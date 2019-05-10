Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
так как с некоторых пор отсутсутвует кнопка "+" под сообщениями в этой теме,выражаю восхищение терпением,логикой и аргументами ЛАД,freeze и zРадио.Считайте,что поставила по 10 плюсов под каждым вашим постом
Faceless По церкви. Я там опечатался, имел ввиду УПЦ КП - она не добивалась главенствующего положения в Украине? Не боролась и не борется с УПЦ МП? Не стремится к поддержке государства в этой борьбе? Не получает её? (от Юшенко и Порошенко). Любая церковь стремится к неограниченной власти и хороша только до тех пор, пока этой властью не обладает. Считаете, что сейчас нет религ. войн потому что церковь изменилась? Нет, изменились внешние для церкви условия. Она потеряла своё влияние, а государства научились вдохновлять народ на войны другими лозунгами и держать людей в повиновении др. методами. Стоит ПЦУ сильно укрепить своё положение, будет всё, что Вы перечислили - и уголовные дела "за оскорбление чувств верующих", и "уроки православия" в школах, и прочий бред. А уж объявление еретиками других течений - это святое, в традициях всех церквей. Восточная и Западная церкви как раскололись 1000 лет назад, так до сих пор не могут примириться.
О войнах. Я писал в ответ на Ваше:
Может, нападали на соседей? Захватывали и присоединяли чужие территории?
Вы как-то резко ограничиваете историю последней половиной века. Это не серьёзно. 50-60 лет для истории это миг. Единственную в мире ядерную бомбардировку произвели не США? Или я ошибаюсь? Не было планов применения ядерного оружия против СССР? Думаете, что-то сильно поменялось? Поменялось только то, что сегодня США не единственные обладатели ядерного оружия. Человечество с каменного века, к сожалению, не сильно поменялось и не брезгует применением силы (или её угрозой), когда это возможно. Так что агрессивность и стремление отстоять свои интересы вплоть до применения силы присущи не только России. Сдерживается это сегодня исключительно угрозой всеобщего уничтожения. И только благодаря ядерному оружию до сих пор нет 3-ей мировой.
Вы пишете:
непрерывные войны на национальной, расовой, почве, геноцид и жестокость - то, что сегодня немыслимо
К сожалению, мыслимо. Вспомните Камбоджу и режим Пол Пота - это о жестокости. Вспомните о Вьетнаме и дефолиантах - это о геноциде. Да зачем далеко ходить - поинтересуйтесь армяно-азербайджанским конфликтом, услышите много интересного. События в Югославии. Просто некоторые государства умеют лучше маскировать свои истинные интересы и более "интеллигентно" объяснять свои действия. Другие (как Россия) пока только учатся и действуют более прямолинейно и грубо.
вижу с вашей стороны фактически роль адвоката РФ, нацистского и террористического государства. Понимаю, вы оправдываете это тем, что якобы критерии нацизма куда более узкие, но по моему вы просто зашорены и не видите расцвета эволюционировавшей человеконенавистнической идеологии в соседнем государстве, решившем взять худшее из совка и нацистской Германии
Надеюсь, Вы помните мою (в том числе) жёсткую дискуссию с Волгарём по поводу войны. До сих пор считаю, что он вёл недопустимую пропаганду войны. Так что вряд ли меня можно считать адвокатом РФ. Вам недостаточно назвать Россию агрессивным и милитаристским государством? По мне этого вполне достаточно. Могу добавить великодержавный шовинизм. Надо приклеить ярлык нацизма? По-моему, зашорены и ослеплены (ненавистью? ещё чем?) именно Вы. Называя РФ нацистским государством, Вы неоправданно расширяете значение термина нацизм и тем самым осложняете борьбу с ним. В результате, выражаясь Вашим слогом, по факту выступаете адвокатом нацизма.
Извините за нескромный вопрос - если можно, сколько Вам лет? Просто интересно, Ваши взгляды связаны с современным образованием и пропагандой или причины другие? Будивельник почему-то постеснялся назвать свой возраст и не ответил на такой вопрос. Если не захотите отвечать на форуме, может в личку?
P.s. UA вечером дал ссылку https://www.youtube.com/watch?v=TxFC25igK6k. Как памфлет-предупреждение это хорошо, но если пытаться строить на этом пропаганду "как плохо в России", будет глупо и принесёт только вред такому пропагандисту.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T, Вася - бан.