на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 2862286328642865 Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.5 5 135 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 27% 36 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 33% 45 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 7% 9 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 30% 41 Інший варіант 3% 4 Всього голосів : 135 Додано: Суб 11 тра, 2019 11:17 ЛАД написав: Меня приводят в восторг ваши конспирологические теории! Сразу всё становится ясно и понятно, как в первом классе. Но обычно такие простые объяснения ничему не соответствуют.

3. Этнический состав США:

Немцы ..................около 15%

Афроамериканцы около 13%

Мексиканцы ...... ...около 11%

Ирландцы ............около 10%

Англичане....... ......около 8%

Итальянцы....... .....около 6%

Ты сам статистически подтверждаешь, что самый большой этнос в США это НЕМЦЫ.

Спасибо за помощь и поддержку. А то некоторые тут ставят под сомнение мои тезисы.

В твой пида-рашке этнических русских точно также относительное, а не абсолютное большинство, но они являются доминирующей нацией и формируют государственную повестку дня. Русский шовинизм, русский мир и пр.г. Даже в твоей столице Москве лиц русского этноса только 30%. Остальные украинцы и разные чурки.

Повідомлень: 7082 З нами з: 14.11.11 Подякував: 309 раз. Подякували: 3600 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 тра, 2019 11:24 ЛАД написав: Напоминаю, мы с Вами свиней не пасли, поэтому давайте на Вы.

Напоминаю, мы с Вами свиней не пасли, поэтому давайте на



Как говорил в изысканной стихотворной форме Александр Сергеевич Пушкин, пошёл ты со свом Вы нах.





ТЫ И ВЫ



Пустое вы сердечным ты

Она, обмолвясь, заменила

И все счастливые мечты

В душе влюбленной возбудила.

Пред ней задумчиво стою,

Свести очей с нее нет силы;

И говорю ей: как вы милы!

И мыслю: как тебя люблю!





YOU AND THOU



Sweet thou for an empty you

She humorously substituted

And every happy dream, anew,

In the enamored soul recruited.

I'm facing her, the eyes don't see

A thing beside her smile disarming,

And lips recite: “You are so charming!”

And fancy echoes:“I love thee!”

Повідомлень: 7082 З нами з: 14.11.11 Подякував: 309 раз. Подякували: 3600 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 тра, 2019 11:32 ЛАД написав: 4. Бросьте щеголять своей русофобией и, приезжая покутить в Киеве после сидения на пальме, обвинять людей, живущих здесь в предательстве и коллаборантстве. 4. Бросьте щеголять своей русофобией и, приезжая покутить в Киеве после сидения на пальме, обвинять людей, живущих здесь в предательстве и коллаборантстве.



Всё!

Отгремели песни нашего полка,

Отзвенели звонкие копыта,

Пулею пробито днище котелка,

Маркитанка юнная убита.

Еще пару раз на пальму и от Африки отстранили.

Отзывают в Америку.

Будете скучать.

Но я постараюсь часто приезжать и помогать вам разбираться в тонкостях и хитросплетениях мироздания и политики оттуда.

Повідомлень: 7082 З нами з: 14.11.11 Подякував: 309 раз. Подякували: 3600 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 тра, 2019 11:38 Libo написав: Если надо, то ЦРУ этот процес ускорит. Приговор окончателен. Если надо, то ЦРУ этот процес ускорит. Приговор окончателен.

Ахренеть.

ЦРУ проспало распад СССР и в принципе давно ничего ускорить не может Ахренеть.ЦРУ проспало распад СССР и в принципе давно ничего ускорить не может Востаннє редагувалось shapo в Суб 11 тра, 2019 11:43, всього редагувалось 1 раз. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1233 З нами з: 29.05.18 Подякував: 70 раз. Подякували: 456 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 тра, 2019 11:40 Libo написав: Еще пару раз на пальму и от Африки отстранили.

Отзывают в Америку.

Будете скучать.

Но я постараюсь часто приезжать и помогать вам разбираться в тонкостях и хитросплетениях мироздания и политики оттуда.

Плывут у нас по Волге ли, по Каме ли

Таланты все при шпаге, при плаще.

Руслан Халилов, мой сосед по камере,

Ахренеть.

ЦРУ проспало распад СССР и в принципе давно ничего ускорить не может Ахренеть.ЦРУ проспало распад СССР и в принципе давно ничего ускорить не может



Дорогой друг,

А может такое быть, что ЦРУ успешно провело эту операцию по развалу СССР, а потом запустило дезу: ну при чем тут мы, мы всё сами проспали?

Ну чтоб лишний раз не обвиняли и собак не вешали?

Итак им бедным достается, хватает разных обвинений.

Га???

