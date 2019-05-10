RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2859286028612862

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 133
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
27%
36
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
44
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
9
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
30%
40
Інший варіант
3%
4
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 22:12

  budivelnik написав:Підсумовуємо

2 Леди-теди в черговий раз підставили своє плече ворожим висловам зеда, при цьому самі пробують залишатись нейтральними

Підсумовуємо -- вылилось в поток демагогии в виде обобщений и домыслов.

Подставили своё плечо -- это указать на глупость будивельника об обе = одна.
У баррикады, также, как и у медали, две стороны.
И обе стороны -- разные.
Только будивельниковая глупость может *логично*)) выводить (ещё и приплетая украинскоязычность), что обе подразумевались, как одна.

Как можно прикрывать-то такую и прочие глупости?
Правильно -- голосить фантазии-домыслы о врагах, плате, пророссийскости и т.п.
Глупый, зато якобы *свой* :lol
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21750
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1885 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 22:14

  freeze написав:
Sommer написав:
Болтовней не занимайся, тебя спрашивают о другом.

Хорошо, что СССР захватил у Польши Галичину, у Румынии Бессарабию и Буковину и присоединил к Украине-УССР ?

Да, или нет?
Не надо много слов и политинформаций.


Как я сказал, это не СССР и УССР захватили территории Польши, а решение Верховного Совета Антанты в 1919 г. по предложению лорда Керзона. Было принято международное правоустанавливающее решение провести границу между Польшей и Украиной, Беларусью, Литвой по этническому составу населения. Территории с преимущественным населением украинцев, беларусов и литовцев отходили соответственно Украине, Беларуси и Литве.
При чем тут твой сраный Молотов с Риббентропами?! :shock:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 7071
З нами з: 14.11.11
Подякував: 309 раз.
Подякували: 3600 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 22:15

Re: Політичні дискусії

andrijk777 написав:Території захоплені по пакту - втрачені в 1941. Причому ні пакт, ні ця втрата(1941) світом не признані.
Території захоплені(і українцями в тому числі) в 1944 - відійшли до СССР і узаконені Ялтинською конференцією.
Так зрозуміло?


Любой захват любой территории всегда можно как то обосновать.
Сели три больших дяди, попили чаю, почеркали карту государств, и сказали так будет как мы сказали, мы это закон.
Так понятно?
freeze
4
 
Повідомлень: 11416
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3558 раз.
Подякували: 5173 раз.
 
Профіль
19
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 22:17

Re: Політичні дискусії

Libo написав:
  freeze написав:
Как я сказал, это не СССР и УССР захватили территории Польши, а решение Верховного Совета Антанты в 1919 г. по предложению лорда Керзона. Было принято международное правоустанавливающее решение провести границу между Польшей и Украиной, Беларусью, Литвой по этническому составу населения. Территории с преимущественным населением украинцев, беларусов и литовцев отходили соответственно Украине, Беларуси и Литве.
При чем тут твой сраный Молотов с Риббентропами?! :shock:


Отстань, противный.
freeze
4
 
Повідомлень: 11416
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3558 раз.
Подякували: 5173 раз.
 
Профіль
19
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 22:18

  freeze написав:Прапор, тебе же сказали, не встревай в беседу культурных людей. Я все равно не читаю, что ты пишешь по пьяни.


Ты тупик одесский, не позорился бы. Какая же тупая эта Одесса. Город торговцев бычками.
:lol: :lol: :lol:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 7071
З нами з: 14.11.11
Подякував: 309 раз.
Подякували: 3600 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 22:21

... просто молодець!!!

...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6271
З нами з: 19.10.15
Подякував: 436 раз.
Подякували: 427 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 22:23

Re: Політичні дискусії

Libo написав:
  freeze написав:Прапор, тебе же сказали, не встревай в беседу культурных людей. Я все равно не читаю, что ты пишешь по пьяни.


Ты тупик одесский, не позорился бы. Какая же тупая эта Одесса. Город торговцев бычками.


Ну, не рагули как ты )
freeze
4
 
Повідомлень: 11416
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3558 раз.
Подякували: 5173 раз.
 
Профіль
19
2
3
  #<1 ... 2859286028612862
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (6661)
10.05.2019 23:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.