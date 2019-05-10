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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 10 тра, 2019 23:13
Запутали народ.
Сколько сейчас церквей действует ?
"Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) не находятся в процессе ликвидации как юридические лица."
"Дело в том, что Киевский патриархат не ликвидирован, – заявил Филарет – Не ликвидирован. Это хотят подать, что он ликвидирован. Ликвидировать Киевский патриархат может тот, кто его создал".
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freeze
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 23:36
так как с некоторых пор отсутсутвует кнопка "+" под сообщениями в этой теме,выражаю восхищение терпением,логикой и аргументами ЛАД,freeze и zРадио.Считайте,что поставила по 10 плюсов под каждым вашим постом
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Tat_888
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 23:50
freeze написав:
Запутали народ.
Сколько сейчас церквей действует ?
"Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) не находятся в процессе ликвидации как юридические лица."
"Дело в том, что Киевский патриархат не ликвидирован, – заявил Филарет – Не ликвидирован. Это хотят подать, что он ликвидирован. Ликвидировать Киевский патриархат может тот, кто его создал".
С огромным наслаждением наблюдаю сейчас за ситуацией в религии, хотя к церкви равнодушен
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investorkiev
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