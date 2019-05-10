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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 2861286228632864> Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.5 5 134 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 27% 36 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 34% 45 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 7% 9 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 30% 40 Інший варіант 3% 4 Всього голосів : 134 Додано: Суб 11 тра, 2019 09:30 detroytred написав: Libo

НЕМЦЫ. Но с диаметрально противоположным мировозрением. Капиталисты и антисоциалисты. Интернационалисты. Считающие евреев своими ближайшими братьями. Вот кто был Стороной №2!

Вот эти две силы и столкнулись.

Все остальные народы и страны они просто юзали в своей борьбе.

А перед этим США и Ко сами подняли с колен Германию.

Точно также, как и рашку сейчас.



Вас обманули

В конспирологии важна норма. А перед этим США и Ко сами подняли с колен Германию.Точно также, как и рашку сейчас.Вас обманулиВ конспирологии важна норма.



А не подняли бы они с колен Германию, кто бы их тогда избавил от мирового владычества Антанты?!

Сначала надо было разрушить европейские империи с их метрополиями, а потом уже уничтожать Германию.

Единственное, нельзя было сдавать Британию - она была единственным плацдармом для вторжения в Европу. Но ее можно было хорошенько ослабить массированными бомбардировками и нарушением коммуникаций с колониями.

А после войны Европа в руинах. Фунт и франк никому не нужен. Все просят доллары. Приходи и правь этим глупым миром и таким недалеким пиплом как вы. А не подняли бы они с колен Германию, кто бы их тогда избавил от мирового владычества Антанты?!Сначала надо было разрушить европейские империи с их метрополиями, а потом уже уничтожать Германию.Единственное, нельзя было сдавать Британию - она была единственным плацдармом для вторжения в Европу. Но ее можно было хорошенько ослабить массированными бомбардировками и нарушением коммуникаций с колониями.А после войны Европа в руинах. Фунт и франк никому не нужен. Все просят доллары. Приходи и правь этим глупым миром и таким недалеким пиплом как вы. Libo 2

Повідомлень: 7078 З нами з: 14.11.11 Подякував: 309 раз. Подякували: 3600 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 тра, 2019 09:35 ФБ Лиза Богуцкая Полностью с ней согласен



Президент, который проиграл выборы, до вступления в должность нового, должен иметь ограниченные полномочия: никаких назначений, перестановок кадров, никаких увеличений зарплат, раздач званий и т.д., которые ложатся финансовым бременем на будущего Президента, к которому будут обращены все претензии.

Уходящий президент может дарить благодарности из своего личного фонда, устраивать благотворительные акции, прощальные туры и т.д. freeze 4 Повідомлень: 11415 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3559 раз. Подякували: 5173 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 тра, 2019 09:39 detroytred



Ты тугой. В 1-й мировой войне Антанта - европейские империи - отстояли свою власть над миром. Весь мир до и после войны принадлежал Англии, Франции, Бельгии, Голландии, Испании, Португалии. Миром правил фунт, франк и гульден ... Немцев, замахнувшихся на господство, опустили.

Во 2-й мировой войне была повторная попытка покушения на лидерство со стороны Германии. Германия опять проиграла. Но в связи с тем, что европейские империи были разрушены и ослаблены войной, господство над миром перешло к доллару и США. Все было тонко расчитано и сработало как часы.

Что тут сложного? Ты тугой. В 1-й мировой войне Антанта - европейские империи - отстояли свою власть над миром. Весь мир до и после войны принадлежал Англии, Франции, Бельгии, Голландии, Испании, Португалии. Миром правил фунт, франк и гульден ... Немцев, замахнувшихся на господство, опустили.Во 2-й мировой войне была повторная попытка покушения на лидерство со стороны Германии. Германия опять проиграла. Но в связи с тем, что европейские империи были разрушены и ослаблены войной, господство над миром перешло к доллару и США. Все было тонко расчитано и сработало как часы.Что тут сложного? Libo 2

Повідомлень: 7078 З нами з: 14.11.11 Подякував: 309 раз. Подякували: 3600 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 тра, 2019 09:44 freeze написав: ФБ Лиза Богуцкая Полностью с ней согласен

Президент, который проиграл выборы, до вступления в должность нового, должен иметь ограниченные полномочия: никаких назначений, перестановок кадров, никаких увеличений зарплат, раздач званий и т.д., которые ложатся финансовым бременем на будущего Президента, к которому будут обращены все претензии.

Уходящий президент может дарить благодарности из своего личного фонда, устраивать благотворительные акции, прощальные туры и т.д. ФБ Лиза Богуцкая Полностью с ней согласенПрезидент, который проиграл выборы, до вступления в должность нового, должен иметь ограниченные полномочия: никаких назначений, перестановок кадров, никаких увеличений зарплат, раздач званий и т.д., которые ложатся финансовым бременем на будущего Президента, к которому будут обращены все претензии.Уходящий президент может дарить благодарности из своего личного фонда, устраивать благотворительные акции, прощальные туры и т.д.

И, кроме того, в Конституции должна быть четко прописана дата инаугурации (точнее, срок после объявления результатов выборов). И никаких обсуждений в ВР. И, кроме того, в Конституции должна быть четко прописана дата инаугурации (точнее, срок после объявления результатов выборов). И никаких обсуждений в ВР. Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008 Starikan 2 Повідомлень: 15812 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1504 раз. Подякували: 2463 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 тра, 2019 09:48 freeze написав: Ukrainian написав: Посмотрите и подумайте праздник или день скорби? Посмотрите и подумайте праздник или день скорби?



Почему вам так не нравится, что победили нацистскую Германию ?

У вас родственники служили в колаборантских структурах? Почему вам так не нравится, что победили нацистскую Германию ?У вас родственники служили в колаборантских структурах?



Как у тебя хватает совести осуждать коллаборантов, когда ты сам являешься открытым коллаборантом русских агрессоров и убийц украинского народа?! Как у тебя хватает совести осуждать коллаборантов, когда ты сам являешься открытым коллаборантом русских агрессоров и убийц украинского народа?! Libo 2

Повідомлень: 7078 З нами з: 14.11.11 Подякував: 309 раз. Подякували: 3600 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 тра, 2019 09:54 Libo написав: detroytred



Ты тугой. В 1-й мировой войне Антанта - европейские империи - отстояли свою власть над миром. Весь мир до и после войны принадлежал Англии, Франции, Бельгии, Голландии, Испании, Португалии. Миром правил фунт, франк и гульден ... Немцев, замахнувшихся на господство, опустили.

Во 2-й мировой войне была повторная попытка покушения на лидерство со стороны Германии. Германия опять проиграла. Но в связи с тем, что европейские империи были разрушены и ослаблены войной, господство над миром перешло к доллару и США. Все было тонко расчитано и сработало как часы.

Что тут сложного? Ты тугой. В 1-й мировой войне Антанта - европейские империи - отстояли свою власть над миром. Весь мир до и после войны принадлежал Англии, Франции, Бельгии, Голландии, Испании, Португалии. Миром правил фунт, франк и гульден ... Немцев, замахнувшихся на господство, опустили.Во 2-й мировой войне была повторная попытка покушения на лидерство со стороны Германии. Германия опять проиграла. Но в связи с тем, что европейские империи были разрушены и ослаблены войной, господство над миром перешло к доллару и США. Все было тонко расчитано и сработало как часы.Что тут сложного?

Тугой-то ты.



Ты сам извиваешься в своих манипуляциях.

Сам пишешь о тонком расчёте.

Кто тонко рассчитал-то?))

Ведь не сделавшие попытку мирового господства и проигравшие немцы (Германия).





То есть возьми и прямо напиши, что получается по твоим данным.

А не по кругу расписывай очевидные вещи.

Вопросы-то не ним, а к твоим выводам. Тугой-то ты.Ты сам извиваешься в своих манипуляциях.Сам пишешь о тонком расчёте.Кто тонко рассчитал-то?))Ведь не сделавшие попытку мирового господства и проигравшие немцы (Германия).То есть возьми и прямо напиши, что получается по твоим данным.А не по кругу расписывай очевидные вещи.Вопросы-то не ним, а к твоим выводам. detroytred

Повідомлень: 21756 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1885 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 тра, 2019 10:02 Libo



А не подняли бы они с колен Германию, кто бы их тогда избавил от мирового владычества Антанты?!

Сначала надо было разрушить европейские империи с их метрополиями, а потом уже уничтожать Германию.



Ты-то понял, что сейчас написал?!



Это пять



Вот из-за такой цели (по такой причине) у*** положили десятки миллионов жизней людей, устроили мировую бойню.

И свалили всё на немцев. Использовали немцев.



Жах... Ты-то понял, что сейчас написал?!Это пятьВот из-за такой цели (по такой причине) у*** положили десятки миллионов жизней людей, устроили мировую бойню.И свалили всё на немцев. Использовали немцев.Жах... detroytred

Повідомлень: 21756 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1885 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 тра, 2019 10:05 detroytred написав: Кто тонко рассчитал-то?))

Ведь не сделавшие попытку мирового господства и проигравшие немцы (Германия).

Кто тонко рассчитал-то?))Ведь не сделавшие попытку мирового господства и проигравшие немцы (Германия).



Тонко всё расчитали масоны.

Господство над миром получили арийцы-интернационалисты, которые жили в дружбе с евреями за океаном и были ярыми приверженцами капитализма и крупного капитала.

Ясно как божий день.

Арийцы Германии, которые были националистами, социалистами, расистами и антисемитами проиграли борьбу за господство миром своим американским единокровным братьям.

Две ветви исторической эволюции арийской расы.

Сейчас они снова сливаются в одну для усиления их мирового господства. Тонко всё расчитали масоны.Господство над миром получили арийцы-интернационалисты, которые жили в дружбе с евреями за океаном и были ярыми приверженцами капитализма и крупного капитала.Ясно как божий день.Арийцы Германии, которые были националистами, социалистами, расистами и антисемитами проиграли борьбу за господство миром своим американским единокровным братьям.Две ветви исторической эволюции арийской расы.Сейчас они снова сливаются в одну для усиления их мирового господства. Libo 2

Повідомлень: 7078 З нами з: 14.11.11 Подякував: 309 раз. Подякували: 3600 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 тра, 2019 10:13 Libo написав: detroytred написав: Кто тонко рассчитал-то?))

Ведь не сделавшие попытку мирового господства и проигравшие немцы (Германия).

Кто тонко рассчитал-то?))Ведь не сделавшие попытку мирового господства и проигравшие немцы (Германия).



Тонко всё расчитали масоны.

Господство над миром получили арийцы-интернационалисты, которые жили в дружбе с евреями за океаном и были ярыми приверженцами капитализма и крупного капитала.

Ясно как божий день.

Арийцы Германии, которые были националистами, социалистами, расистами и антисемитами проиграли борьбу за господство миром своим американским единокровным братьям.

Две ветви исторической эволюции арийской расы.

Сейчас они снова сливаются в одну для усиления их мирового господства. Тонко всё расчитали масоны.Господство над миром получили арийцы-интернационалисты, которые жили в дружбе с евреями за океаном и были ярыми приверженцами капитализма и крупного капитала.Ясно как божий день.Арийцы Германии, которые были националистами, социалистами, расистами и антисемитами проиграли борьбу за господство миром своим американским единокровным братьям.Две ветви исторической эволюции арийской расы.Сейчас они снова сливаются в одну для усиления их мирового господства.

Чудак, ты же сам только что выше написал, что арийцы Германии были лишь инструментом:

А не подняли бы они с колен Германию, кто бы их тогда избавил от мирового владычества Антанты?! Чудак, ты же сам только что выше написал, что арийцы Германии были лишь инструментом: detroytred

Повідомлень: 21756 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1885 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 тра, 2019 10:20 Re: Політичні дискусії Libo написав: freeze написав: Ukrainian написав: Посмотрите и подумайте праздник или день скорби? Посмотрите и подумайте праздник или день скорби?



Почему вам так не нравится, что победили нацистскую Германию ?

У вас родственники служили в колаборантских структурах? Почему вам так не нравится, что победили нацистскую Германию ?У вас родственники служили в колаборантских структурах?



Как у тебя хватает совести осуждать коллаборантов, когда ты сам являешься открытым коллаборантом русских агрессоров и убийц украинского народа?! Как у тебя хватает совести осуждать коллаборантов, когда ты сам являешься открытым коллаборантом русских агрессоров и убийц украинского народа?!



Прапор, пора выходить из запоя )))

Я офицер украинской армии, правда в запасе.

А ты сапог дырявый, даже наверняка на учете в военкомате не стоишь. Прапор, пора выходить из запоя )))Я офицер украинской армии, правда в запасе.А ты сапог дырявый, даже наверняка на учете в военкомате не стоишь. freeze 4 Повідомлень: 11415 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3559 раз. Подякували: 5173 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2861286228632864> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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