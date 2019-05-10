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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 11 тра, 2019 10:20
detroytred написав:Libo
А не подняли бы они с колен Германию, кто бы их тогда избавил от мирового владычества Антанты?!
Сначала надо было разрушить европейские империи с их метрополиями, а потом уже уничтожать Германию.
Ты-то понял, что сейчас написал?!
Это пять
Вот из-за такой цели (по такой причине) у*** положили десятки миллионов жизней людей, устроили мировую бойню.
И свалили всё на немцев. Использовали немцев.
Жах...
А что тебя так удивляет? Первый раз слышишь?
Такие жертвы нормальны для глобальной политики.
Мао и его сторонники во всем мире прямо говорили: "Пусть в следующей мировой погибнет половина человечества, зато вторая половина уже будет жить при коммунизме на всей земле".
Для господства коммунизма готовы были миллиарды истребить, а для тебя несколько десятков миллионов это много ...
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Libo
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Додано: Суб 11 тра, 2019 10:29
Libo
Мао и его идеи - это конечно аргумент))
Очень оправдывающий действия и последствия этих тонких игроков.
А удивлён я был тобой.
Раз уж масонов всё под таким контролем и по плану, то изложи своё мнение зачем рашку-то с кален подняли.
Какую цель решают? Кого-что уничтожают ее руками?
(то есть ради чего украинцами, грузинами и т.д. пожертвовали).
Жертвы-то нормальны для глобальной политики.
Вот только таких жертвователей нормальные люди относят к у***.
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detroytred
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Додано: Суб 11 тра, 2019 10:33
-Холмс, а почему украинцы выбрали президентом Зеленского?
- Это же элементарно, Ватсон! Вот скажите, какой флаг у Украины?
- Жёлто-голубой.
- А если смешать жёлтый и голубой, какой цвет получится?
- Зелёный…
- Вот то-то же!
Соммеру:
Война начинается не с выстрела.
И будь критичнее к себе, чем к другим - полезно и для души и для дела.
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше!
UPD Не попал в Дельте
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Очкарик
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Додано: Суб 11 тра, 2019 10:35
detroytred написав:
Чудак, ты же сам только что выше написал, что арийцы Германии были лишь инструментом:
А не подняли бы они с колен Германию, кто бы их тогда избавил от мирового владычества Антанты?!
С одной стороны арийцы Германии были главным соперником и врагом американских, с другой стороны они были использованы американцами в качестве инструмента для избавления от старых властелинов мира - Европы.
Сталин же пошел на мир с Гитлером, ждал пока тот разгромит Европу, тоже надеялся что Германия станет его инструментом в завоевании Европы и мира.
На первых этапах 2-й мировой войны Англия и Франция тоже хотели использовать Германию в качестве инструмента в борьбе против СССР.
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Libo
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Додано: Суб 11 тра, 2019 10:38
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freeze
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Додано: Суб 11 тра, 2019 10:44
У мировых масонов - мировое господство.
У тех же, кто рангом пониже - поменьше.
Главное, что за ценой не постоят. Чужих жизней.
Фигня... десятки миллионов ради замены фунтов, франков, гульденов на доллар.
Зато потом гужбас.
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detroytred
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Додано: Суб 11 тра, 2019 10:51
Starikan написав: freeze написав:
ФБ Лиза Богуцкая Полностью с ней согласен
Президент, который проиграл выборы, до вступления в должность нового, должен иметь ограниченные полномочия: никаких назначений, перестановок кадров, никаких увеличений зарплат, раздач званий и т.д., которые ложатся финансовым бременем на будущего Президента, к которому будут обращены все претензии.
Уходящий президент может дарить благодарности из своего личного фонда, устраивать благотворительные акции, прощальные туры и т.д.
И, кроме того, в Конституции должна быть четко прописана дата инаугурации (точнее, срок после объявления результатов выборов). И никаких обсуждений в ВР.
Полностью с Вами согласен.
Почему депутаты должны обсуждать между собой дату инаугурации и договорняки какие-то делать, эти депутаты не имеют отношения к инаугурации, это не их инаугурация.
Какие-то вилки в законах от и до могут быть быть, если суд оценивает применение этого закона, с учетом массы факторов и независимо, учитывая разные обстоятельства.
Депутаты не судьи, они руководствуются интересами только своих политсил.
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freeze
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Додано: Суб 11 тра, 2019 10:52
detroytred написав:
А удивлён я был тобой.
Раз уж масонов всё под таким контролем и по плану, то изложи своё мнение зачем рашку-то с кален подняли.
Какую цель решают? Кого-что уничтожают ее руками?
Сохранение пида-рашки может и было ошибкой масонов с точки зрения сегодняшнего дня, но в 1991-м это было оправдано. Боялись её дерибана и что её самая ресусная часть уйдет Китаю. Тогда Китай существенно усилился бы.
Сейчас они уже подготовились к её демонтажу. Она сама тоже готова. Как СССР в конце 80-х. Подохнет Путин - подохнет и пида-рашка. Если надо, то ЦРУ этот процес ускорит. Приговор окончателен.
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