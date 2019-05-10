|
|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 10 тра, 2019 21:43
Libo написав: freeze написав:
Так "патриоты" здесь хают пакт Молотова, если хаете, то территории будете отдавать, если так пакт не нравится ?
Ты в международном праве полный ноль. Натюрлих одесская вата.
Пакт Молотова-Риббентропа официально называется Пактом о ненападении. Он стал ничтожным сразу после нападения Германии на СССР. Уже в ходе войны эти же территории были закреплены за СССР и УССР по итогам Ялтинской конференции. В 1975 году это было подтверждено Хельсинскими соглашениями.
Так что целую в жёпу своего Молотова, совдепию и руссишешвайнию сам.
Мы свое получили не от них, а по международным ялтинским договоренностям и хельсинским соглашениям.
Все вірно! Ці землі відійшли до СССР(УССР) не по пакту а по підсумках Ялтинської конференції!
Пакт - це просто домовленість по поділу території між двома агресорами - він не має юридичної сили в світовому масштабі.
Востаннє редагувалось andrijk777
в П'ят 10 тра, 2019 22:01, всього редагувалось 1 раз.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 1362
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 155 раз.
- Подякували: 217 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 10 тра, 2019 21:43
sequence написав:
Ваша ненависть к русским не дает вам право разбрасываться эпитетами налево/направо.
Я не понял, а что украинцы должны любить русских?
За то, что они аннексировали украинские территории и пять лет убивают украинцев?!
-
Libo
-
2
-
- Повідомлень: 7071
- З нами з: 14.11.11
- Подякував: 309 раз.
- Подякували: 3600 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 10 тра, 2019 21:50
andrijk777 написав:Все вірно! Ці землі відійшли до СССР(УССР) не по пату а по підсумках Я́лтинської конференції!
Пакт - це просто домовленість по поділу території між двома агресорами - він не має юридичної сили в світовому масштабі.
Да, понятно, пакт плохой, но территории по пакту захвачены правильно и даже захват узаконен какой то конференцией.
Все по закону.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 11416
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 3558 раз.
- Подякували: 5173 раз.
-
- Профіль
-
19
2
3
Додано: П'ят 10 тра, 2019 21:59
freeze написав: Sommer написав: freeze написав:
Так "патриоты" здесь хают пакт Молотова, если хаете, то территории будете отдавать, если так пакт не нравится ?
Не, ты стрелки не переводи. Ты захотел отдавать - ты и отдавай.
Я конечно понимаю, что у тебя за совок душа болит, но вызвался груздем - полезай в кузов.
Зачем постоянно врешь? Такая паталогия ?
Где я хотел отдавать территории?
Это ты злобой исходишь на плохой пакт, благодаря которому Украина приросла на треть, а отдавать эти территории назад не хочешь.
Зачем постоянно врешь? Такая пато
логия ?
Пакт плохой не потому что Украина приросла, а потому что две социалистические державы по итогам него устроили вторую мировую.
В которой Украина потеряла десятки (скорее всего) миллионов.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
-
Sommer
-
-
- Повідомлень: 3952
- З нами з: 07.04.17
- Подякував: 408 раз.
- Подякували: 526 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 10 тра, 2019 22:02
freeze написав:
Да, понятно, пакт плохой, но территории по пакту захвачены правильно и даже захват узаконен какой то конференцией.
Все по закону.
Я же намекнул тебе, что ты полный ноль, а ты продолжаешь тут ватно вонять.
Откуда взялась граница в Пакте? Это Линия Керзона, утвержденная Верховным Советом Антанты еще в 1919 году. А не произведение Молотова-Риббентропа. По этой же Линии Керзона прошла граница и по результатам Ялтинской конференции. Керзона надо благодарить, а не Молотова-Риббентропа, чье произведение утратило свою силу 22 июня, ровно в четырк часа, Киев бомбили, нам объявили, что началася война ...
-
Libo
-
2
-
- Повідомлень: 7071
- З нами з: 14.11.11
- Подякував: 309 раз.
- Подякували: 3600 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 10 тра, 2019 22:05
[quote="Sommer"]
Болтовней не занимайся, тебя спрашивают о другом.
Хорошо, что СССР захватил у Польши Галичину, у Румынии Бессарабию и Буковину и присоединил к Украине-УССР ?
Да, или нет?
Не надо много слов и политинформаций.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 11416
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 3558 раз.
- Подякували: 5173 раз.
-
- Профіль
-
19
2
3
Додано: П'ят 10 тра, 2019 22:06
Libo написав: freeze написав:
Да, понятно, пакт плохой, но территории по пакту захвачены правильно и даже захват узаконен какой то конференцией.
Все по закону.
Я же намекнул тебе, что ты полный ноль, а ты продолжаешь тут ватно вонять.
Откуда взялась граница в Пакте? Это Линия Керзона, утвержденная Верховным Советом Антанты еще в 1919 году. А не произведение Молотова-Риббентропа. По этой же Линии Керзона прошла граница и по результатам Ялтинской конференции. Керзона надо благодарить, а не Молотова-Риббентропа, чье произведение утратило свою силу 22 июня, ровно в четырк часа, Киев бомбили, нам объявили, что началася война ...
Прапор, тебе же сказали, не встревай в беседу культурных людей. Я все равно не читаю, что ты пишешь по пьяни.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 11416
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 3558 раз.
- Подякували: 5173 раз.
-
- Профіль
-
19
2
3
Додано: П'ят 10 тра, 2019 22:07
Sommer написав:
Пакт плохой не потому что Украина приросла, а потому что две социалистические державы по итогам него устроили вторую мировую.
В которой Украина потеряла десятки (скорее всего) миллионов.
Вторая мировая началась с аншлюса, к которому СССР не имел никакого отношения.
А продолжилась Польшей, когда гаранты ее безопасности (Франция и Великобритания) ограничились "глубокой озабоченностью" вместо обещанной военной помощи.
Ничего не напоминает?
Такой себе Будапештский повтор.
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше!
UPD Не попал в Дельте
-
Очкарик
-
-
- Повідомлень: 2768
- З нами з: 06.03.14
- Подякував: 801 раз.
- Подякували: 558 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 10 тра, 2019 22:08
freeze написав:
andrijk777 написав:Все вірно! Ці землі відійшли до СССР(УССР) не по пату а по підсумках Я́лтинської конференції!
Пакт - це просто домовленість по поділу території між двома агресорами - він не має юридичної сили в світовому масштабі.
Да, понятно, пакт плохой, но территории по пакту захвачены правильно и даже захват узаконен какой то конференцией.
Все по закону.
Території захоплені по пакту - втрачені в 1941. Причому ні пакт, ні ця втрата(1941) світом не признані.
Території захоплені(і українцями в тому числі) в 1944 - відійшли до СССР і узаконені Ялтинською конференцією.
Так зрозуміло?
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 1362
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 155 раз.
- Подякували: 217 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 10 тра, 2019 22:11
freeze написав:
Галичину
Подсвети-ка нам историю Галичины...
Ну уж копать, так копать...
Есть одна версия, но она тянет вспомнить Данилу Галицкого, совсем не польского персонажа.
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше!
UPD Не попал в Дельте
-
Очкарик
-
-
- Повідомлень: 2768
- З нами з: 06.03.14
- Подякував: 801 раз.
- Подякували: 558 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|