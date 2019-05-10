Додано: П'ят 10 тра, 2019 21:41

ЛАД написав: Не всё сразу.

Сколько даже не лет, а месяцев ПЦУ?

А насчёт исключительности Вы явно лукавите. На это пыталась давить ещё УПЦ МП. И Порошенко явно продвигал ПЦУ и пытался задавить УПЦ МП. И лично Вы это вроде одобряли.

Не хочу Вас в этом обвинять, вполне вероятно, Вы правы, но давайте будем честными и не будем лукавить. Не всё сразу.Сколько даже не лет, а месяцев ПЦУ?А насчёт исключительности Вы явно лукавите. На это пыталась давить ещё УПЦ МП. И Порошенко явно продвигал ПЦУ и пытался задавить УПЦ МП. И лично Вы это вроде одобряли.Не хочу Вас в этом обвинять, вполне вероятно, Вы правы, но давайте будем честными и не будем лукавить.

ЛАД написав: Я вообще-то даже не думал о расизме в США, спасибо, что напомнили. Хотя середина прошлого века это не так далеко. Я вспоминал войну в Корее, Вьетнаме, Ирак, Ливию. Можно вспомнить сегодняшнюю стену с Мексикой. Думаю, если Вы захотите, и сами ещё что припомните. Например, Югославию. Там всё было далеко не однозначно.



ЛАД написав: И что насчёт британской империи? Тоже были нацисты? Или опять скажете: "Середина прошлого века"?

Империи и рабовладельцев я не приплетаю, но по Вашим критериям они могут быть признаны нацистскими. Я это к тому, что критерии не верны.



ЛАД написав: Сравнение по пунктам, как я понял, приведено и у Вас в посте.

Я ответил не по пунктам, но достаточно подробно. Нацизм притянут за уши.

Ненависть к агрессору не должна приводить к необъективности и искажению реальности.

Это допустимо на площади для разжигания массы или перед воинской частью перед тяжёлым боем, атакой.

Но мы не на площади и не на фронте.

"Давила" УПЦ МП, как часть РПЦ, но только в плане якобы "единственно каноничной". Того же маразма, как с РПЦ в РФ, у нас не было и нет, даже близко. Всех этих "кафедр православия", запретов массовых акций по жалобами церковников, массы уголовных дел "за оскорбление чувств верующих", "уроков православия" в школах, церковников с кортежа и, для которых перекрывают дороги и прочего бреда. Как и объявления других епархий еретиками, как поступала и РПЦ и её агент в Украине УПЦ МП, вплоть до отказа в оказании таинств крещеным в другой церкви.Войны войнами. Вы уже определитесь, вы их к чему хотите приписать? К тоталитаризму? Ксенофобии? Милитаризму? Зомбированию населения? Гос контролю государства над экономикой?Вы сами прекрасно понимаете, что ничего подобного вы не можете на них налепить. Но все вполне подходит под описание РФ.Совершенно нет. Период империй, рабовладельчества, как и более ранние времена - совсем другая эпоха с иными ценностями и принципами. Тотальный контроль религии над всеми сферами жизни, непрерывный войны на национальной, расовой, почве, геноцид и жестокость - то, что сегодня немыслимо - в те времена было обыденным. Найти признали нацизма в те времена несложно, но в этом нет смысла. Не потому, что критерии не верны. Критерии относятся к конкретной эпохе. В данном случае речь о периоде со второй половины 20 века. И из крупных и влиятельных государств эту заразу подхватила именно то, что так люьит кичиться тем, что якобы нацизм победила.Потому я и заявляю, что РФ является угрозой и врагом для всего цивилизованного человечества, пока она существует как государство.Не увидел достаточно подробного опровержения, но вижу с вашей стороны фактически роль адвоката РФ, нацистского и террористического государства. Понимаю, вы оправдываете это тем, что якобы критерии нацизма куда более узкие, но по моему вы просто зашорены и не видите расвета эволюционировавшей человеконенавистнической идеологии в соседнем государстве, решившем взять худшее из совка и нацистской Германии