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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 2859286028612862 Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.5 5 133 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 27% 36 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 33% 44 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 7% 9 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 30% 40 Інший варіант 3% 4 Всього голосів : 133 Додано: П'ят 10 тра, 2019 23:36 Выражаю благодарность так как с некоторых пор отсутсутвует кнопка "+" под сообщениями в этой теме,выражаю восхищение терпением,логикой и аргументами ЛАД,freeze и zРадио.Считайте,что поставила по 10 плюсов под каждым вашим постом Tat_888 Повідомлень: 26 З нами з: 11.06.15 Подякував: 256 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 тра, 2019 23:50 freeze написав: Запутали народ.

Сколько сейчас церквей действует ?



"Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) не находятся в процессе ликвидации как юридические лица."



"Дело в том, что Киевский патриархат не ликвидирован, – заявил Филарет – Не ликвидирован. Это хотят подать, что он ликвидирован. Ликвидировать Киевский патриархат может тот, кто его создал". Запутали народ.Сколько сейчас церквей действует ?"Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) не находятся в процессе ликвидации как юридические лица.""Дело в том, что Киевский патриархат не ликвидирован, – заявил Филарет – Не ликвидирован. Это хотят подать, что он ликвидирован. Ликвидировать Киевский патриархат может тот, кто его создал".





С огромным наслаждением наблюдаю сейчас за ситуацией в религии, хотя к церкви равнодушен С огромным наслаждением наблюдаю сейчас за ситуацией в религии, хотя к церкви равнодушен investorkiev Повідомлень: 209 З нами з: 06.03.19 Подякував: 22 раз. Подякували: 98 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 тра, 2019 01:13 Faceless

По церкви.

Я там опечатался, имел ввиду УПЦ КП - она не добивалась главенствующего положения в Украине? Не боролась и не борется с УПЦ МП? Не стремится к поддержке государства в этой борьбе? Не получает её? (от Юшенко и Порошенко).

Любая церковь стремится к неограниченной власти и хороша только до тех пор, пока этой властью не обладает.

Считаете, что сейчас нет религ. войн потому что церковь изменилась? Нет, изменились внешние для церкви условия. Она потеряла своё влияние, а государства научились вдохновлять народ на войны другими лозунгами и держать людей в повиновении др. методами.

Стоит ПЦУ сильно укрепить своё положение, будет всё, что Вы перечислили - и уголовные дела "за оскорбление чувств верующих", и "уроки православия" в школах, и прочий бред. А уж объявление еретиками других течений - это святое, в традициях всех церквей. Восточная и Западная церкви как раскололись 1000 лет назад, так до сих пор не могут примириться.



О войнах.

Я писал в ответ на Ваше:

Может, нападали на соседей? Захватывали и присоединяли чужие территории?

Вы как-то резко ограничиваете историю последней половиной века. Это не серьёзно. 50-60 лет для истории это миг. Единственную в мире ядерную бомбардировку произвели не США? Или я ошибаюсь?

Не было планов применения ядерного оружия против СССР?

Думаете, что-то сильно поменялось? Поменялось только то, что сегодня США не единственные обладатели ядерного оружия.

Человечество с каменного века, к сожалению, не сильно поменялось и не брезгует применением силы (или её угрозой), когда это возможно.

Так что агрессивность и стремление отстоять свои интересы вплоть до применения силы присущи не только России. Сдерживается это сегодня исключительно угрозой всеобщего уничтожения. И только благодаря ядерному оружию до сих пор нет 3-ей мировой.



Вы пишете:

непрерывные войны на национальной, расовой, почве, геноцид и жестокость - то, что сегодня немыслимо

К сожалению, мыслимо. Вспомните Камбоджу и режим Пол Пота - это о жестокости. Вспомните о Вьетнаме и дефолиантах - это о геноциде. Да зачем далеко ходить - поинтересуйтесь армяно-азербайджанским конфликтом, услышите много интересного. События в Югославии.

Просто некоторые государства умеют лучше маскировать свои истинные интересы и более "интеллигентно" объяснять свои действия. Другие (как Россия) пока только учатся и действуют более прямолинейно и грубо.



Не увидел достаточно подробного опровержения

Возможно, Вы пропустили -

На всякий случай, все мои сегодняшние ответы Вам - viewtopic.php?p=4663542#p4663542 , viewtopic.php?p=4663646#p4663646 , viewtopic.php?p=4663673#p4663673 , viewtopic.php?p=4663728#p4663728 .

Посмотрите также сегодняшние посты sequence - полностью с ним согласен.



вижу с вашей стороны фактически роль адвоката РФ, нацистского и террористического государства. Понимаю, вы оправдываете это тем, что якобы критерии нацизма куда более узкие, но по моему вы просто зашорены и не видите расцвета эволюционировавшей человеконенавистнической идеологии в соседнем государстве, решившем взять худшее из совка и нацистской Германии

Надеюсь, Вы помните мою (в том числе) жёсткую дискуссию с Волгарём по поводу войны. До сих пор считаю, что он вёл недопустимую пропаганду войны. Так что вряд ли меня можно считать адвокатом РФ.

Вам недостаточно назвать Россию агрессивным и милитаристским государством ?

По мне этого вполне достаточно. Могу добавить великодержавный шовинизм.

Надо приклеить ярлык нацизма?

По-моему, зашорены и ослеплены (ненавистью? ещё чем?) именно Вы.

Называя РФ нацистским государством, Вы неоправданно расширяете значение термина нацизм и тем самым осложняете борьбу с ним. В результате, выражаясь Вашим слогом, по факту выступаете адвокатом нацизма.



Извините за нескромный вопрос - если можно, сколько Вам лет?

Просто интересно, Ваши взгляды связаны с современным образованием и пропагандой или причины другие?

Будивельник почему-то постеснялся назвать свой возраст и не ответил на такой вопрос.

Если не захотите отвечать на форуме, может в личку?



P.s. UA вечером дал ссылку https://www.youtube.com/watch?v=TxFC25igK6k . Как памфлет-предупреждение это хорошо, но если пытаться строить на этом пропаганду "как плохо в России", будет глупо и принесёт только вред такому пропагандисту. По церкви.Я там опечатался, имел ввиду УПЦ КП - она не добивалась главенствующего положения в Украине? Не боролась и не борется с УПЦ МП? Не стремится к поддержке государства в этой борьбе? Не получает её? (от Юшенко и Порошенко).церковь стремится к неограниченной власти и хороша только до тех пор, пока этой властью не обладает.Считаете, что сейчас нет религ. войн потому что церковь изменилась? Нет, изменились внешние для церкви условия. Она потеряла своё влияние, а государства научились вдохновлять народ на войны другими лозунгами и держать людей в повиновении др. методами.Стоит ПЦУ сильно укрепить своё положение, будет всё, что Вы перечислили - и уголовные дела "за оскорбление чувств верующих", и "уроки православия" в школах, и прочий бред. А уж объявление еретиками других течений - это святое, в традициях всех церквей. Восточная и Западная церкви как раскололись 1000 лет назад, так до сих пор не могут примириться.О войнах.Я писал в ответ на Ваше:Вы как-то резко ограничиваете историю последней половиной века. Это не серьёзно. 50-60 лет для истории это миг. Единственную в мире ядерную бомбардировку произвели не США? Или я ошибаюсь?Не было планов применения ядерного оружия против СССР?Думаете, что-то сильно поменялось? Поменялось только то, что сегодня США не единственные обладатели ядерного оружия.Человечество с каменного века, к сожалению, не сильно поменялось и не брезгует применением силы (или её угрозой), когда это возможно.Так что агрессивность и стремление отстоять свои интересы вплоть до применения силы присущи не только России. Сдерживается это сегодня исключительно угрозой всеобщего уничтожения. И только благодаря ядерному оружию до сих пор нет 3-ей мировой.Вы пишете:К сожалению, мыслимо. Вспомните Камбоджу и режим Пол Пота - это о жестокости. Вспомните о Вьетнаме и дефолиантах - это о геноциде. Да зачем далеко ходить - поинтересуйтесь армяно-азербайджанским конфликтом, услышите много интересного. События в Югославии.Просто некоторые государства умеют лучше маскировать свои истинные интересы и более "интеллигентно" объяснять свои действия. Другие (как Россия) пока только учатся и действуют более прямолинейно и грубо.Возможно, Вы пропустили - viewtopic.php?p=4663646#p4663646 На всякий случай, все мои сегодняшние ответы Вам - viewtopic.php?p=4663493#p4663493 Посмотрите также сегодняшние посты- полностью с ним согласен.Надеюсь, Вы помните мою (в том числе) жёсткую дискуссию с Волгарём по поводу войны. До сих пор считаю, что он вёл недопустимую пропаганду войны. Так что вряд ли меня можно считать адвокатом РФ.Вам недостаточно назвать РоссиюПо мне этого вполне достаточно. Могу добавить великодержавный шовинизм.Надо приклеить ярлык нацизма?По-моему, зашорены и ослеплены (ненавистью? ещё чем?) именно Вы.Называя РФ нацистским государством, Вы неоправданно расширяете значение термина нацизм и тем самым осложняете борьбу с ним. В результате, выражаясь Вашим слогом, по факту выступаете адвокатом нацизма.Извините за нескромный вопрос - если можно, сколько Вам лет?Просто интересно, Ваши взгляды связаны с современным образованием и пропагандой или причины другие?Будивельник почему-то постеснялся назвать свой возраст и не ответил на такой вопрос.Если не захотите отвечать на форуме, может в личку?P.s.вечером дал ссылку. Как памфлет-предупреждение это хорошо, но если пытаться строить на этом пропаганду "как плохо в России", будет глупо и принесёт только вред такому пропагандисту.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13052 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4208 раз. Подякували: 3852 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 тра, 2019 02:48

#

Они собирались в скверике у вокзала. У одних отсутствовала рука или нога, некоторые (бывшие летчики) – со следами от ожогов на лице. Сидели на лавочках и просили у пассажиров подаяние на хлеб. Когда вечерело, инвалиды, случалось, завязывали бурные споры, ругались. Наиболее "буйных" задерживала милиция, но потом быстро отпускала. Правоохранители старались с инвалидами лишний раз не связываться",

Больше читайте тут: https://gordonua.com/specprojects/invalidy.html



В итоге всех их вывезли на остров





А на парады до сих пор ходит непонятно кто какие-то ряженые клоуны с колорадскими лентами Интересное чтиво; буде полезно для старых пердунов которые ностальгируют по совку и мы же братьямОни собирались в скверике у вокзала. У одних отсутствовала рука или нога, некоторые (бывшие летчики) – со следами от ожогов на лице. Сидели на лавочках и просили у пассажиров подаяние на хлеб. Когда вечерело, инвалиды, случалось, завязывали бурные споры, ругались. Наиболее "буйных" задерживала милиция, но потом быстро отпускала. Правоохранители старались с инвалидами лишний раз не связываться",Больше читайте тут:В итоге всех их вывезли на островА на парады до сих пор ходит непонятно кто какие-то ряженые клоуны с колорадскими лентами "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8157 З нами з: 18.06.08 Подякував: 12 раз. Подякували: 591 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 тра, 2019 04:39 komp написав: А нечего было Северовьетнамским террористам прятаться в лесах Южного Вьетнама, терроризируя местное население и законные власти, не пришлось бы проводить дефолиацию этих лесов. С вредителями без химикатов никак. А нечего было Северовьетнамским террористам прятаться в лесах Южного Вьетнама, терроризируя местное население и законные власти, не пришлось бы проводить дефолиацию этих лесов. С вредителями без химикатов никак.

Чем тот "Южный Вьетнам" отличался от ЛДНР? Вроде ничем. Чем тот "Южный Вьетнам" отличался от ЛДНР? Вроде ничем. Tegularius Повідомлень: 846 З нами з: 11.02.14 Подякував: 150 раз. Подякували: 181 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 тра, 2019 04:49 andrijk777 написав: Перечитав усі пункти. Тільки один(п"ятий) пункт з восьми мають місце у нас. Один з восьми - це більше половини? Перечитав усі пункти. Тільки один(п"ятий) пункт з восьми мають місце у нас. Один з восьми - це більше половини?

Никто думаю не будет отрицать, что важная черта нацизма - радикальный антикоммунизм, более того - подавление всех левых партий и движений. Эта черта сейчас присутствует в Украине (и отсутствует в России).

Еще одна черта - наличие парамилитарных "общественных организаций" правого толка (коричневорубашечники). В Украине есть аналоги - Нацкорпус, С-14. В России таких вроде нет (есть какие-то казачьи организации, но они малочисленны и локальны) Никто думаю не будет отрицать, что важная черта нацизма - радикальный антикоммунизм, более того - подавление всех левых партий и движений. Эта черта сейчас присутствует в Украине (и отсутствует в России).Еще одна черта - наличие парамилитарных "общественных организаций" правого толка (коричневорубашечники). В Украине есть аналоги - Нацкорпус, С-14. В России таких вроде нет (есть какие-то казачьи организации, но они малочисленны и локальны) Tegularius Повідомлень: 846 З нами з: 11.02.14 Подякував: 150 раз. Подякували: 181 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 тра, 2019 05:34

Что именно повторить убогие?

Это?

Статистика Центрального архива Минобороны даёт следующие данные. На фронтах «Великой Отечественной» войны погибло 28 миллионов 540 тысяч бойцов, командиров и мирных граждан. Ранено 46 миллионов 250 тысяч. Вернулись домой с разбитыми черепами 775 тысяч фронтовиков. Одноглазых - 155 тысяч. Слепых 54 тысячи. С изуродованными лицами 501 342. С оторванными половыми органами 28 648. Одноруких 3 миллиона 147. Безруких 1 миллион 10 тысяч. Одноногих 3 миллиона 255 тысяч. Безногих 1 миллион 121 тысяча. С частично оторванными руками и ногами 418 905. Так называемых «самоваров», безруких и безногих - 85 942. По данным Военно-медицинского музея (Санкт-Петербург) в ходе Великой Отечественной войны ранения получило 47 миллионов 150 тысяч советских граждан. Из этого числа около 10 миллионов вернулось с фронта с различными формами инвалидности. Из этого числа 775 тысяч с ранениями в область головы, 155 тысяч с одним глазом, 54 тысячи ослепших, 2,1 миллиона без одной ноги или без обоих ног, 3 миллиона без одной руки, 1,1 млн без обоих рук… и так далее. Из архивных документах выявлено, что часть привезённых (в лагеря ГУЛАГа, в «специнтернаты», «санатории» и «профилактории») инвалидов ВОВ расстреляли, часть увезли на далекие острова Севера и в глухие углы Сибири, где они умерли от болезней и голода. В справочнике документов "ГУЛАГ: 1918-1960" (Москва, изд. "Материк", 2002) я обнаружил данные о том, что 27 мая 1946 г. была спешно создана сеть лагерей (в частности, Ольховский, Соликамский, Чистюинский и др.), куда свозились ИНВАЛИДЫ ВОЙНЫ (с явными признаками инвалидности) БЕЗ СУДЕБНЫХ ПРИГОВОРОВ. Там их расстреливали, морили голодом, и так далее…. Прочитайте «Круги Ада «святого» народа». В Интернете ссылка на статью http://ipvnews.org/nurnberg_article29102010.php .



И фильм



Посмотрите и подумайте праздник или день скорби? Даже в ссср 9 мая до 65 года никто не праздновал Ещё для тех кто «можем повторить» и «на Берлин»Что именно повторить убогие?Это?Статистика Центрального архива Минобороны даёт следующие данные. На фронтах «Великой Отечественной» войны погибло 28 миллионов 540 тысяч бойцов, командиров и мирных граждан. Ранено 46 миллионов 250 тысяч. Вернулись домой с разбитыми черепами 775 тысяч фронтовиков. Одноглазых - 155 тысяч. Слепых 54 тысячи. С изуродованными лицами 501 342. С оторванными половыми органами 28 648. Одноруких 3 миллиона 147. Безруких 1 миллион 10 тысяч. Одноногих 3 миллиона 255 тысяч. Безногих 1 миллион 121 тысяча. С частично оторванными руками и ногами 418 905. Так называемых «самоваров», безруких и безногих - 85 942. По данным Военно-медицинского музея (Санкт-Петербург) в ходе Великой Отечественной войны ранения получило 47 миллионов 150 тысяч советских граждан. Из этого числа около 10 миллионов вернулось с фронта с различными формами инвалидности. Из этого числа 775 тысяч с ранениями в область головы, 155 тысяч с одним глазом, 54 тысячи ослепших, 2,1 миллиона без одной ноги или без обоих ног, 3 миллиона без одной руки, 1,1 млн без обоих рук… и так далее. Из архивных документах выявлено, что часть привезённых (в лагеря ГУЛАГа, в «специнтернаты», «санатории» и «профилактории») инвалидов ВОВ расстреляли, часть увезли на далекие острова Севера и в глухие углы Сибири, где они умерли от болезней и голода. В справочнике документов "ГУЛАГ: 1918-1960" (Москва, изд. "Материк", 2002) я обнаружил данные о том, что 27 мая 1946 г. была спешно создана сеть лагерей (в частности, Ольховский, Соликамский, Чистюинский и др.), куда свозились ИНВАЛИДЫ ВОЙНЫ (с явными признаками инвалидности) БЕЗ СУДЕБНЫХ ПРИГОВОРОВ. Там их расстреливали, морили голодом, и так далее…. Прочитайте «Круги Ада «святого» народа». В Интернете ссылка на статьюИ фильмПосмотрите и подумайте праздник или день скорби? Даже в ссср 9 мая до 65 года никто не праздновал "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8157 З нами з: 18.06.08 Подякував: 12 раз. Подякували: 591 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2859286028612862 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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