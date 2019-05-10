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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2859286028612862

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 133
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
27%
36
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
44
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
9
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
30%
40
Інший варіант
3%
4
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 23:36

Выражаю благодарность

так как с некоторых пор отсутсутвует кнопка "+" под сообщениями в этой теме,выражаю восхищение терпением,логикой и аргументами ЛАД,freeze и zРадио.Считайте,что поставила по 10 плюсов под каждым вашим постом :D
Tat_888
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 23:50

  freeze написав:Запутали народ.
Сколько сейчас церквей действует ?

"Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) не находятся в процессе ликвидации как юридические лица."

"Дело в том, что Киевский патриархат не ликвидирован, – заявил Филарет – Не ликвидирован. Это хотят подать, что он ликвидирован. Ликвидировать Киевский патриархат может тот, кто его создал".



С огромным наслаждением наблюдаю сейчас за ситуацией в религии, хотя к церкви равнодушен :)
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 01:13

Faceless
По церкви.
Я там опечатался, имел ввиду УПЦ КП - она не добивалась главенствующего положения в Украине? Не боролась и не борется с УПЦ МП? Не стремится к поддержке государства в этой борьбе? Не получает её? (от Юшенко и Порошенко).
Любая церковь стремится к неограниченной власти и хороша только до тех пор, пока этой властью не обладает.
Считаете, что сейчас нет религ. войн потому что церковь изменилась? Нет, изменились внешние для церкви условия. Она потеряла своё влияние, а государства научились вдохновлять народ на войны другими лозунгами и держать людей в повиновении др. методами.
Стоит ПЦУ сильно укрепить своё положение, будет всё, что Вы перечислили - и уголовные дела "за оскорбление чувств верующих", и "уроки православия" в школах, и прочий бред. А уж объявление еретиками других течений - это святое, в традициях всех церквей. Восточная и Западная церкви как раскололись 1000 лет назад, так до сих пор не могут примириться.

О войнах.
Я писал в ответ на Ваше:
Может, нападали на соседей? Захватывали и присоединяли чужие территории?

Вы как-то резко ограничиваете историю последней половиной века. Это не серьёзно. 50-60 лет для истории это миг. Единственную в мире ядерную бомбардировку произвели не США? Или я ошибаюсь?
Не было планов применения ядерного оружия против СССР?
Думаете, что-то сильно поменялось? Поменялось только то, что сегодня США не единственные обладатели ядерного оружия.
Человечество с каменного века, к сожалению, не сильно поменялось и не брезгует применением силы (или её угрозой), когда это возможно.
Так что агрессивность и стремление отстоять свои интересы вплоть до применения силы присущи не только России. Сдерживается это сегодня исключительно угрозой всеобщего уничтожения. И только благодаря ядерному оружию до сих пор нет 3-ей мировой.

Вы пишете:
непрерывные войны на национальной, расовой, почве, геноцид и жестокость - то, что сегодня немыслимо

К сожалению, мыслимо. Вспомните Камбоджу и режим Пол Пота - это о жестокости. Вспомните о Вьетнаме и дефолиантах - это о геноциде. Да зачем далеко ходить - поинтересуйтесь армяно-азербайджанским конфликтом, услышите много интересного. События в Югославии.
Просто некоторые государства умеют лучше маскировать свои истинные интересы и более "интеллигентно" объяснять свои действия. Другие (как Россия) пока только учатся и действуют более прямолинейно и грубо.

Не увидел достаточно подробного опровержения

Возможно, Вы пропустили - viewtopic.php?p=4663646#p4663646.
На всякий случай, все мои сегодняшние ответы Вам - viewtopic.php?p=4663493#p4663493, viewtopic.php?p=4663542#p4663542, viewtopic.php?p=4663646#p4663646, viewtopic.php?p=4663673#p4663673, viewtopic.php?p=4663728#p4663728.
Посмотрите также сегодняшние посты sequence - полностью с ним согласен.

вижу с вашей стороны фактически роль адвоката РФ, нацистского и террористического государства. Понимаю, вы оправдываете это тем, что якобы критерии нацизма куда более узкие, но по моему вы просто зашорены и не видите расцвета эволюционировавшей человеконенавистнической идеологии в соседнем государстве, решившем взять худшее из совка и нацистской Германии

Надеюсь, Вы помните мою (в том числе) жёсткую дискуссию с Волгарём по поводу войны. До сих пор считаю, что он вёл недопустимую пропаганду войны. Так что вряд ли меня можно считать адвокатом РФ.
Вам недостаточно назвать Россию агрессивным и милитаристским государством?
По мне этого вполне достаточно. Могу добавить великодержавный шовинизм.
Надо приклеить ярлык нацизма?
По-моему, зашорены и ослеплены (ненавистью? ещё чем?) именно Вы.
Называя РФ нацистским государством, Вы неоправданно расширяете значение термина нацизм и тем самым осложняете борьбу с ним. В результате, выражаясь Вашим слогом, по факту выступаете адвокатом нацизма.

Извините за нескромный вопрос - если можно, сколько Вам лет?
Просто интересно, Ваши взгляды связаны с современным образованием и пропагандой или причины другие?
Будивельник почему-то постеснялся назвать свой возраст и не ответил на такой вопрос.
Если не захотите отвечать на форуме, может в личку?

P.s. UA вечером дал ссылку https://www.youtube.com/watch?v=TxFC25igK6k. Как памфлет-предупреждение это хорошо, но если пытаться строить на этом пропаганду "как плохо в России", будет глупо и принесёт только вред такому пропагандисту.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 02:48

Интересное чтиво; буде полезно для старых пердунов которые ностальгируют по совку и мы же братьям
#
Они собирались в скверике у вокзала. У одних отсутствовала рука или нога, некоторые (бывшие летчики) – со следами от ожогов на лице. Сидели на лавочках и просили у пассажиров подаяние на хлеб. Когда вечерело, инвалиды, случалось, завязывали бурные споры, ругались. Наиболее "буйных" задерживала милиция, но потом быстро отпускала. Правоохранители старались с инвалидами лишний раз не связываться",
Больше читайте тут: https://gordonua.com/specprojects/invalidy.html

В итоге всех их вывезли на остров


А на парады до сих пор ходит непонятно кто какие-то ряженые клоуны с колорадскими лентами
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 04:39

  komp написав:А нечего было Северовьетнамским террористам прятаться в лесах Южного Вьетнама, терроризируя местное население и законные власти, не пришлось бы проводить дефолиацию этих лесов. С вредителями без химикатов никак.

Чем тот "Южный Вьетнам" отличался от ЛДНР? Вроде ничем.
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 04:49

  andrijk777 написав:Перечитав усі пункти. Тільки один(п"ятий) пункт з восьми мають місце у нас. Один з восьми - це більше половини?

Никто думаю не будет отрицать, что важная черта нацизма - радикальный антикоммунизм, более того - подавление всех левых партий и движений. Эта черта сейчас присутствует в Украине (и отсутствует в России).
Еще одна черта - наличие парамилитарных "общественных организаций" правого толка (коричневорубашечники). В Украине есть аналоги - Нацкорпус, С-14. В России таких вроде нет (есть какие-то казачьи организации, но они малочисленны и локальны)
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 05:34

Ещё для тех кто «можем повторить» и «на Берлин»
Что именно повторить убогие?
Это?
Статистика Центрального архива Минобороны даёт следующие данные. На фронтах «Великой Отечественной» войны погибло 28 миллионов 540 тысяч бойцов, командиров и мирных граждан. Ранено 46 миллионов 250 тысяч. Вернулись домой с разбитыми черепами 775 тысяч фронтовиков. Одноглазых - 155 тысяч. Слепых 54 тысячи. С изуродованными лицами 501 342. С оторванными половыми органами 28 648. Одноруких 3 миллиона 147. Безруких 1 миллион 10 тысяч. Одноногих 3 миллиона 255 тысяч. Безногих 1 миллион 121 тысяча. С частично оторванными руками и ногами 418 905. Так называемых «самоваров», безруких и безногих - 85 942. По данным Военно-медицинского музея (Санкт-Петербург) в ходе Великой Отечественной войны ранения получило 47 миллионов 150 тысяч советских граждан. Из этого числа около 10 миллионов вернулось с фронта с различными формами инвалидности. Из этого числа 775 тысяч с ранениями в область головы, 155 тысяч с одним глазом, 54 тысячи ослепших, 2,1 миллиона без одной ноги или без обоих ног, 3 миллиона без одной руки, 1,1 млн без обоих рук… и так далее. Из архивных документах выявлено, что часть привезённых (в лагеря ГУЛАГа, в «специнтернаты», «санатории» и «профилактории») инвалидов ВОВ расстреляли, часть увезли на далекие острова Севера и в глухие углы Сибири, где они умерли от болезней и голода. В справочнике документов "ГУЛАГ: 1918-1960" (Москва, изд. "Материк", 2002) я обнаружил данные о том, что 27 мая 1946 г. была спешно создана сеть лагерей (в частности, Ольховский, Соликамский, Чистюинский и др.), куда свозились ИНВАЛИДЫ ВОЙНЫ (с явными признаками инвалидности) БЕЗ СУДЕБНЫХ ПРИГОВОРОВ. Там их расстреливали, морили голодом, и так далее…. Прочитайте «Круги Ада «святого» народа». В Интернете ссылка на статью http://ipvnews.org/nurnberg_article29102010.php.

И фильм

Посмотрите и подумайте праздник или день скорби? Даже в ссср 9 мая до 65 года никто не праздновал
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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