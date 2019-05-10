Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
А не подняли бы они с колен Германию, кто бы их тогда избавил от мирового владычества Антанты?! Сначала надо было разрушить европейские империи с их метрополиями, а потом уже уничтожать Германию.
Ты-то понял, что сейчас написал?!
Это пять
Вот из-за такой цели (по такой причине) у*** положили десятки миллионов жизней людей, устроили мировую бойню. И свалили всё на немцев. Использовали немцев.
Жах...
А что тебя так удивляет? Первый раз слышишь? Такие жертвы нормальны для глобальной политики. Мао и его сторонники во всем мире прямо говорили: "Пусть в следующей мировой погибнет половина человечества, зато вторая половина уже будет жить при коммунизме на всей земле". Для господства коммунизма готовы были миллиарды истребить, а для тебя несколько десятков миллионов это много ...
Libo Мао и его идеи - это конечно аргумент)) Очень оправдывающий действия и последствия этих тонких игроков.
А удивлён я был тобой.
Раз уж масонов всё под таким контролем и по плану, то изложи своё мнение зачем рашку-то с кален подняли. Какую цель решают? Кого-что уничтожают ее руками? (то есть ради чего украинцами, грузинами и т.д. пожертвовали).
Жертвы-то нормальны для глобальной политики. Вот только таких жертвователей нормальные люди относят к у***.
-Холмс, а почему украинцы выбрали президентом Зеленского? - Это же элементарно, Ватсон! Вот скажите, какой флаг у Украины? - Жёлто-голубой. - А если смешать жёлтый и голубой, какой цвет получится? - Зелёный… - Вот то-то же!
Соммеру: Война начинается не с выстрела. И будь критичнее к себе, чем к другим - полезно и для души и для дела.
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд. Попал в Дельте.Встретился с друзьмиБудем жить дальше! UPD Не попал в Дельте
detroytred написав:Чудак, ты же сам только что выше написал, что арийцы Германии были лишь инструментом:
А не подняли бы они с колен Германию, кто бы их тогда избавил от мирового владычества Антанты?!
С одной стороны арийцы Германии были главным соперником и врагом американских, с другой стороны они были использованы американцами в качестве инструмента для избавления от старых властелинов мира - Европы. Сталин же пошел на мир с Гитлером, ждал пока тот разгромит Европу, тоже надеялся что Германия станет его инструментом в завоевании Европы и мира. На первых этапах 2-й мировой войны Англия и Франция тоже хотели использовать Германию в качестве инструмента в борьбе против СССР.
freeze написав:ФБ Лиза Богуцкая Полностью с ней согласен Президент, который проиграл выборы, до вступления в должность нового, должен иметь ограниченные полномочия: никаких назначений, перестановок кадров, никаких увеличений зарплат, раздач званий и т.д., которые ложатся финансовым бременем на будущего Президента, к которому будут обращены все претензии. Уходящий президент может дарить благодарности из своего личного фонда, устраивать благотворительные акции, прощальные туры и т.д.
И, кроме того, в Конституции должна быть четко прописана дата инаугурации (точнее, срок после объявления результатов выборов). И никаких обсуждений в ВР.
Полностью с Вами согласен. Почему депутаты должны обсуждать между собой дату инаугурации и договорняки какие-то делать, эти депутаты не имеют отношения к инаугурации, это не их инаугурация.
Какие-то вилки в законах от и до могут быть быть, если суд оценивает применение этого закона, с учетом массы факторов и независимо, учитывая разные обстоятельства. Депутаты не судьи, они руководствуются интересами только своих политсил.
Раз уж масонов всё под таким контролем и по плану, то изложи своё мнение зачем рашку-то с кален подняли. Какую цель решают? Кого-что уничтожают ее руками?
Сохранение пида-рашки может и было ошибкой масонов с точки зрения сегодняшнего дня, но в 1991-м это было оправдано. Боялись её дерибана и что её самая ресусная часть уйдет Китаю. Тогда Китай существенно усилился бы. Сейчас они уже подготовились к её демонтажу. Она сама тоже готова. Как СССР в конце 80-х. Подохнет Путин - подохнет и пида-рашка. Если надо, то ЦРУ этот процес ускорит. Приговор окончателен.
Libo Сохранение - это ошибка. Вполне возможная-допустимая. А вот поднятие потом ещё и колен - это что? Вторая подряд? Практически поддержали становление и формирование милитаристического агрессивного конкурента.
С которым теперь воюют ... не те, кто это сделал, а украинцы и т.д.
Лихо!
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 11 тра, 2019 11:02, всього редагувалось 1 раз.
Libo Господин капитан-прапорщик! 1. Напоминаю, мы с Вами свиней не пасли, поэтому давайте на Вы. 2. Меня приводят в восторг ваши конспирологические теории! Сразу всё становится ясно и понятно, как в первом классе. Но обычно такие простые объяснения ничему не соответствуют. 3. Этнический состав США: Немцы ..................около 15% Афроамериканцы около 13% Мексиканцы ...... ...около 11% Ирландцы ............около 10% Англичане....... ......около 8% Итальянцы....... .....около 6% https://prousa.info/ethnic_groups 4. Бросьте щеголять своей русофобией и, приезжая покутить в Киеве после сидения на пальме, обвинять людей, живущих здесь в предательстве и коллаборантстве.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T, Вася - бан.