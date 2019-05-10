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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 11 тра, 2019 11:17
ЛАД написав:
Меня приводят в восторг ваши конспирологические теории! Сразу всё становится ясно и понятно, как в первом классе. Но обычно такие простые объяснения ничему не соответствуют.
3. Этнический состав США:
Немцы ..................около 15%
Афроамериканцы около 13%
Мексиканцы ...... ...около 11%
Ирландцы ............около 10%
Англичане....... ......около 8%
Итальянцы....... .....около 6%
Ты сам статистически подтверждаешь, что самый большой этнос в США это НЕМЦЫ.
Спасибо за помощь и поддержку. А то некоторые тут ставят под сомнение мои тезисы.
В твой пида-рашке этнических русских точно также относительное, а не абсолютное большинство, но они являются доминирующей нацией и формируют государственную повестку дня. Русский шовинизм, русский мир и пр.г. Даже в твоей столице Москве лиц русского этноса только 30%. Остальные украинцы и разные чурки.
Точно так и в США. Относительное большинство немцев и поэтому в стране немецкий орднунг. Арийцы! А не срань и пьянство, как в твоей пида-рашке.
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Libo
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Додано: Суб 11 тра, 2019 11:24
ЛАД написав:
Напоминаю, мы с Вами свиней не пасли, поэтому давайте на Вы
.
Как говорил в изысканной стихотворной форме Александр Сергеевич Пушкин, пошёл ты со свом Вы
нах. ТЫ И ВЫ
Пустое вы сердечным ты
Она, обмолвясь, заменила
И все счастливые мечты
В душе влюбленной возбудила.
Пред ней задумчиво стою,
Свести очей с нее нет силы;
И говорю ей: как вы милы!
И мыслю: как тебя люблю!
YOU AND THOU
Sweet thou for an empty you
She humorously substituted
And every happy dream, anew,
In the enamored soul recruited.
I'm facing her, the eyes don't see
A thing beside her smile disarming,
And lips recite: “You are so charming!”
And fancy echoes:“I love thee!”
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Libo
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Додано: Суб 11 тра, 2019 11:32
ЛАД написав:
4. Бросьте щеголять своей русофобией и, приезжая покутить в Киеве после сидения на пальме, обвинять людей, живущих здесь в предательстве и коллаборантстве.
Всё! Отгремели песни нашего полка,
Отзвенели звонкие копыта,
Пулею пробито днище котелка,
Маркитанка юнная убита.
Еще пару раз на пальму и от Африки отстранили.
Отзывают в Америку.
Будете скучать.
Но я постараюсь часто приезжать и помогать вам разбираться в тонкостях и хитросплетениях мироздания и политики оттуда.
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Libo
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Додано: Суб 11 тра, 2019 11:38
Libo написав:
Если надо, то ЦРУ этот процес ускорит. Приговор окончателен.
Ахренеть.
ЦРУ проспало распад СССР и в принципе давно ничего ускорить не может
Востаннє редагувалось shapo
в Суб 11 тра, 2019 11:43, всього редагувалось 1 раз.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Суб 11 тра, 2019 11:40
Libo написав:
Еще пару раз на пальму и от Африки отстранили.
Отзывают в Америку.
Будете скучать.
Но я постараюсь часто приезжать и помогать вам разбираться в тонкостях и хитросплетениях мироздания и политики оттуда.
Плывут у нас по Волге ли, по Каме ли
Таланты все при шпаге, при плаще.
Руслан Халилов, мой сосед по камере,
Там Мао делать нечего ваще
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Додано: Суб 11 тра, 2019 11:50
shapo написав: Libo написав:
Если надо, то ЦРУ этот процес ускорит. Приговор окончателен.
Ахренеть.
ЦРУ проспало распад СССР и в принципе давно ничего ускорить не может
Дорогой друг,
А может такое быть, что ЦРУ успешно провело эту операцию по развалу СССР, а потом запустило дезу: ну при чем тут мы, мы всё сами проспали?
Ну чтоб лишний раз не обвиняли и собак не вешали?
Итак им бедным достается, хватает разных обвинений.
Га???
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