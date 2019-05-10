Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Наконец то что ожидали от Зеленского Я обращаюсь к украинскому парламенту, уважаемые депутаты надеюсь, что за три недели, пока вы отдыхали, вы не забыли слова депутатской присяги - исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников. Пока что вы действуйте исключительно в своих интересах, боитесь роспуска Рады и затягиваете назначение даты инаугурации. И пока вы трясетесь за свои мандаты, бывший президент Порошенко совершает необратимое. Он делает активные перестановки в высшем командовании армии. Пытается пропихнуть своего главу Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, назначает судей верховного суда, среди которых юристы Roshen, судьи Майдана и родственники господина Кивалова. Раздает звания генералов более 20 лицам, среди которых ответственный за безопасность арсеналов и складов, при котором произошли взрывы в Балаклее, Ичне, Калиновке и Сватово. Дает звание Героя Украины председателю Службы безопасности Украины господину Грицаку.
Но я понимаю, что бесполезно говорить человеку, который говорит: я готов подставить плечо, а сам держит две дули в карманах. Это напоминает мне туриста в египетском отеле – завтра домой, чемоданы упакованы, номер уже прибрали, и нормально воспитанный человек ждет трансфера в аэропорт, но не Порошенко. Он никак не остановится. Тянет полотенца, тапочки и берет все подряд со шведского стола. Я вас очень прошу – сдайте ключ, рассчитайтесь за мини бар и вперед, вам еще таможню и паспортный контроль проходить.
Поэтому я обращаюсь к Верховной Раде Украины, на ближайшем заседании вы должны назначить дату инаугурации на 19 мая. Этого требую не я, этого требует народ Украины в интересах которого вы присягали действовать. Страна нуждается в нормальной работе всех институций, народ не должен ждать пока кто-то наназначается перед долгим отпуском. Думайте не про депутатские ксивы, думайте про Украину, 19 мая, голосуйте"
freeze написав:Так "патриоты" здесь хают пакт Молотова, если хаете, то территории будете отдавать, если так пакт не нравится ?
Ты в международном праве полный ноль. Натюрлих одесская вата. Пакт Молотова-Риббентропа официально называется Пактом о ненападении. Он стал ничтожным сразу после нападения Германии на СССР. Уже в ходе войны эти же территории были закреплены за СССР и УССР по итогам Ялтинской конференции. В 1975 году это было подтверждено Хельсинскими соглашениями. Так что целую в жёпу своего Молотова, совдепию и руссишешвайнию сам. Мы свое получили не от них, а по международным ялтинским договоренностям и хельсинским соглашениям.
freeze написав: Так "патриоты" здесь хают пакт Молотова, если хаете, то территории будете отдавать, если так пакт не нравится ?
Не, ты стрелки не переводи. Ты захотел отдавать - ты и отдавай. Я конечно понимаю, что у тебя за совок душа болит, но вызвался груздем - полезай в кузов.
Зачем постоянно врешь? Такая паталогия ? Где я хотел отдавать территории? Это ты злобой исходишь на плохой пакт, благодаря которому Украина приросла на треть, а отдавать эти территории назад не хочешь. Характерное двуличие ботов.
freeze написав:Так "патриоты" здесь хают пакт Молотова, если хаете, то территории будете отдавать, если так пакт не нравится ?
Ты в международном праве полный ноль. Натюрлих одесская вата. Пакт Молотова-Риббентропа официально называется Пактом о ненападении. Он стал ничтожным сразу после нападения Германии на СССР. Уже в ходе войны эти же территории были закреплены за СССР и УССР по итогам Ялтинской конференции. В 1975 году это было подтверждено Хельсинскими соглашениями. Так что целую в жёпу своего Молотова, совдепию и руссишешвайнию сам. Мы свое получили не от них, а по международным ялтинским договоренностям и хельсинским соглашениям.
ЛАД написав:Не всё сразу. Сколько даже не лет, а месяцев ПЦУ? А насчёт исключительности Вы явно лукавите. На это пыталась давить ещё УПЦ МП. И Порошенко явно продвигал ПЦУ и пытался задавить УПЦ МП. И лично Вы это вроде одобряли. Не хочу Вас в этом обвинять, вполне вероятно, Вы правы, но давайте будем честными и не будем лукавить.
"Давила" УПЦ МП, как часть РПЦ, но только в плане якобы "единственно каноничной". Того же маразма, как с РПЦ в РФ, у нас не было и нет, даже близко. Всех этих "кафедр православия", запретов массовых акций по жалобами церковников, массы уголовных дел "за оскорбление чувств верующих", "уроков православия" в школах, церковников с кортежа и, для которых перекрывают дороги и прочего бреда. Как и объявления других епархий еретиками, как поступала и РПЦ и её агент в Украине УПЦ МП, вплоть до отказа в оказании таинств крещеным в другой церкви.
ЛАД написав:Я вообще-то даже не думал о расизме в США, спасибо, что напомнили. Хотя середина прошлого века это не так далеко. Я вспоминал войну в Корее, Вьетнаме, Ирак, Ливию. Можно вспомнить сегодняшнюю стену с Мексикой. Думаю, если Вы захотите, и сами ещё что припомните. Например, Югославию. Там всё было далеко не однозначно.
Войны войнами. Вы уже определитесь, вы их к чему хотите приписать? К тоталитаризму? Ксенофобии? Милитаризму? Зомбированию населения? Гос контролю государства над экономикой? Вы сами прекрасно понимаете, что ничего подобного вы не можете на них налепить. Но все вполне подходит под описание РФ.
ЛАД написав:И что насчёт британской империи? Тоже были нацисты? Или опять скажете: "Середина прошлого века"? Империи и рабовладельцев я не приплетаю, но по Вашим критериям они могут быть признаны нацистскими. Я это к тому, что критерии не верны.
Совершенно нет. Период империй, рабовладельчества, как и более ранние времена - совсем другая эпоха с иными ценностями и принципами. Тотальный контроль религии над всеми сферами жизни, непрерывный войны на национальной, расовой, почве, геноцид и жестокость - то, что сегодня немыслимо - в те времена было обыденным. Найти признали нацизма в те времена несложно, но в этом нет смысла. Не потому, что критерии не верны. Критерии относятся к конкретной эпохе. В данном случае речь о периоде со второй половины 20 века. И из крупных и влиятельных государств эту заразу подхватила именно то, что так люьит кичиться тем, что якобы нацизм победила. Потому я и заявляю, что РФ является угрозой и врагом для всего цивилизованного человечества, пока она существует как государство.
ЛАД написав:Сравнение по пунктам, как я понял, приведено и у Вас в посте. Я ответил не по пунктам, но достаточно подробно. Нацизм притянут за уши. Ненависть к агрессору не должна приводить к необъективности и искажению реальности. Это допустимо на площади для разжигания массы или перед воинской частью перед тяжёлым боем, атакой. Но мы не на площади и не на фронте.
Не увидел достаточно подробного опровержения, но вижу с вашей стороны фактически роль адвоката РФ, нацистского и террористического государства. Понимаю, вы оправдываете это тем, что якобы критерии нацизма куда более узкие, но по моему вы просто зашорены и не видите расвета эволюционировавшей человеконенавистнической идеологии в соседнем государстве, решившем взять худшее из совка и нацистской Германии