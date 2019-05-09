Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Наконец то что ожидали от Зеленского, насовал полную гортань Порошенко.
Я обращаюсь к украинскому парламенту, уважаемые депутаты надеюсь, что за три недели, пока вы отдыхали, вы не забыли слова депутатской присяги - исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников. Пока что вы действуйте исключительно в своих интересах, боитесь роспуска Рады и затягиваете назначение даты инаугурации. И пока вы трясетесь за свои мандаты, бывший президент Порошенко совершает необратимое. Он делает активные перестановки в высшем командовании армии. Пытается пропихнуть своего главу Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, назначает судей верховного суда, среди которых юристы Roshen, судьи Майдана и родственники господина Кивалова. Раздает звания генералов более 20 лицам, среди которых ответственный за безопасность арсеналов и складов, при котором произошли взрывы в Балаклее, Ичне, Калиновке и Сватово. Дает звание Героя Украины председателю Службы безопасности Украины господину Грицаку.
Но я понимаю, что бесполезно говорить человеку, который говорит: я готов подставить плечо, а сам держит две дули в карманах. Это напоминает мне туриста в египетском отеле – завтра домой, чемоданы упакованы, номер уже прибрали, и нормально воспитанный человек ждет трансфера в аэропорт, но не Порошенко. Он никак не остановится. Тянет полотенца, тапочки и берет все подряд со шведского стола. Я вас очень прошу – сдайте ключ, рассчитайтесь за мини бар и вперед, вам еще таможню и паспортный контроль проходить.
Поэтому я обращаюсь к Верховной Раде Украины, на ближайшем заседании вы должны назначить дату инаугурации на 19 мая. Этого требую не я, этого требует народ Украины в интересах которого вы присягали действовать. Страна нуждается в нормальной работе всех институций, народ не должен ждать пока кто-то наназначается перед долгим отпуском. Думайте не про депутатские ксивы, думайте про Украину, 19 мая, голосуйте"
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 10 тра, 2019 20:19, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
я конечно дико извиняюсь, но более половины пунктов можно и к нам применить. Вполне можно сравнивать подавление мятежа в Чечне с подавлением мятежа на Донбассе, по церкви - один в один и т.д. Есть и отличия, они сформированы исторически/геополитически. Да, я согласен у русских была идея ренессанса СССР в другом образе, но при чем тут нацизм? Тогда он и у нас присутствует?
Фашизм и нацизм это идеи, а вернее системы ценностей.
Кратко их можно описать так. Фашизм - это система ценностей, когда государство важнее всего. А нацизм - это когда раса важнее всего.
Скажем прямо эти две системы явно ущербные и направлены исключительно для манипуляции сознанием граждан с целью пропаганды кровопролитной войны.