллы только задумались, не присоединиться ли им к Оси.



Ну надо же, Британия присоединила к себе часть Ирана... Не, на самом деле не присоединила.



А вот совок в 1945-м попытался. Но не вышло. По слухам, усатому пригрозили ядреной бомбой и он свалил из Ирана вместе с ихтамнетами. Ну надо же, Британия присоединила к себе часть Ирана... Не, на самом деле не присоединила.А вот совок в 1945-м попытался. Но не вышло. По слухам, усатому пригрозили ядреной бомбой и он свалил из Ирана вместе с ихтамнетами.



Еще один пукальщик, где я писал, что СССР и Британия присоединили Иран, они его просто оккупировали, предварительно договорившись.

Еще один пукальщик, где я писал, что СССР и Британия присоединили Иран, они его просто оккупировали, предварительно договорившись.



А зачем тогда ты сравнивал эту оккупацию с пактом Молотова-Риббентропа?



И, напоминаю, Британия свалила из Ирана самостоятельно. СССР свалил только после пинка (зачеркнуто) внушительного напоминания. А зачем тогда ты сравнивал эту оккупацию с пактом Молотова-Риббентропа?И, напоминаю, Британия свалила из Ирана самостоятельно. СССР свалил только после пинка (зачеркнуто) внушительного напоминания. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 3949 З нами з: 07.04.17 Подякував: 408 раз. Подякували: 526 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 тра, 2019 19:01 ЛАД написав: Хорош читать англо-американские отговорки периода войны. Это за гранью!

В Сев. Африке был, конечно, жуткий замес. Прямо Курская дуга!

Хорош читать англо-американские отговорки периода войны. Это за гранью!В Сев. Африке был, конечно, жуткий замес. Прямо Курская дуга!



Около тысячи танков, приблизительно половина того, что было возле Курска.



Или ты предпочел бы, чтобы эти танки были на восточном фронте? Около тысячи танков, приблизительно половина того, что было возле Курска.Или ты предпочел бы, чтобы эти танки были на восточном фронте? Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 3949 З нами з: 07.04.17 Подякував: 408 раз. Подякували: 526 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 тра, 2019 19:05 Sommer написав: ЛАД написав: Faceless написав: -----------------

ЛАД

Хотите сказать, что у нас не насаждается ПЦУ как "единственно правильная"?

---------------------

Конечно нет. Даже близко ничего подобного. Нет у УПЦ тезисов о своей исключительности, в отличие от РПЦ, анафеме она никого не предавала, в школах уроки православия не пихают, а патриархи не пользуются привилегиями уровня высших чиновников. -----------------Хотите сказать, что у нас не насаждается ПЦУ как "единственно правильная"?---------------------Конечно нет. Даже близко ничего подобного. Нет у УПЦ тезисов о своей исключительности, в отличие от РПЦ, анафеме она никого не предавала, в школах уроки православия не пихают, а патриархи не пользуются привилегиями уровня высших чиновников.

Не всё сразу.

Сколько даже не лет, а месяцев ПЦУ?

А насчёт исключительности Вы явно лукавите. На это пыталась давить ещё УПЦ МП. Не всё сразу.Сколько даже не лет, а месяцев ПЦУ?А насчёт исключительности Вы явно лукавите. На это пыталась давить ещё УПЦ МП.



(фейспалм)



Да, УПЦ МП как и РПЦ пыталась давить на свою исключительность. Потому что УПЦ МП и была частью РПЦ. (фейспалм)Да, УПЦ МП как и РПЦ пыталась давить на свою исключительность. Потому что УПЦ МП и была частью РПЦ.

Простите, опечатка. Имелась ввиду УПЦ КП и Вы это прекрасно поняли. Простите, опечатка. Имелась ввиду УПЦ КП и Вы это прекрасно поняли.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13051 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4208 раз. Подякували: 3852 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 тра, 2019 19:08 Sommer написав: ЛАД написав: Хорош читать англо-американские отговорки периода войны. Это за гранью!

В Сев. Африке был, конечно, жуткий замес. Прямо Курская дуга!

Хорош читать англо-американские отговорки периода войны. Это за гранью!В Сев. Африке был, конечно, жуткий замес. Прямо Курская дуга!



Около тысячи танков, приблизительно половина того, что было возле Курска.



Или ты предпочел бы, чтобы эти танки были на восточном фронте? Около тысячи танков, приблизительно половина того, что было возле Курска.Или ты предпочел бы, чтобы эти танки были на восточном фронте?

Я уже писал - свиней с Вами не пас. И на брудершафт пить с Вами не собираюсь. Я уже писал - свиней сне пас. И на брудершафт пить с Вами не собираюсь.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13051 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4208 раз. Подякували: 3852 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 тра, 2019 19:10 Re: Політичні дискусії Sommer написав: freeze написав: Sommer написав:

А зачем тогда ты сравнивал эту оккупацию с пактом Молотова-Риббентропа?



Ну да, то фантазии бьют через край, то нет ни одной ассоциации.



Один пишет давай оккупируем независимую страну, другой отвечает, что мысль отличная. Ну да, то фантазии бьют через край, то нет ни одной ассоциации.Один пишет давай оккупируем независимую страну, другой отвечает, что мысль отличная. freeze 4 Повідомлень: 11406 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3558 раз. Подякували: 5173 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2856285728582859 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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