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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 10 тра, 2019 22:12
budivelnik написав:
Підсумовуємо
2 Леди-теди в черговий раз підставили своє плече ворожим висловам зеда, при цьому самі пробують залишатись нейтральними
Підсумовуємо -- вылилось в поток демагогии в виде обобщений и домыслов.
Подставили своё плечо -- это указать на глупость будивельника об обе = одна.
У баррикады, также, как и у медали, две стороны.
И обе стороны -- разные.
Только будивельниковая глупость может *логично*)) выводить (ещё и приплетая украинскоязычность), что обе подразумевались, как одна.
Как можно прикрывать-то такую и прочие глупости?
Правильно -- голосить фантазии-домыслы о врагах, плате, пророссийскости и т.п.
Глупый, зато якобы *свой* :lol
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detroytred
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 22:14
freeze написав:
Sommer написав:
Болтовней не занимайся, тебя спрашивают о другом.
Хорошо, что СССР захватил у Польши Галичину, у Румынии Бессарабию и Буковину и присоединил к Украине-УССР ?
Да, или нет?
Не надо много слов и политинформаций.
Как я сказал, это не СССР и УССР захватили территории Польши, а решение Верховного Совета Антанты в 1919 г. по предложению лорда Керзона. Было принято международное правоустанавливающее решение провести границу между Польшей и Украиной, Беларусью, Литвой по этническому составу населения. Территории с преимущественным населением украинцев, беларусов и литовцев отходили соответственно Украине, Беларуси и Литве.
При чем тут твой сраный Молотов с Риббентропами?!
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Libo
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 22:15
andrijk777 написав:Території захоплені по пакту - втрачені в 1941. Причому ні пакт, ні ця втрата(1941) світом не признані.
Території захоплені(і українцями в тому числі) в 1944 - відійшли до СССР і узаконені Ялтинською конференцією.
Так зрозуміло?
Любой захват любой территории всегда можно как то обосновать.
Сели три больших дяди, попили чаю, почеркали карту государств, и сказали так будет как мы сказали, мы это закон.
Так понятно?
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freeze
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 22:17
Libo написав: freeze написав:
Как я сказал, это не СССР и УССР захватили территории Польши, а решение Верховного Совета Антанты в 1919 г. по предложению лорда Керзона. Было принято международное правоустанавливающее решение провести границу между Польшей и Украиной, Беларусью, Литвой по этническому составу населения. Территории с преимущественным населением украинцев, беларусов и литовцев отходили соответственно Украине, Беларуси и Литве.
При чем тут твой сраный Молотов с Риббентропами?!
Отстань, противный.
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freeze
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 22:21
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 22:23
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freeze
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 22:38
Долярчик написав:
Далее должно быть ещё круче.
Ведь ЗЕ нужны рейтинги на парламентские.
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detroytred
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