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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 10 тра, 2019 18:46
Sommer написав: freeze написав: Faceless написав:
Может, нападали на соседей?
США даже оттяпывали навсегда у соседей огромные куски земли, правда давненько.
Да и сейчас воюют в Сирии и Афганистане, до этого в Ираке, до этого высадкой десантов свергали правительства в Панаме и Гренаде и еще организовывали перевороты во многих других странах.
До этого десятилетие утюжили бомбами Вьетнам и заливали страну химикатами.
До этого ...
А действия рашки и СССР не хочешь посчитать? Или стыдно станет?
freeze написав:
Кстати тут все пеняют на 1939-1940 год, когда СССР и Германия по пакту Молотова-Риббентропа поделили территории, прирастив кстати немало для будущей Украины.
Никто не вспоминает как светоч демократии - Британия, тоже на пару с СССР, ничуть не сомневаясь оккупировали в 1941 году Иран, поделив его пополам, когда только тамошние муллы только задумались, не присоединиться ли им к Оси.
Ну надо же, Британия присоединила к себе часть Ирана... Не, на самом деле не присоединила.
А вот совок в 1945-м попытался. Но не вышло. По слухам, усатому пригрозили ядреной бомбой и он свалил из Ирана вместе с ихтамнетами.
Еще один пукальщик, где я писал, что СССР и Британия присоединили Иран, они его просто оккупировали, предварительно договорившись.
Учи историю, я помню твои выкрутасы, что в Германии евреев не преследовали в 30-х годах.
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 18:51
komp написав: freeze написав:
До этого десятилетие утюжили бомбами Вьетнам и заливали страну химикатами.
До этого ...
До этого Штаты смогли отстоять Южную Корею, на которую напала Скверная, вооружаемая СССРом, но к сожалению не смогли отстоять Южный Вьетнам, на который напал Северный, вооружаемый опять СССРом.
Правда Вьетнам в итоге совок послал и сейчас Штаты для них первый-второй торговый партнер и вожделенный союзник.
Так пойдёт?
Не надо мне тут стариковские свои политинформации мне писать.
Факты есть, а почему химикатами поливали политруки всегда могут обосновать.
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 18:51
komp написав: ЛАД написав: Sommer написав:
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В войну с Рейхом США вступили, когда все было ясно - войска СССР стояли практически на довоенных позициях.
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Очередное время открытий. Оказывается в 41-м году войска СССР стояли практически на довоенных позициях.
Нет, все-таки потребление рашкинской пропаганды очень заметно.
Если Вы не поняли, речь об открытии второго фронта. Когда это было, посмотрите сами, если не знаете.
А в 39-м, когда Англия и Франция вроде как объявили войну, где чьи войска стояли и что делали?
А вообще на Ваши пустопорожние посты отвечать нет смысла - в них нечего обсуждать. А если написать прямо, то Ирочка удалит.
Невежество ваты не удивляет давно, но что до сих пор совковыми штампами питаться - это за гранью!
Какой именно второй фронт?
С 40 года сначала англы а потом с амерами месились с наци в Сев. Африке.
Притом конкретно оторвав силы Германии от восточного фронта в 41 году, в 42 году гитлер вынужден был бросить туда резервы вместо Сталинграда, а 43 в Италию, где наступали союзники, оттянув силы и резервы с Курской битвы.
Высадка в Нормандии это был просто еще один участок "второго фронта", который начался еще во время, когда СССР с Германией были союзниками и союз вовсю снабжал Германию, воюющую с Англией!
Хорош читать совковые агитки.
Хорош читать англо-американские отговорки периода войны. Это за гранью!
В Сев. Африке был, конечно, жуткий замес. Прямо Курская дуга!
Сколько сил оторвал Гитлер на Сев. Африку в 41-42 году или в Италию в 43? Поищите.
Почитайте переписку Рузвельта-Черчилля-Сталина военного времени. Она у нас была издана.
Да, стремление исказить и извратить историю, к сожалению, присуще не только Вятровичу.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 18:55
freeze написав: Sommer написав: freeze написав:
Кстати тут все пеняют на 1939-1940 год, когда СССР и Германия по пакту Молотова-Риббентропа поделили территории, прирастив кстати немало для будущей Украины.
Никто не вспоминает как светоч демократии - Британия, тоже на пару с СССР, ничуть не сомневаясь оккупировали в 1941 году Иран, поделив его пополам, когда только тамошние муллы только задумались, не присоединиться ли им к Оси.
Ну надо же, Британия присоединила к себе часть Ирана... Не, на самом деле не присоединила.
А вот совок в 1945-м попытался. Но не вышло. По слухам, усатому пригрозили ядреной бомбой и он свалил из Ирана вместе с ихтамнетами.
Еще один пукальщик, где я писал, что СССР и Британия присоединили Иран, они его просто оккупировали, предварительно договорившись.
А зачем тогда ты сравнивал эту оккупацию с пактом Молотова-Риббентропа?
И, напоминаю, Британия свалила из Ирана самостоятельно. СССР свалил только после пинка (зачеркнуто) внушительного напоминания.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 19:01
ЛАД написав:
Хорош читать англо-американские отговорки периода войны. Это за гранью!
В Сев. Африке был, конечно, жуткий замес. Прямо Курская дуга!
Около тысячи танков, приблизительно половина того, что было возле Курска.
Или ты предпочел бы, чтобы эти танки были на восточном фронте?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 19:05
Sommer написав: ЛАД написав: Faceless написав:
-----------------ЛАД
Хотите сказать, что у нас не насаждается ПЦУ как "единственно правильная"?
---------------------
Конечно нет. Даже близко ничего подобного. Нет у УПЦ тезисов о своей исключительности, в отличие от РПЦ, анафеме она никого не предавала, в школах уроки православия не пихают, а патриархи не пользуются привилегиями уровня высших чиновников.
Не всё сразу.
Сколько даже не лет, а месяцев ПЦУ?
А насчёт исключительности Вы явно лукавите. На это пыталась давить ещё УПЦ МП.
(фейспалм)
Да, УПЦ МП как и РПЦ пыталась давить на свою исключительность. Потому что УПЦ МП и была частью РПЦ.
Простите, опечатка. Имелась ввиду УПЦ КП и Вы это прекрасно поняли.
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 19:08
Sommer написав: ЛАД написав:
Хорош читать англо-американские отговорки периода войны. Это за гранью!
В Сев. Африке был, конечно, жуткий замес. Прямо Курская дуга!
Около тысячи танков, приблизительно половина того, что было возле Курска.
Или ты предпочел бы, чтобы эти танки были на восточном фронте?
Я уже писал - свиней с Вами
не пас. И на брудершафт пить с Вами не собираюсь.
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 19:10
Sommer написав: freeze написав:
Sommer написав:
А зачем тогда ты сравнивал эту оккупацию с пактом Молотова-Риббентропа?
Ну да, то фантазии бьют через край, то нет ни одной ассоциации.
Один пишет давай оккупируем независимую страну, другой отвечает, что мысль отличная.
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