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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2860286128622863

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 133
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
27%
36
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
44
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
9
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
30%
40
Інший варіант
3%
4
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 23:13

Запутали народ.
Сколько сейчас церквей действует ?

"Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) не находятся в процессе ликвидации как юридические лица."

"Дело в том, что Киевский патриархат не ликвидирован, – заявил Филарет – Не ликвидирован. Это хотят подать, что он ликвидирован. Ликвидировать Киевский патриархат может тот, кто его создал".
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 23:36

Выражаю благодарность

так как с некоторых пор отсутсутвует кнопка "+" под сообщениями в этой теме,выражаю восхищение терпением,логикой и аргументами ЛАД,freeze и zРадио.Считайте,что поставила по 10 плюсов под каждым вашим постом :D
Tat_888
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 23:50

  freeze написав:Запутали народ.
Сколько сейчас церквей действует ?

"Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) не находятся в процессе ликвидации как юридические лица."

"Дело в том, что Киевский патриархат не ликвидирован, – заявил Филарет – Не ликвидирован. Это хотят подать, что он ликвидирован. Ликвидировать Киевский патриархат может тот, кто его создал".



С огромным наслаждением наблюдаю сейчас за ситуацией в религии, хотя к церкви равнодушен :)
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