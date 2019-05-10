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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 133
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
27%
36
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
44
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
9
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
30%
40
Інший варіант
3%
4
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 19:28

Отойдем от истории.

Наконец то что ожидали от Зеленского
Я обращаюсь к украинскому парламенту, уважаемые депутаты надеюсь, что за три недели, пока вы отдыхали, вы не забыли слова депутатской присяги - исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников. Пока что вы действуйте исключительно в своих интересах, боитесь роспуска Рады и затягиваете назначение даты инаугурации. И пока вы трясетесь за свои мандаты, бывший президент Порошенко совершает необратимое. Он делает активные перестановки в высшем командовании армии. Пытается пропихнуть своего главу Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, назначает судей верховного суда, среди которых юристы Roshen, судьи Майдана и родственники господина Кивалова. Раздает звания генералов более 20 лицам, среди которых ответственный за безопасность арсеналов и складов, при котором произошли взрывы в Балаклее, Ичне, Калиновке и Сватово. Дает звание Героя Украины председателю Службы безопасности Украины господину Грицаку.

Но я понимаю, что бесполезно говорить человеку, который говорит: я готов подставить плечо, а сам держит две дули в карманах. Это напоминает мне туриста в египетском отеле – завтра домой, чемоданы упакованы, номер уже прибрали, и нормально воспитанный человек ждет трансфера в аэропорт, но не Порошенко. Он никак не остановится. Тянет полотенца, тапочки и берет все подряд со шведского стола. Я вас очень прошу – сдайте ключ, рассчитайтесь за мини бар и вперед, вам еще таможню и паспортный контроль проходить.

Поэтому я обращаюсь к Верховной Раде Украины, на ближайшем заседании вы должны назначить дату инаугурации на 19 мая. Этого требую не я, этого требует народ Украины в интересах которого вы присягали действовать. Страна нуждается в нормальной работе всех институций, народ не должен ждать пока кто-то наназначается перед долгим отпуском. Думайте не про депутатские ксивы, думайте про Украину, 19 мая, голосуйте"

https://www.youtube.com/watch?time_cont ... u7Nau3nnb0
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 19:31

freeze +
Лучше не читать, а посмотреть и послушать.
Хорошо, что Вы дали ссылку.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 19:34

  freeze написав:Отойдем от истории.

Наконец то что ожидали от Зеленского

Думайте не про депутатские ксивы, думайте про Украину, 19 мая, голосуйте"

https://www.youtube.com/watch?time_cont ... u7Nau3nnb0

+++
Порошенко в очередной раз подтвердил, что ему индифферентно все, кроме собственных интересов. Ссаные тряпки по делу.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 19:58

  freeze написав:Ну да, то фантазии бьют через край, то нет ни одной ассоциации.

Один пишет давай оккупируем независимую страну, другой отвечает, что мысль отличная.


Если ты хочешь сравнивать оккупацию Ирана, то сравнивай с Австрией.

Из послевоенных "приобретений" территории остались только у Совка, ни Англия, ни США не "приросли" территориями.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 20:58

  freeze написав:
  Sommer написав:Отдавай. Напиши диджиталу в фейсбуке, пусть начинает подготовку.

Хотя стоп, какие территории, он даже свою инаугурацию не в силах организовать.


Так "патриоты" здесь хают пакт Молотова, если хаете, то территории будете отдавать, если так пакт не нравится ?


Не, ты стрелки не переводи. Ты захотел отдавать - ты и отдавай.
Я конечно понимаю, что у тебя за совок душа болит, но вызвался груздем - полезай в кузов.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 21:26

  freeze написав:Так "патриоты" здесь хают пакт Молотова, если хаете, то территории будете отдавать, если так пакт не нравится ?


Ты в международном праве полный ноль. Натюрлих одесская вата.
Пакт Молотова-Риббентропа официально называется Пактом о ненападении. Он стал ничтожным сразу после нападения Германии на СССР. Уже в ходе войны эти же территории были закреплены за СССР и УССР по итогам Ялтинской конференции. В 1975 году это было подтверждено Хельсинскими соглашениями.
Так что целую в жёпу своего Молотова, совдепию и руссишешвайнию сам.
Мы свое получили не от них, а по международным ялтинским договоренностям и хельсинским соглашениям.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 21:29

Re: Політичні дискусії

Sommer написав:
  freeze написав:
Так "патриоты" здесь хают пакт Молотова, если хаете, то территории будете отдавать, если так пакт не нравится ?


Не, ты стрелки не переводи. Ты захотел отдавать - ты и отдавай.
Я конечно понимаю, что у тебя за совок душа болит, но вызвался груздем - полезай в кузов.


Зачем постоянно врешь? Такая паталогия ?
Где я хотел отдавать территории?
Это ты злобой исходишь на плохой пакт, благодаря которому Украина приросла на треть, а отдавать эти территории назад не хочешь.
Характерное двуличие ботов.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 21:31

Re: Політичні дискусії

watten ss
https://www.youtube.com/watch?v=TxFC25igK6k
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 21:32

Re: Політичні дискусії

Libo написав:
  freeze написав:Так "патриоты" здесь хают пакт Молотова, если хаете, то территории будете отдавать, если так пакт не нравится ?


Ты в международном праве полный ноль. Натюрлих одесская вата.
Пакт Молотова-Риббентропа официально называется Пактом о ненападении. Он стал ничтожным сразу после нападения Германии на СССР. Уже в ходе войны эти же территории были закреплены за СССР и УССР по итогам Ялтинской конференции. В 1975 году это было подтверждено Хельсинскими соглашениями.
Так что целую в жёпу своего Молотова, совдепию и руссишешвайнию сам.
Мы свое получили не от них, а по международным ялтинским договоренностям и хельсинским соглашениям.


Прапор, не встревай в интеллигентную беседу.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 21:41

Re: Політичні дискусії

ЛАД написав:Не всё сразу. :)
Сколько даже не лет, а месяцев ПЦУ?
А насчёт исключительности Вы явно лукавите. На это пыталась давить ещё УПЦ МП. И Порошенко явно продвигал ПЦУ и пытался задавить УПЦ МП. И лично Вы это вроде одобряли.
Не хочу Вас в этом обвинять, вполне вероятно, Вы правы, но давайте будем честными и не будем лукавить.

"Давила" УПЦ МП, как часть РПЦ, но только в плане якобы "единственно каноничной". Того же маразма, как с РПЦ в РФ, у нас не было и нет, даже близко. Всех этих "кафедр православия", запретов массовых акций по жалобами церковников, массы уголовных дел "за оскорбление чувств верующих", "уроков православия" в школах, церковников с кортежа и, для которых перекрывают дороги и прочего бреда. Как и объявления других епархий еретиками, как поступала и РПЦ и её агент в Украине УПЦ МП, вплоть до отказа в оказании таинств крещеным в другой церкви.

ЛАД написав:Я вообще-то даже не думал о расизме в США, спасибо, что напомнили. Хотя середина прошлого века это не так далеко. Я вспоминал войну в Корее, Вьетнаме, Ирак, Ливию. Можно вспомнить сегодняшнюю стену с Мексикой. Думаю, если Вы захотите, и сами ещё что припомните. Например, Югославию. Там всё было далеко не однозначно.

Войны войнами. Вы уже определитесь, вы их к чему хотите приписать? К тоталитаризму? Ксенофобии? Милитаризму? Зомбированию населения? Гос контролю государства над экономикой?
Вы сами прекрасно понимаете, что ничего подобного вы не можете на них налепить. Но все вполне подходит под описание РФ.
ЛАД написав:И что насчёт британской империи? Тоже были нацисты? Или опять скажете: "Середина прошлого века"?
Империи и рабовладельцев я не приплетаю, но по Вашим критериям они могут быть признаны нацистскими. Я это к тому, что критерии не верны.

Совершенно нет. Период империй, рабовладельчества, как и более ранние времена - совсем другая эпоха с иными ценностями и принципами. Тотальный контроль религии над всеми сферами жизни, непрерывный войны на национальной, расовой, почве, геноцид и жестокость - то, что сегодня немыслимо - в те времена было обыденным. Найти признали нацизма в те времена несложно, но в этом нет смысла. Не потому, что критерии не верны. Критерии относятся к конкретной эпохе. В данном случае речь о периоде со второй половины 20 века. И из крупных и влиятельных государств эту заразу подхватила именно то, что так люьит кичиться тем, что якобы нацизм победила.
Потому я и заявляю, что РФ является угрозой и врагом для всего цивилизованного человечества, пока она существует как государство.
ЛАД написав:Сравнение по пунктам, как я понял, приведено и у Вас в посте.
Я ответил не по пунктам, но достаточно подробно. Нацизм притянут за уши.
Ненависть к агрессору не должна приводить к необъективности и искажению реальности.
Это допустимо на площади для разжигания массы или перед воинской частью перед тяжёлым боем, атакой.
Но мы не на площади и не на фронте.

Не увидел достаточно подробного опровержения, но вижу с вашей стороны фактически роль адвоката РФ, нацистского и террористического государства. Понимаю, вы оправдываете это тем, что якобы критерии нацизма куда более узкие, но по моему вы просто зашорены и не видите расвета эволюционировавшей человеконенавистнической идеологии в соседнем государстве, решившем взять худшее из совка и нацистской Германии
Faceless
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