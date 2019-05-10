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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2861286228632864>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 134
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
27%
36
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
34%
45
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
9
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
30%
40
Інший варіант
3%
4
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 09:30

  detroytred написав:Libo
НЕМЦЫ. Но с диаметрально противоположным мировозрением. Капиталисты и антисоциалисты. Интернационалисты. Считающие евреев своими ближайшими братьями. Вот кто был Стороной №2!
Вот эти две силы и столкнулись.
Все остальные народы и страны они просто юзали в своей борьбе.

А перед этим США и Ко сами подняли с колен Германию.
Точно также, как и рашку сейчас.

Вас обманули :lol: :lol: :lol:
В конспирологии важна норма.


А не подняли бы они с колен Германию, кто бы их тогда избавил от мирового владычества Антанты?! :roll:
Сначала надо было разрушить европейские империи с их метрополиями, а потом уже уничтожать Германию.
Единственное, нельзя было сдавать Британию - она была единственным плацдармом для вторжения в Европу. Но ее можно было хорошенько ослабить массированными бомбардировками и нарушением коммуникаций с колониями.
А после войны Европа в руинах. Фунт и франк никому не нужен. Все просят доллары. Приходи и правь этим глупым миром и таким недалеким пиплом как вы. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 09:35

ФБ Лиза Богуцкая Полностью с ней согласен

Президент, который проиграл выборы, до вступления в должность нового, должен иметь ограниченные полномочия: никаких назначений, перестановок кадров, никаких увеличений зарплат, раздач званий и т.д., которые ложатся финансовым бременем на будущего Президента, к которому будут обращены все претензии.
Уходящий президент может дарить благодарности из своего личного фонда, устраивать благотворительные акции, прощальные туры и т.д.
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 09:39

detroytred

Ты тугой. В 1-й мировой войне Антанта - европейские империи - отстояли свою власть над миром. Весь мир до и после войны принадлежал Англии, Франции, Бельгии, Голландии, Испании, Португалии. Миром правил фунт, франк и гульден ... Немцев, замахнувшихся на господство, опустили.
Во 2-й мировой войне была повторная попытка покушения на лидерство со стороны Германии. Германия опять проиграла. Но в связи с тем, что европейские империи были разрушены и ослаблены войной, господство над миром перешло к доллару и США. Все было тонко расчитано и сработало как часы.
Что тут сложного? :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 09:44

  freeze написав:ФБ Лиза Богуцкая Полностью с ней согласен
Президент, который проиграл выборы, до вступления в должность нового, должен иметь ограниченные полномочия: никаких назначений, перестановок кадров, никаких увеличений зарплат, раздач званий и т.д., которые ложатся финансовым бременем на будущего Президента, к которому будут обращены все претензии.
Уходящий президент может дарить благодарности из своего личного фонда, устраивать благотворительные акции, прощальные туры и т.д.

И, кроме того, в Конституции должна быть четко прописана дата инаугурации (точнее, срок после объявления результатов выборов). И никаких обсуждений в ВР.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 09:48

  freeze написав:
  Ukrainian написав:Посмотрите и подумайте праздник или день скорби?


Почему вам так не нравится, что победили нацистскую Германию ?
У вас родственники служили в колаборантских структурах?


Как у тебя хватает совести осуждать коллаборантов, когда ты сам являешься открытым коллаборантом русских агрессоров и убийц украинского народа?! :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 09:54

  Libo написав:detroytred

Ты тугой. В 1-й мировой войне Антанта - европейские империи - отстояли свою власть над миром. Весь мир до и после войны принадлежал Англии, Франции, Бельгии, Голландии, Испании, Португалии. Миром правил фунт, франк и гульден ... Немцев, замахнувшихся на господство, опустили.
Во 2-й мировой войне была повторная попытка покушения на лидерство со стороны Германии. Германия опять проиграла. Но в связи с тем, что европейские империи были разрушены и ослаблены войной, господство над миром перешло к доллару и США. Все было тонко расчитано и сработало как часы.
Что тут сложного? :roll:

Тугой-то ты.

Ты сам извиваешься в своих манипуляциях.
Сам пишешь о тонком расчёте.
Кто тонко рассчитал-то?))
Ведь не сделавшие попытку мирового господства и проигравшие немцы (Германия).


То есть возьми и прямо напиши, что получается по твоим данным.
А не по кругу расписывай очевидные вещи.
Вопросы-то не ним, а к твоим выводам.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 10:02

Libo

А не подняли бы они с колен Германию, кто бы их тогда избавил от мирового владычества Антанты?!
Сначала надо было разрушить европейские империи с их метрополиями, а потом уже уничтожать Германию.


Ты-то понял, что сейчас написал?!

Это пять :lol: :lol: :lol:

Вот из-за такой цели (по такой причине) у*** положили десятки миллионов жизней людей, устроили мировую бойню.
И свалили всё на немцев. Использовали немцев.

Жах...
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 10:05

  detroytred написав:Кто тонко рассчитал-то?))
Ведь не сделавшие попытку мирового господства и проигравшие немцы (Германия).


Тонко всё расчитали масоны.
Господство над миром получили арийцы-интернационалисты, которые жили в дружбе с евреями за океаном и были ярыми приверженцами капитализма и крупного капитала.
Ясно как божий день.
Арийцы Германии, которые были националистами, социалистами, расистами и антисемитами проиграли борьбу за господство миром своим американским единокровным братьям.
Две ветви исторической эволюции арийской расы.
Сейчас они снова сливаются в одну для усиления их мирового господства. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 10:13

  Libo написав:
  detroytred написав:Кто тонко рассчитал-то?))
Ведь не сделавшие попытку мирового господства и проигравшие немцы (Германия).


Тонко всё расчитали масоны.
Господство над миром получили арийцы-интернационалисты, которые жили в дружбе с евреями за океаном и были ярыми приверженцами капитализма и крупного капитала.
Ясно как божий день.
Арийцы Германии, которые были националистами, социалистами, расистами и антисемитами проиграли борьбу за господство миром своим американским единокровным братьям.
Две ветви исторической эволюции арийской расы.
Сейчас они снова сливаются в одну для усиления их мирового господства. :?

Чудак, ты же сам только что выше написал, что арийцы Германии были лишь инструментом:
А не подняли бы они с колен Германию, кто бы их тогда избавил от мирового владычества Антанты?!
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 10:20

Re: Політичні дискусії

Libo написав:
  freeze написав:
  Ukrainian написав:Посмотрите и подумайте праздник или день скорби?


Почему вам так не нравится, что победили нацистскую Германию ?
У вас родственники служили в колаборантских структурах?


Как у тебя хватает совести осуждать коллаборантов, когда ты сам являешься открытым коллаборантом русских агрессоров и убийц украинского народа?! :roll:


Прапор, пора выходить из запоя )))
Я офицер украинской армии, правда в запасе.
А ты сапог дырявый, даже наверняка на учете в военкомате не стоишь.
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