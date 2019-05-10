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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 11 тра, 2019 11:17
ЛАД написав:
Меня приводят в восторг ваши конспирологические теории! Сразу всё становится ясно и понятно, как в первом классе. Но обычно такие простые объяснения ничему не соответствуют.
3. Этнический состав США:
Немцы ..................около 15%
Афроамериканцы около 13%
Мексиканцы ...... ...около 11%
Ирландцы ............около 10%
Англичане....... ......около 8%
Итальянцы....... .....около 6%
Ты сам статистически подтверждаешь, что самый большой этнос в США это НЕМЦЫ.
Спасибо за помощь и поддержку. А то некоторые тут ставят под сомнение мои тезисы.
В твой пида-рашке этнических русских точно также относительное, а не абсолютное большинство, но они являются доминирующей нацией и формируют государственную повестку дня. Русский шовинизм, русский мир и пр.г. Даже в твоей столице Москве лиц русского этноса только 30%. Остальные украинцы и разные чурки.
Точно так и в США. Относительное большинство немцев и поэтому в стране немецкий орднунг. Арийцы! А не срань и пьянство, как в твоей пида-рашке.
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Libo
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Додано: Суб 11 тра, 2019 11:24
ЛАД написав:
Напоминаю, мы с Вами свиней не пасли, поэтому давайте на Вы
.
Как говорил в изысканной стихотворной форме Александр Сергеевич Пушкин, пошёл ты со свом Вы
нах. ТЫ И ВЫ
Пустое вы сердечным ты
Она, обмолвясь, заменила
И все счастливые мечты
В душе влюбленной возбудила.
Пред ней задумчиво стою,
Свести очей с нее нет силы;
И говорю ей: как вы милы!
И мыслю: как тебя люблю!
YOU AND THOU
Sweet thou for an empty you
She humorously substituted
And every happy dream, anew,
In the enamored soul recruited.
I'm facing her, the eyes don't see
A thing beside her smile disarming,
And lips recite: “You are so charming!”
And fancy echoes:“I love thee!”
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Libo
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Додано: Суб 11 тра, 2019 11:32
ЛАД написав:
4. Бросьте щеголять своей русофобией и, приезжая покутить в Киеве после сидения на пальме, обвинять людей, живущих здесь в предательстве и коллаборантстве.
Всё! Отгремели песни нашего полка,
Отзвенели звонкие копыта,
Пулею пробито днище котелка,
Маркитанка юнная убита.
Еще пару раз на пальму и от Африки отстранили.
Отзывают в Америку.
Будете скучать.
Но я постараюсь часто приезжать и помогать вам разбираться в тонкостях и хитросплетениях мироздания и политики оттуда.
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Додано: Суб 11 тра, 2019 11:38
Libo написав:
Если надо, то ЦРУ этот процес ускорит. Приговор окончателен.
Ахренеть.
ЦРУ проспало распад СССР и в принципе давно ничего ускорить не может
Востаннє редагувалось shapo
в Суб 11 тра, 2019 11:43, всього редагувалось 1 раз.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Суб 11 тра, 2019 11:40
Libo написав:
Еще пару раз на пальму и от Африки отстранили.
Отзывают в Америку.
Будете скучать.
Но я постараюсь часто приезжать и помогать вам разбираться в тонкостях и хитросплетениях мироздания и политики оттуда.
Плывут у нас по Волге ли, по Каме ли
Таланты все при шпаге, при плаще.
Руслан Халилов, мой сосед по камере,
Там Мао делать нечего ваще
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Суб 11 тра, 2019 11:50
shapo написав: Libo написав:
Если надо, то ЦРУ этот процес ускорит. Приговор окончателен.
Ахренеть.
ЦРУ проспало распад СССР и в принципе давно ничего ускорить не может
Дорогой друг,
А может такое быть, что ЦРУ успешно провело эту операцию по развалу СССР, а потом запустило дезу: ну при чем тут мы, мы всё сами проспали?
Ну чтоб лишний раз не обвиняли и собак не вешали?
Итак им бедным достается, хватает разных обвинений.
Га???
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Додано: Суб 11 тра, 2019 12:38
Libo написав: freeze написав:
Так "патриоты" здесь хают пакт Молотова, если хаете, то территории будете отдавать, если так пакт не нравится ?
Ты в международном праве полный ноль. Натюрлих одесская вата.
Пакт Молотова-Риббентропа официально называется Пактом о ненападении. Он стал ничтожным сразу после нападения Германии на СССР. Уже в ходе войны эти же территории были закреплены за СССР и УССР по итогам Ялтинской конференции. В 1975 году это было подтверждено Хельсинскими соглашениями.
Так что целую в жёпу своего Молотова, совдепию и руссишешвайнию сам.
Мы свое получили не от них, а по международным ялтинским договоренностям и хельсинским соглашениям.
Весьма неуклюжая попытка спрятать за формой содержание! Договор - это лишь инструмент закрепления намерий и оснований.
Так вот ВСЕ
перечисленные договора и договоренности о включении/сохранении Галичины, Полесья и Западной Волыни в составе УССР, имели лишь одно основание - мощь СССР!
Если вы забыли, то я напомню:
1) польское правительство признало
т.н. линию Керзона под давлением наступления РККА ("Киевская операция") в ходе польско-большевистской войны. Не итоги Парижской мирной конференции, где британский министр иностранных дел лорд Керзон рекомендовал Верховному совету Антанты закрепить восточные границы Польши, а наступление РККА!
2) затем польское правительство признало
Пакт Молотова-Риббентроппа в части претензий СССР, так и не объявив последнему войну, осознавая бесперспективность сопротивления и предпочтая Сталина Гитлеру!
3) и, наконец, польское правительство признало
итоги Тегеранской, и Ялтинской конференций в части своих восточных границ (по той же линии Керзона) под давлением движения Красной армии на Запад и в надежде освобождения оставшейся независимой Польши от нацизма!
Ну а Хельсинки тут вообще ни к селу, ни к городу - Варшавский альянс уже 20 лет как существовал, и все это время предъявлять территориальные претензии СССР не приходило в Европе в здравом уме никому, ни союзникам, ни противникам.Без СССР и линия Керзона была бы много восточней, и граница России была много западней, а современная Украина насчитывала бы в лучшем случае 8 областей!
Отрицать это сегодня может либо полный невежда, либо украинофоб!
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Додано: Суб 11 тра, 2019 13:14
Libo написав: ЛАД написав:
Напоминаю, мы с Вами свиней не пасли, поэтому давайте на Вы
.
Как говорил в изысканной стихотворной форме Александр Сергеевич Пушкин, пошёл ты со свом Вы
нах. ТЫ И ВЫ
Пустое вы сердечным ты
Она, обмолвясь, заменила
И все счастливые мечты
В душе влюбленной возбудила.
Пред ней задумчиво стою,
Свести очей с нее нет силы;
И говорю ей: как вы милы!
И мыслю: как тебя люблю!
YOU AND THOU
Sweet thou for an empty you
She humorously substituted
And every happy dream, anew,
In the enamored soul recruited.
I'm facing her, the eyes don't see
A thing beside her smile disarming,
And lips recite: “You are so charming!”
And fancy echoes:“I love thee!”
Ой, неужели Вам нужны не девочки?
Сказывается слишком длительное пребывание в суровых армейских условиях?
Какую роль предпочитаете?
Но я, к Вашему сожалению, гетеро.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T, Вася - бан.
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Додано: Суб 11 тра, 2019 13:14
Libo
Ви надто сильно вірите в теорію конспірології.
Ви думаєте що все це хто там спланував.... Бред це все. Все сталось як сталось і НІХТО цього не планував. Кожен діяв звичайно в своїх інтересах і "планував" свої
дії для своєї
вигоди, що є природнім.
Для доказу моїх слів - гляньте на Японію. Чому ніхто з вас не згадав Японію - один з ключових гравців ВВ2.
І саме Японія зробила самий тупий крок в цій війні - напала на США. Якби вона напала на СССР - СССР би загнувся і все, Німеччині би були розв"язані руки і країни осі б перемогли(по меншій мірі в Євразії). Між іншим СССР їй за це "подякував" і сам на неї напав.
Чи може масони також заставили японців напасти? - Ну якщо масони можуть заставити будь-яку країну робити що вони хочуть - значить вони і є володарями світу. Можете в це вірити - але це повний бред, по-моєму.
Востаннє редагувалось andrijk777
в Суб 11 тра, 2019 13:48, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Суб 11 тра, 2019 14:04
"Мне от этого безвиза ни тепло ни холодно - я и без него ездил куда мне нужно было"(с) https://news.finance.ua/ru/news/-/44889 ... -2013-goda
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