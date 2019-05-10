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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 11 тра, 2019 13:14
Libo написав: ЛАД написав:
Напоминаю, мы с Вами свиней не пасли, поэтому давайте на Вы
.
Как говорил в изысканной стихотворной форме Александр Сергеевич Пушкин, пошёл ты со свом Вы
нах. ТЫ И ВЫ
Пустое вы сердечным ты
Она, обмолвясь, заменила
И все счастливые мечты
В душе влюбленной возбудила.
Пред ней задумчиво стою,
Свести очей с нее нет силы;
И говорю ей: как вы милы!
И мыслю: как тебя люблю!
YOU AND THOU
Sweet thou for an empty you
She humorously substituted
And every happy dream, anew,
In the enamored soul recruited.
I'm facing her, the eyes don't see
A thing beside her smile disarming,
And lips recite: “You are so charming!”
And fancy echoes:“I love thee!”
Ой, неужели Вам нужны не девочки?
Сказывается слишком длительное пребывание в суровых армейских условиях?
Какую роль предпочитаете?
Но я, к Вашему сожалению, гетеро.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T, Вася - бан.
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Додано: Суб 11 тра, 2019 13:14
Libo
Ви надто сильно вірите в теорію конспірології.
Ви думаєте що все це хто там спланував.... Бред це все. Все сталось як сталось і НІХТО цього не планував. Кожен діяв звичайно в своїх інтересах і "планував" свої
дії для своєї
вигоди, що є природнім.
Для доказу моїх слів - гляньте на Японію. Чому ніхто з вас не згадав Японію - один з ключових гравців ВВ2.
І саме Японія зробила самий тупий крок в цій війні - напала на США. Якби вона напала на СССР - СССР би загнувся і все, Німеччині би були розв"язані руки і країни осі б перемогли(по меншій мірі в Євразії). Між іншим СССР їй за це "подякував" і сам на неї напав.
Чи може масони також заставили японців напасти? - Ну якщо масони можуть заставити будь-яку країну робити що вони хочуть - значить вони і є володарями світу. Можете в це вірити - але це повний бред, по-моєму.
Востаннє редагувалось andrijk777
в Суб 11 тра, 2019 13:48, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Суб 11 тра, 2019 13:32
zРадио написав: Yuri_T написав:
прапор и ватный критикус соревнуются в невежестве, демагогии и лжи.
аплодирую модераторам стоя за идею создать такую ветку и освободить остальной форум от этих клоунов.
Иди уже в бан! Каждый раз, когда ты называешь меня своим долбанным клитикусом, я буду отправлять жалобы, пока тебя не забанят за тупой троллинг!
Мне проще - отправил в банк и постов не вижу.
777 - СССР по-украински СРСР.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T, Вася - бан.
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