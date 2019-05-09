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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2858285928602861>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 133
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
27%
36
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
44
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
9
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
30%
40
Інший варіант
3%
4
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 19:28

Отойдем от истории.

Наконец то что ожидали от Зеленского, насовал полную гортань Порошенко.

Я обращаюсь к украинскому парламенту, уважаемые депутаты надеюсь, что за три недели, пока вы отдыхали, вы не забыли слова депутатской присяги - исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников. Пока что вы действуйте исключительно в своих интересах, боитесь роспуска Рады и затягиваете назначение даты инаугурации. И пока вы трясетесь за свои мандаты, бывший президент Порошенко совершает необратимое. Он делает активные перестановки в высшем командовании армии. Пытается пропихнуть своего главу Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, назначает судей верховного суда, среди которых юристы Roshen, судьи Майдана и родственники господина Кивалова. Раздает звания генералов более 20 лицам, среди которых ответственный за безопасность арсеналов и складов, при котором произошли взрывы в Балаклее, Ичне, Калиновке и Сватово. Дает звание Героя Украины председателю Службы безопасности Украины господину Грицаку.

Но я понимаю, что бесполезно говорить человеку, который говорит: я готов подставить плечо, а сам держит две дули в карманах. Это напоминает мне туриста в египетском отеле – завтра домой, чемоданы упакованы, номер уже прибрали, и нормально воспитанный человек ждет трансфера в аэропорт, но не Порошенко. Он никак не остановится. Тянет полотенца, тапочки и берет все подряд со шведского стола. Я вас очень прошу – сдайте ключ, рассчитайтесь за мини бар и вперед, вам еще таможню и паспортный контроль проходить.

Поэтому я обращаюсь к Верховной Раде Украины, на ближайшем заседании вы должны назначить дату инаугурации на 19 мая. Этого требую не я, этого требует народ Украины в интересах которого вы присягали действовать. Страна нуждается в нормальной работе всех институций, народ не должен ждать пока кто-то наназначается перед долгим отпуском. Думайте не про депутатские ксивы, думайте про Украину, 19 мая, голосуйте"

https://www.youtube.com/watch?time_cont ... u7Nau3nnb0
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 19:31

freeze +
Лучше не читать, а посмотреть и послушать.
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Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 19:33

  ЛАД написав:freeze +
Лучше не читать, а посмотреть и послушать.
Хорошо, что Вы дали ссылку.


Расслабились, забыли, что клоун жестокий, красиво напомнил, что Порошенко еще паспортный контроль и таможню не прошел.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 19:34

  freeze написав:Отойдем от истории.

Наконец то что ожидали от Зеленского, насовал полную гортань Порошенко.

Думайте не про депутатские ксивы, думайте про Украину, 19 мая, голосуйте"

https://www.youtube.com/watch?time_cont ... u7Nau3nnb0

+++
Порошенко в очередной раз подтвердил, что ему индифферентно все, кроме собственных интересов. Ссаные тряпки по делу.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 19:58

  freeze написав:Ну да, то фантазии бьют через край, то нет ни одной ассоциации.

Один пишет давай оккупируем независимую страну, другой отвечает, что мысль отличная.


Если ты хочешь сравнивать оккупацию Ирана, то сравнивай с Австрией.

Из послевоенных "приобретений" территории остались только у Совка, ни Англия, ни США не "приросли" территориями.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 20:09

трошки про жити по львiвськи та полiцiю

Стаття 130 (АЕС) пробила дно, або як до пяного за кермом з пробитим колесом та пошкодженими бампером та крилом, який заїхав на McDrive екіпаж поліції # 1 проігнорував ситуацію, а екіпаж #2 не зміг притягти до відповідальності.
Закони написані фест.
https://www.facebook.com/groups/varta1.official/permalink/2369806969970070/

https://ebanoe.it/2019/05/07/jesus-accident/
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 10 тра, 2019 20:19, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 20:16

  Sommer написав:Из послевоенных "приобретений" территории остались только у Совка, ни Англия, ни США не "приросли" территориями.


Да, патриоты в трауре, проклятый СССР прирос, теперь придётся отдать Польше, Венгрии, Словакии, Румынии, Молдове треть территории Украины.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 20:27

  freeze написав:
  Sommer написав:Из послевоенных "приобретений" территории остались только у Совка, ни Англия, ни США не "приросли" территориями.


Да, патриоты в трауре, проклятый СССР прирос, теперь придётся отдать Польше, Венгрии, Словакии, Румынии, Молдове треть территории Украины.


Отдавай. Напиши диджиталу в фейсбуке, пусть начинает подготовку.

Хотя стоп, какие территории, он даже свою инаугурацию не в силах организовать. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 20:30

  Sommer написав:Отдавай. Напиши диджиталу в фейсбуке, пусть начинает подготовку.

Хотя стоп, какие территории, он даже свою инаугурацию не в силах организовать.


Так "патриоты" здесь хают пакт Молотова, если хаете, то территории будете отдавать, если так пакт не нравится ?
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 20:30

  sequence написав:
  Faceless написав:..
Основные признаки нацизма:..
я конечно дико извиняюсь, но более половины пунктов можно и к нам применить. Вполне можно сравнивать подавление мятежа в Чечне с подавлением мятежа на Донбассе, по церкви - один в один и т.д.
Есть и отличия, они сформированы исторически/геополитически.
Да, я согласен у русских была идея ренессанса СССР в другом образе, но при чем тут нацизм? Тогда он и у нас присутствует?

Фашизм и нацизм это идеи, а вернее системы ценностей.

Кратко их можно описать так. Фашизм - это система ценностей, когда государство важнее всего. А нацизм - это когда раса важнее всего.

Скажем прямо эти две системы явно ущербные и направлены исключительно для манипуляции сознанием граждан с целью пропаганды кровопролитной войны.
buratinyo
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