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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2861286228632864

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 134
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
27%
36
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
34%
45
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
9
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
30%
40
Інший варіант
3%
4
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 10:20

  detroytred написав:Libo

А не подняли бы они с колен Германию, кто бы их тогда избавил от мирового владычества Антанты?!
Сначала надо было разрушить европейские империи с их метрополиями, а потом уже уничтожать Германию.


Ты-то понял, что сейчас написал?!

Это пять :lol: :lol: :lol:

Вот из-за такой цели (по такой причине) у*** положили десятки миллионов жизней людей, устроили мировую бойню.
И свалили всё на немцев. Использовали немцев.

Жах...


А что тебя так удивляет? Первый раз слышишь?
Такие жертвы нормальны для глобальной политики.
Мао и его сторонники во всем мире прямо говорили: "Пусть в следующей мировой погибнет половина человечества, зато вторая половина уже будет жить при коммунизме на всей земле".
Для господства коммунизма готовы были миллиарды истребить, а для тебя несколько десятков миллионов это много ... :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 10:29

Libo
Мао и его идеи - это конечно аргумент))
Очень оправдывающий действия и последствия этих тонких игроков.

А удивлён я был тобой.

Раз уж масонов всё под таким контролем и по плану, то изложи своё мнение зачем рашку-то с кален подняли.
Какую цель решают? Кого-что уничтожают ее руками?
(то есть ради чего украинцами, грузинами и т.д. пожертвовали).

Жертвы-то нормальны для глобальной политики.
Вот только таких жертвователей нормальные люди относят к у***.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 10:33

Спам для горячих голов

-Холмс, а почему украинцы выбрали президентом Зеленского?
- Это же элементарно, Ватсон! Вот скажите, какой флаг у Украины?
- Жёлто-голубой.
- А если смешать жёлтый и голубой, какой цвет получится?
- Зелёный…
- Вот то-то же!

Соммеру:
Война начинается не с выстрела.
И будь критичнее к себе, чем к другим - полезно и для души и для дела.
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 10:35

  detroytred написав:Чудак, ты же сам только что выше написал, что арийцы Германии были лишь инструментом:
А не подняли бы они с колен Германию, кто бы их тогда избавил от мирового владычества Антанты?!


С одной стороны арийцы Германии были главным соперником и врагом американских, с другой стороны они были использованы американцами в качестве инструмента для избавления от старых властелинов мира - Европы.
Сталин же пошел на мир с Гитлером, ждал пока тот разгромит Европу, тоже надеялся что Германия станет его инструментом в завоевании Европы и мира.
На первых этапах 2-й мировой войны Англия и Франция тоже хотели использовать Германию в качестве инструмента в борьбе против СССР.
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 10:38

  Libo написав:Для господства коммунизма готовы были миллиарды истребить, а для тебя несколько десятков миллионов это много ...


Сапог, допился ))) Балалайки, цыгане, девочки, ложки, трактир на Подоле, барин, имение, гуси :lol: :lol: :lol:
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 10:44

  freeze написав:
  Libo написав:Для господства коммунизма готовы были миллиарды истребить, а для тебя несколько десятков миллионов это много ...


Сапог, допился ))) Балалайки, цыгане, девочки, ложки, трактир на Подоле, барин, имение, гуси :lol: :lol: :lol:

У мировых масонов - мировое господство.
У тех же, кто рангом пониже - поменьше.

Главное, что за ценой не постоят. Чужих жизней.

Фигня... десятки миллионов ради замены фунтов, франков, гульденов на доллар.
Зато потом гужбас.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 10:51

  Starikan написав:
  freeze написав:ФБ Лиза Богуцкая Полностью с ней согласен
Президент, который проиграл выборы, до вступления в должность нового, должен иметь ограниченные полномочия: никаких назначений, перестановок кадров, никаких увеличений зарплат, раздач званий и т.д., которые ложатся финансовым бременем на будущего Президента, к которому будут обращены все претензии.
Уходящий президент может дарить благодарности из своего личного фонда, устраивать благотворительные акции, прощальные туры и т.д.

И, кроме того, в Конституции должна быть четко прописана дата инаугурации (точнее, срок после объявления результатов выборов). И никаких обсуждений в ВР.


Полностью с Вами согласен.
Почему депутаты должны обсуждать между собой дату инаугурации и договорняки какие-то делать, эти депутаты не имеют отношения к инаугурации, это не их инаугурация.

Какие-то вилки в законах от и до могут быть быть, если суд оценивает применение этого закона, с учетом массы факторов и независимо, учитывая разные обстоятельства.
Депутаты не судьи, они руководствуются интересами только своих политсил.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 10:52

  detroytred написав:А удивлён я был тобой.

Раз уж масонов всё под таким контролем и по плану, то изложи своё мнение зачем рашку-то с кален подняли.
Какую цель решают? Кого-что уничтожают ее руками?

Сохранение пида-рашки может и было ошибкой масонов с точки зрения сегодняшнего дня, но в 1991-м это было оправдано. Боялись её дерибана и что её самая ресусная часть уйдет Китаю. Тогда Китай существенно усилился бы.
Сейчас они уже подготовились к её демонтажу. Она сама тоже готова. Как СССР в конце 80-х. Подохнет Путин - подохнет и пида-рашка. Если надо, то ЦРУ этот процес ускорит. Приговор окончателен. 8)
Libo
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