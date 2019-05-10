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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 10 тра, 2019 22:12
budivelnik написав:
Підсумовуємо
2 Леди-теди в черговий раз підставили своє плече ворожим висловам зеда, при цьому самі пробують залишатись нейтральними
Підсумовуємо -- вылилось в поток демагогии в виде обобщений и домыслов.
Подставили своё плечо -- это указать на глупость будивельника об обе = одна.
У баррикады, также, как и у медали, две стороны.
И обе стороны -- разные.
Только будивельниковая глупость может *логично*)) выводить (ещё и приплетая украинскоязычность), что обе подразумевались, как одна.
Как можно прикрывать-то такую и прочие глупости?
Правильно -- голосить фантазии-домыслы о врагах, плате, пророссийскости и т.п.
Глупый, зато якобы *свой* :lol
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detroytred
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 22:14
freeze написав:
Sommer написав:
Болтовней не занимайся, тебя спрашивают о другом.
Хорошо, что СССР захватил у Польши Галичину, у Румынии Бессарабию и Буковину и присоединил к Украине-УССР ?
Да, или нет?
Не надо много слов и политинформаций.
Как я сказал, это не СССР и УССР захватили территории Польши, а решение Верховного Совета Антанты в 1919 г. по предложению лорда Керзона. Было принято международное правоустанавливающее решение провести границу между Польшей и Украиной, Беларусью, Литвой по этническому составу населения. Территории с преимущественным населением украинцев, беларусов и литовцев отходили соответственно Украине, Беларуси и Литве.
При чем тут твой сраный Молотов с Риббентропами?!
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Libo
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 22:15
andrijk777 написав:Території захоплені по пакту - втрачені в 1941. Причому ні пакт, ні ця втрата(1941) світом не признані.
Території захоплені(і українцями в тому числі) в 1944 - відійшли до СССР і узаконені Ялтинською конференцією.
Так зрозуміло?
Любой захват любой территории всегда можно как то обосновать.
Сели три больших дяди, попили чаю, почеркали карту государств, и сказали так будет как мы сказали, мы это закон.
Так понятно?
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freeze
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 22:17
Libo написав: freeze написав:
Как я сказал, это не СССР и УССР захватили территории Польши, а решение Верховного Совета Антанты в 1919 г. по предложению лорда Керзона. Было принято международное правоустанавливающее решение провести границу между Польшей и Украиной, Беларусью, Литвой по этническому составу населения. Территории с преимущественным населением украинцев, беларусов и литовцев отходили соответственно Украине, Беларуси и Литве.
При чем тут твой сраный Молотов с Риббентропами?!
Отстань, противный.
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freeze
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 22:21
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 22:38
Долярчик написав:
Далее должно быть ещё круче.
Ведь ЗЕ нужны рейтинги на парламентские.
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detroytred
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 22:40
freeze написав:
andrijk777 написав:Території захоплені по пакту - втрачені в 1941. Причому ні пакт, ні ця втрата(1941) світом не признані.
Території захоплені(і українцями в тому числі) в 1944 - відійшли до СССР і узаконені Ялтинською конференцією.
Так зрозуміло?
Любой захват любой территории всегда можно как то обосновать.
Сели три больших дяди, попили чаю, почеркали карту государств, и сказали так будет как мы сказали, мы это закон.
Так понятно?
Все вірно.
Три великих дяді були на той час володарями світу. Ніхто не міг нічого проти них сказати.
Так завжди вершилась історія.
Так до чого тут пакт Молотова-Ріббентропа?
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andrijk777
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 22:44
Очкарик написав: Sommer написав:
Пакт плохой не потому что Украина приросла, а потому что две социалистические державы по итогам него устроили вторую мировую.
В которой Украина потеряла десятки (скорее всего) миллионов.
Вторая мировая началась с аншлюса, к которому СССР не имел никакого отношения.
Ну просто какой-то тред исторических открытий.
Очкарик написав:
А продолжилась Польшей, когда гаранты ее безопасности (Франция и Великобритания) ограничились "глубокой озабоченностью" вместо обещанной военной помощи.
Тред исторических открытий-2.
Блин, вместо хождения в "бессмертных пуках" лучше бы историю поучили. Нельзя же так позориться.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Sommer
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 22:54
andrijk777 написав:
Все вірно.
Три великих дяді були на той час володарями світу. Ніхто не міг нічого проти них сказати.
Так завжди вершилась історія.
Так до чого тут пакт Молотова-Ріббентропа?
Так а к чему здесь тогда ваши рассуждения о законе ?
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freeze
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 23:07
Очкарик написав: freeze написав:
Галичину
Подсвети-ка нам историю Галичины...
Ну уж копать, так копать...
Есть одна версия, но она тянет вспомнить Данилу Галицкого, совсем не польского персонажа.
И сколько лет назад это было? 1000?
Тогда вообще государства в современном понимании существовали?
Вроде, нет. Так зачем вспоминать?
За эту 1000 лета мире и Европе границы менялись 100 раз. России вообще не существовало. Да и на современной территории Украины жили не только предки украинцев. Были и сарматы, и печенеги, и половцы...
Да и в Крыму украинцев не было. Каких-то 240 лет назад было Крымское ханство, завоёванное Россией.
Может, не стоит так углубляться?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T, Вася - бан.
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