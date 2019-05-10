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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2860286128622863

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 133
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
27%
36
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
44
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
9
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
30%
40
Інший варіант
3%
4
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 23:13

Запутали народ.
Сколько сейчас церквей действует ?

"Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) не находятся в процессе ликвидации как юридические лица."

"Дело в том, что Киевский патриархат не ликвидирован, – заявил Филарет – Не ликвидирован. Это хотят подать, что он ликвидирован. Ликвидировать Киевский патриархат может тот, кто его создал".
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 23:36

Выражаю благодарность

так как с некоторых пор отсутсутвует кнопка "+" под сообщениями в этой теме,выражаю восхищение терпением,логикой и аргументами ЛАД,freeze и zРадио.Считайте,что поставила по 10 плюсов под каждым вашим постом :D
Tat_888
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 23:50

  freeze написав:Запутали народ.
Сколько сейчас церквей действует ?

"Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) не находятся в процессе ликвидации как юридические лица."

"Дело в том, что Киевский патриархат не ликвидирован, – заявил Филарет – Не ликвидирован. Это хотят подать, что он ликвидирован. Ликвидировать Киевский патриархат может тот, кто его создал".



С огромным наслаждением наблюдаю сейчас за ситуацией в религии, хотя к церкви равнодушен :)
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 01:13

Faceless
По церкви.
Я там опечатался, имел ввиду УПЦ КП - она не добивалась главенствующего положения в Украине? Не боролась и не борется с УПЦ МП? Не стремится к поддержке государства в этой борьбе? Не получает её? (от Юшенко и Порошенко).
Любая церковь стремится к неограниченной власти и хороша только до тех пор, пока этой властью не обладает.
Считаете, что сейчас нет религ. войн потому что церковь изменилась? Нет, изменились внешние для церкви условия. Она потеряла своё влияние, а государства научились вдохновлять народ на войны другими лозунгами и держать людей в повиновении др. методами.
Стоит ПЦУ сильно укрепить своё положение, будет всё, что Вы перечислили - и уголовные дела "за оскорбление чувств верующих", и "уроки православия" в школах, и прочий бред. А уж объявление еретиками других течений - это святое, в традициях всех церквей. Восточная и Западная церкви как раскололись 1000 лет назад, так до сих пор не могут примириться.

О войнах.
Я писал в ответ на Ваше:
Может, нападали на соседей? Захватывали и присоединяли чужие территории?

Вы как-то резко ограничиваете историю последней половиной века. Это не серьёзно. 50-60 лет для истории это миг. Единственную в мире ядерную бомбардировку произвели не США? Или я ошибаюсь?
Не было планов применения ядерного оружия против СССР?
Думаете, что-то сильно поменялось? Поменялось только то, что сегодня США не единственные обладатели ядерного оружия.
Человечество с каменного века, к сожалению, не сильно поменялось и не брезгует применением силы (или её угрозой), когда это возможно.
Так что агрессивность и стремление отстоять свои интересы вплоть до применения силы присущи не только России. Сдерживается это сегодня исключительно угрозой всеобщего уничтожения. И только благодаря ядерному оружию до сих пор нет 3-ей мировой.

Вы пишете:
непрерывные войны на национальной, расовой, почве, геноцид и жестокость - то, что сегодня немыслимо

К сожалению, мыслимо. Вспомните Камбоджу и режим Пол Пота - это о жестокости. Вспомните о Вьетнаме и дефолиантах - это о геноциде. Да зачем далеко ходить - поинтересуйтесь армяно-азербайджанским конфликтом, услышите много интересного. События в Югославии.
Просто некоторые государства умеют лучше маскировать свои истинные интересы и более "интеллигентно" объяснять свои действия. Другие (как Россия) пока только учатся и действуют более прямолинейно и грубо.

Не увидел достаточно подробного опровержения

Возможно, Вы пропустили - viewtopic.php?p=4663646#p4663646.
На всякий случай, все мои сегодняшние ответы Вам - viewtopic.php?p=4663493#p4663493, viewtopic.php?p=4663542#p4663542, viewtopic.php?p=4663646#p4663646, viewtopic.php?p=4663673#p4663673, viewtopic.php?p=4663728#p4663728.
Посмотрите также сегодняшние посты sequence - полностью с ним согласен.

вижу с вашей стороны фактически роль адвоката РФ, нацистского и террористического государства. Понимаю, вы оправдываете это тем, что якобы критерии нацизма куда более узкие, но по моему вы просто зашорены и не видите расцвета эволюционировавшей человеконенавистнической идеологии в соседнем государстве, решившем взять худшее из совка и нацистской Германии

Надеюсь, Вы помните мою (в том числе) жёсткую дискуссию с Волгарём по поводу войны. До сих пор считаю, что он вёл недопустимую пропаганду войны. Так что вряд ли меня можно считать адвокатом РФ.
Вам недостаточно назвать Россию агрессивным и милитаристским государством?
По мне этого вполне достаточно. Могу добавить великодержавный шовинизм.
Надо приклеить ярлык нацизма?
По-моему, зашорены и ослеплены (ненавистью? ещё чем?) именно Вы.
Называя РФ нацистским государством, Вы неоправданно расширяете значение термина нацизм и тем самым осложняете борьбу с ним. В результате, выражаясь Вашим слогом, по факту выступаете адвокатом нацизма.

Извините за нескромный вопрос - если можно, сколько Вам лет?
Просто интересно, Ваши взгляды связаны с современным образованием и пропагандой или причины другие?
Будивельник почему-то постеснялся назвать свой возраст и не ответил на такой вопрос.
Если не захотите отвечать на форуме, может в личку?

P.s. UA вечером дал ссылку https://www.youtube.com/watch?v=TxFC25igK6k. Как памфлет-предупреждение это хорошо, но если пытаться строить на этом пропаганду "как плохо в России", будет глупо и принесёт только вред такому пропагандисту.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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